Prema patronu: "Mick muhteşem bir sürücü"

Mick Schumacher'in tek koltuklu yarışlardaki kariyeri 2015'te ADAC Formula 4 Şampiyonası ile başladı.

Alman pilot o sezon 1 galibiyet alıp 10. olurken, ertesi yıl ADAC F4 ve İtalya F4'te Prema Powerteam ile şampiyona ikincisi oldu.

Aynı yılın sonunda MRF Challenge'ı üçüncü bitirdi. 2018'de yine Prema ile FIA Avrupa F3 Şampiyonası'nı şampiyon olarak tamamlayan Schumacher, 2020'de F2 şampiyonluğuna ulaştı.

Kariyerinin başından beri Schumacher'le çalışan Prema patronu Rene Rosin, genç sürücüden övgüyle bahsetti.

Stats Perform'a konuşan Rosin, "Mick, Micktir. O etkileyici bir pilot. Her şeyi en küçük ayrıntısına kadar anlamaya çalışıyor."

"Yarış tekniği muhteşem, başlangıçları çok iyi. İlk turda ne yapılması gerektiğini çok iyi anlıyor. Bu, modern şampiyonada harika bir yetenek."

"Sert şekilde zorlayabilir ve durumu kontrol altında tutabilir. Lastikleri yönetebilir ve bu da onu Formula 2 için mükemmel bir şampiyon yapıyor."

"Formula 1, Mick için yeni bir meydan okuma olacak. Formula 2'yi kazandıktan sonra baştan başlayacak. Formula 2 şampiyonasını kazanan tüm sürücüler Formula 1'de yeni bir adım atmaya hazır olurlar."

"Tüm vaktini ve çalışmalarını, Formula 1'de çok iyi bir sezon geçirmeye adayacak. İlk sezon zor olacak ama Mick'in çok iyi bir iş yapacağını ve etrafındaki tüm bu insanlar tarafından destekleneceğini düşünüyorum."

"Bence inanılmaz bir sezona sahip olacak." dedi.