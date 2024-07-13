Priestley: "Perez, Ricciardo'nun F1 kariyerini kurtaracak kişi olabilir"

Helmut Marko, Ricciardo'yu VCARB takımına alırken Avusturalyalı pilotun Perez üzerinde baskı kurabilmesini umduklarını doğruladı.

Ancak Ricciardo, takım arkadaşı Yuki Tsunoda'nın baskısı altında kaldığı bir sezon geçirdi. Bunların sonucunda Red Bull Perez ile anlaşma uzattı.

Anlaşmaya rağmen Perez'in şu anki formu nedeniyle takımdaki pozisyonu tehdit altında, PlanetF1.com'a göre Perez ile imzalanan sözleşmede pilotları değiştirmesine izin veren bir madde mevcut.

Bu maddenin Max Verstappen ile arasındaki puan farkı ile ilgili olduğu ve Belçika Grand Prix'sinden sonra bu farkın 100'den fazla olması halinde Perez'in takımdan gönderilebileceği söyleniyor.

Şu anda Perez ile Verstappen arasındaki fark 137 ve bunu kapatmak için sadece iki yarışı var.

Bununla birlikte, perşembe günü Silverstone'da RB20'yi test eden Lawson faktörü de var.

Eski bir McLaren teknisyeni olan Marc Priestley'e göre tüm bunların sonucunda Lawson RB20'de, Ricciardo VCARB'de yer alabilir ve Perez koltuksuz kalabilir.

YouTube kanalına verdiği demeçte Priestley, "Checo için kesinlikle unutulması gereken bir başka hafta sonuydu ve bu, unutulması gereken birkaç hafta sonunun ardından geldi."

"Bu hafta sonu padoktaki konuşmalar, Sergio Perez'in bu sezon bitmeden takımdan gönderilme olasılığı etrafında yoğunlaştı."

"Sözleşmesini daha yeni uzattı ama şüphesiz bu sözleşmede performansla ilgili maddeler olacak ve bu da Red Bull'a pilotlarını değiştirme fırsatı verecek."

"Şu ana kadar konuşulanlar Lawson'ın VCARB'da Daniel Ricciardo'nun yerini alacağı yönündeydi, açıkçası bu olası bir senaryo gibi görünüyor. Sonuçlar göz önüne alındığında ve VCARB'ın Red Bull'u desteklemek için orada olduğu düşünüldüğünde bu mantıklı bir durum."

"Sanırım hepimiz rahatlıkla Ricciardo'nun gelecekte Red Bull'da yer alamayacağını söyleyebiliriz, çünkü o genç bir pilot değil."

Liam Lawson, Reserve Driver, Visa Cash App RB F1 Team, with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Peter Bayer, CEO, RB F1 Team Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

"Lawson geleceğin Max Verstappen'i ya da Sebastian Vettel'i mi? Bunu bilemeyiz."

"Geçen yıl Ricciardo'nun yerine geçtiğinde onu birkaç yarışta gördük ama Red Bull'un onun hakkında daha iyi bir değerlendirme yapması gerekiyor. Yine de gelecekte şampiyon olma potansiyeli Ricciardo'ya kıyasla çok daha yüksek."

"İşin ironik yanı şu: Checo elde ettiği kötü sonuçlar nedeniyle, Ricciardo'nun F1 kariyerini en azından bir süre daha kurtaran kişi olabilir."

"Çünkü şu anda Lawson'ın Checo'nun yerini alabileceği konuşuluyor. Bu durumda Ricciardo VCARB'daki pilotluğuna devam edebilir." dedi.