Prens Bernhard: “Assen, Zandvoort’un yerini almayacak”

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Max Verstappen’in Formula 1’deki şöhreti arttıkça, sporun Hollanda’daki popülaritesi de arttı. 2021’de F1 takvimine dönmeden önce ülkede düzenlenen son yarış üzerinden 34 yıl geçmişti.

Zandvoort aslında 2020 sezonunda da takvimde yer alıyordu, ancak COVID-19 sebebiyle yarış iptal edilmişti. Pistin sözleşmesi üç yıllık ve bunun üzerine iki yıl daha eklenme olasılığı var.

Ancak geçtiğimiz seneki yarıştan kısa bir süre önce, Hollanda Grand Prix’si Vakfı başkanı Jos Vaessen ile birlikte Assen pistini destekleyen bir grup, 2023 için ülkede ikinci bir yarışın mantıklı olduğunu iddia etti.

Vaessen bu konuda, “Bir yarış ilkbaharda, bir yarış sonbaharda yapılabilir.”

“Motor sporları dünyasından, Assen’de neden bir F1 yarışı yapılmadığına dair birçok soru alıyoruz. Eski sürücülerden ve FOM çevresinden de sorular geliyor.” dedi.

Ancak bu fikir, Hollanda Kraliyet Ailesi üyesi ve Zandvoort pistinin sahibi olan Orange-Nassau Prensi Bernhard tarafından reddedildi ve F1 ile olan anlaşmanın sadece kendileriyle olduğunu söyledi.

Formule1.nl’ye konuşan Prens Bernhard, “Formula 1 bizimle beraber. Bu ayrıcalık, sözleşmeyle beraber kararlaştırıldı. Eğer yarışı düzenlemeyi bırakırsak, her şey yine herkese açık olacak. Ancak şu anda bu seneki yarışa odaklanmış durumdayız.” dedi.

Prens ayrıca geçen sene pistte gerçekleştirilen yarışı da değerlendirdi ve yarışın iyi geçtiğini, diğer pistler için bir ölçüt haline geldiğini söyledi.

“İlk yarış inanılmaz derecede iyi geçti. Bunun ardından diğer pistler için bir ölçüt haline geldik.”

“Max ile yakalanan ivme çok büyük. Hollanda’da böyle bir yeteneğe hiç sahip olmamıştık. Bir Formula 1 Grand Prix’si, Hollanda’da bir spor olarak elde edebileceğiniz en büyük etkinlik.”

“Ayrıca bunun, Hollanda için çok iyi olduğunu ve bunu yapabilmiş olmamızın harika olduğunu düşünüyorum.”

Formula 1, 4 Eylül’deki Hollanda Grand Prix’siyle yeniden Zandvoort’ta olacak.