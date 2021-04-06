Prema takımı, Schumacher’in F3 şampiyonluğu hakkındaki iddiaları yalandı

Yedi kez dünya şampiyonu Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher, F3’teki ikinci yılındayken Prema takımıyla beraber son 16 yarışta 8 galibiyet aldı ve bu da şampiyonluğu kazanmasında belirleyici bir faktör oldu.

O zamanlar, bu şampiyonayı ikinci sırada tamamlayan İngiliz pilot Dan Ticktum, Schumacher'in ilk 14 yarışta en iyi sonucun 2 kez üçüncülük olduğunu ve nasıl bir anda bu ani gelişimi gösterdiğini anlam veremediğini yazdığı bir sosyal medya paylaşımı yapıp silmişti. Bu olay konu hakkında birçok soruya yol açtı.

Bu F3 şampiyonluğunun ardından, Schumacher yine ikinci yılında 2020 Formula 2 birincisi olarak bir şampiyonluğu daha eve götürdü ve şimdi F1'de Haas takımı için yarışıyor. F1 kariyerinin ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix'sinde yarışı 16. sırada tamamladı.

Schumacher'in F3 başarısı için takım patronu Rene Rosin, sürücüsünün nihayetinde bu kadar güçlü bir şekilde şampiyonluğa nasıl yükseldiği konusunda şüpheli bir şey olmadığı konusunda ısrar etti.

Rosin, Motorsport-total.com’a Prema'nın yasal olmayan yollara başvurduğu iddialarına “Bu yorumlar doğru değil."

“Birisi aracın veya motorun yasallığını sorguladıysa, herhangi bir şeye karşı protesto edebilirlerdi. Ama bunu kimse yapmadı.”

Bunun yerine Rosin, Schumacher'in bu ani gelişiminin duruma kendini nasıl adapte ettiğine bağlı olarak gerçekleştiğini söyledi.

Serinin başlangıcına atıfta bulunarak şunları söyledi: "Her zaman ön sıralar için savaşıyordu ama ihtiyaç duyduğu sonuçları asla alamıyordu.” yanıtını verdi.

Ona "Mick, sadece yarışlara odaklan, şampiyonluğu düşünme; şampiyonluğu düşünürsen işin daha da zorlaşır." dedik.

"Şampiyonluğu kazandık çünkü Mick ve takım birlikte harika bir iş çıkardı.”

Rosin, Haas takım Müdürü Guenther Steiner gibi isimlerin Mick Schumacher'in etkileyici iş ahlakı ve bitmeyen öğrenme isteği hakkında söylediklerini doğruladı.

Prema takım patronu Rosin sözlerine şöyle devam etti: "Öz eleştiri, onun güçlü özelliklerinden biri."

"Kibirli ya da her zaman haklı olduğunu düşünen biri değil."

“Çok sıkı çalışan bir insandır. Her şeyi anlayana ve her şeyden en iyi şekilde yararlanana kadar çalışacaktır."

"Ferrari ve Haas'ın tüm desteği ile harika bir sezon geçirecek. Tabii ki, bu bir öğrenme sezonu olacak. Ancak eminim Formula 1'de harika şeyler başaracak.”