Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Emilia Romagna GP

Priestley:" McLaren ve Ferrari, Red Bull'u tahtından indirebilir"

Eski McLaren mühendisi Marc Priestley'e göre Red Bull'u tahtından indiren taraf McLaren ve Ferrari olabilir.

Ezel Tan
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Marc Priestley, bir McLaren çalışanı olarak Mika Häkkinen ve Lewis Hamilton'ın şampiyonluklarına tanıklık etti.

İngiliz ekibin son şampiyonluğunun üzerinden neredeyse 26 yıl geçerken, Ferrari'nin son şampiyonluğunun üzerinden de 10 yıl geçti.

Bu konuda OLBG'ye konuşan Priestley şöyle dedi: "McLaren ve Ferrari Formula 1'in zirvesine geri dönüyor."

“Miami'de Red Bull'un başına gelenler eminim onlar için bir istisnaydı. Hâlâ zirvedeler ama McLaren'in Miami'de yaptığı güncellemeler büyük fark yarattı."

"Fabrika, rüzgar tüneli ve CFD'nin iyi şekilde çalıştığına dair büyük bir güvene sahipler."

"McLaren aracı daha da geliştirebileceğini ve yaptıkları çalışmaların piste yansıdığını biliyor. Bu gerçekten çok önemli." dedi.

2023'te bile McLaren'ın yaptığı her güncelleme başarılı oldu.

Priestley, "Bir sonraki güncellemeler de bekleneni verecektir. McLaren ve Ferrari, Red Bull ve Verstappen'i tahtından indirebilir."

"Önümüzdeki sezon, yönetmelik değişikliklerinden önce üç takım arasında büyük bir mücadele olacağına inanıyorum."

"Halihazırda bu üç takım Mercedes'in önünde şampiyonluk yarışında yer alıyor. Bu da bana Sebastian Vettel'in Red Bull'a ilk şampiyonluğunu hatırlatıyor.”

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Van Haren: "'Önemli' bir takım patronu bana Verstappen'in çok zeki olduğunu söyledi"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Montoya: "Verstappen Red Bull'dan ayrılırsa 'aptallık eder'"

Montoya: "Verstappen Red Bull'dan ayrılırsa 'aptallık eder'"

Formula 1
Montoya: "Verstappen Red Bull'dan ayrılırsa 'aptallık eder'"
Sauber, Imola'ya yeni güncellemelerle geliyor

Sauber, Imola'ya yeni güncellemelerle geliyor

Formula 1
Emilia Romagna GP
Sauber, Imola'ya yeni güncellemelerle geliyor
Bearman, Haas ile Imola'daki ilk antrenmana katılacak

Bearman, Haas ile Imola'daki ilk antrenmana katılacak

Formula 1
Bearman, Haas ile Imola'daki ilk antrenmana katılacak

Son Haberler

İlk kez Formula E aracı kullanan Schwartz'dan sürpriz performans

İlk kez Formula E aracı kullanan Schwartz'dan sürpriz performans

FE Formula E
Çaylak testi
İlk kez Formula E aracı kullanan Schwartz'dan sürpriz performans
Ogier: "Markku Alen'in WRC Portekiz rekorunu geçmek çok anlamlı"

Ogier: "Markku Alen'in WRC Portekiz rekorunu geçmek çok anlamlı"

WRC WRC
Portekiz Rallisi
Ogier: "Markku Alen'in WRC Portekiz rekorunu geçmek çok anlamlı"
F1, 2026'dan itibaren hafif halo'ya geçişi planlıyor

F1, 2026'dan itibaren hafif halo'ya geçişi planlıyor

F1 Formula 1
F1, 2026'dan itibaren hafif halo'ya geçişi planlıyor
Trulli: "Ferrari'ye katılmamamın tek nedeni, Schumacher'di"

Trulli: "Ferrari'ye katılmamamın tek nedeni, Schumacher'di"

F1 Formula 1
Trulli: "Ferrari'ye katılmamamın tek nedeni, Schumacher'di"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye