Priestley:" McLaren ve Ferrari, Red Bull'u tahtından indirebilir"

Marc Priestley, bir McLaren çalışanı olarak Mika Häkkinen ve Lewis Hamilton'ın şampiyonluklarına tanıklık etti.

İngiliz ekibin son şampiyonluğunun üzerinden neredeyse 26 yıl geçerken, Ferrari'nin son şampiyonluğunun üzerinden de 10 yıl geçti.

Bu konuda OLBG'ye konuşan Priestley şöyle dedi: "McLaren ve Ferrari Formula 1'in zirvesine geri dönüyor."

“Miami'de Red Bull'un başına gelenler eminim onlar için bir istisnaydı. Hâlâ zirvedeler ama McLaren'in Miami'de yaptığı güncellemeler büyük fark yarattı."

"Fabrika, rüzgar tüneli ve CFD'nin iyi şekilde çalıştığına dair büyük bir güvene sahipler."

"McLaren aracı daha da geliştirebileceğini ve yaptıkları çalışmaların piste yansıdığını biliyor. Bu gerçekten çok önemli." dedi.

2023'te bile McLaren'ın yaptığı her güncelleme başarılı oldu.

Priestley, "Bir sonraki güncellemeler de bekleneni verecektir. McLaren ve Ferrari, Red Bull ve Verstappen'i tahtından indirebilir."

"Önümüzdeki sezon, yönetmelik değişikliklerinden önce üç takım arasında büyük bir mücadele olacağına inanıyorum."

"Halihazırda bu üç takım Mercedes'in önünde şampiyonluk yarışında yer alıyor. Bu da bana Sebastian Vettel'in Red Bull'a ilk şampiyonluğunu hatırlatıyor.”