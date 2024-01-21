Prazer yeni göreviyle birlikte F1'deki ticari dizginleri eline aldı

Prazer aynı zamanda F1 tarafından işletilen Las Vegas GP için de benzer bir unvana sahip ve geçen yılki açılış yarışı öncesinde sokak etkinliğinin geliştirilmesinde kilit bir isim oldu.

Kendisi, doğrudan CEO Stefano Domenicali'ye bağlı olarak çalışan finans müdürü Duncan Llowarch, hukuk müşaviri Sacha Woodward Hill ve kurumsal ilişkiler ve iletişim müdürü Liam Parker ile birlikte çalışacak.

Prazer, geçen yıl temmuz ayında görevinden ayrılan ve artık F1 yapısının bir parçası olmayan eski ticari genel müdür Brandon Snow'un yerini aldı.

Prazer şirket içinde oldukça saygın bir yere sahip ve Liberty Media'nın ilk sahiplik yılı olan 2017'de şirkete katılmasından bu yana hızlı bir ilerleme kaydetti.

Las Vegas GP deneyimi, F1 ABD'de genişlemeye odaklanmaya devam ederken ona iyi bir başlangıç deneyimi sağlamıştır.

Vegas CEO'su Renee Wilm ve ekibiyle birlikte Prazer, etkinlik için Heineken, American Express, Red Bull, T-Mobile ve Puma gibi çok sayıda kurumsal ortağın çekilmesine yardımcı olurken, aynı zamanda etkinliğin başarılı bir şekilde yürütülmesinde kilit rol oynayan şehrin önde gelen otel yönetimleriyle de ilgilendi.

Birmingham Üniversitesi mezunu olan Prazer, F1 organizasyonuna katılmadan önce çoğunlukla sporla ilgili çeşitli pazarlama ve ticari görevlerde yer aldı.

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2011'den 2015'e kadar IMG'de üst düzey satış müdürü olarak çalıştıktan sonra 2016'da The Times ve The Sun'ın sahibi News Co'da spor çözümleri ve ortaklıklar müdürü olarak görev yaptı.

Daha sonra bir yıl boyunca etkinlik uzmanı Brand Events'te ticari sponsorluklar ve ortaklıklar müdürü olarak çalıştı ve Fast and Furious Live ile ilgilendi.

Kasım 2017'de F1'e katıldı ve başlangıçta üst düzey yönetici, organizatör ve iş ilişkileri olarak dünyanın dört bir yanındaki Grand Prix organizatörleriyle ilgilendiği bir rol üstlendi.

2019'da ticari gelişim, yarış promosyonu başkanı oldu. Etkinliklere odaklanması, F1 Las Vegas ekibini oluştururken onu bariz bir seçim haline getirdi ve Mayıs 2022'de bu görevi üstlendi.