Priestley: "Mercedes sezonu ikinci bitirebilir"

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2022 sezonuyla birlikte Formula 1 yeni bir çağa girerken, bazı takımlar halen yeniliklere uyum sağlamakta zorlanıyorlar -bu takımların en önemlisi hiç şüphesiz ki Mercedes.

Yer etkisine bağlı ortaya çıkan dalgalanma sorunu nedeniyle performans kaybeden ve ilk 13 yarışın ardından halen galibiyet hasreti devam eden takım, tüm bu performans düşüklüğüne rağmen Ferrari ile eşit sayıda podyum elde etmiş durumda.

Bu başarının ardındaki sır ise dayanıklılık. Mercedes şu ana kadar hiçbir dayanıklılık sorunu yaşamazken, Britanya GP'sinde George Russell ile olmak üzere sadece bir kez yarış dışı kaldı -ki o yarışta da sorun dayanıklılık değil, Russell'ın Guanyu Zhou ile yaşadığı temastı.

Şampiyonluk adaylarından Ferrari ise, Mercedes'in tam tersine dayanıklılık anlamında en başarısız takım. Charles Leclerc ve Carlos Sainz şu ana kadar toplam yedi kez damalı bayrağa ulaşamadılar.

Dolayısıyla belirleyici bir rol oynayan dayanıklılık, Mercedes'in takımlar şampiyonasında Ferrari ile farkı gitgide azaltmasını da sağlıyor -fark yalnızca 30 puan.

Uzun süre mühendis olarak Formula 1 gridinde yer alan yorumcu Priestley, Mercedes'in takımlar şampiyonasını ikinci sırada tamamlayabileceğini düşünüyor.

Chequered Flag podcast'ine konuşan Priestley, "Lewis Hamilton, Macaristan GP'sinde otoritesini bir kez daha ortaya koydu, özellikle de George Russell'ın ilk pole pozisyonunu elde etmesinin ardından ortaya çıkan tüm heyecana rağmen."

"Elbette bu hem takım için, hem de George için harika, ama Lewis Hamilton'sanız, biraz silkinmeniz ve 'bir dakika, adamınız halen benim, halen buradayım' demeniz gerekiyor."

"O da bunu yaptı, hem de oldukça iyi bir şekilde. Eğer Mercedes bu formu koruyabilirse, takımlar şampiyonasında ikinci sırayı alma ihtimalleri bulunuyor." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images