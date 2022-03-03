Power: "Piastri'nin F1'de koltuk bulamaması, sistemin bozukluğunu gösteriyor"

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Piastri, 2020 yılında Formula 3 şampiyonluğunu kazanmasının ardından geçen yıl Formula 2'ye adım attı ve buradaki ilk senesinde şampiyon oldu.

Avustralyalı sürücü, 2019'da Formula Renault Eurocup'ı da yine ilk sezonunda kazanmıştı. Kısacası arka arkaya üç şampiyonluk elde etmiş oldu.

Fakat bu başarılı performansı, 2022'de Formula 1'e adım atması için yeterli olmadı. Alpine'de Fernando Alonso ve Esteban Ocon'un kontratı uzatıldığı için, Piastri'nin takımda yarışması mümkün değildi. Diğer takımlarda da yine Piastri için boş bir koltuk bulunamadı.

Piastri, 2022'yi yedek pilot olarak geçirecek ve 2023 için Alpine'de koltuk bulması pek olası değil. Bu açıdan diğer takımlara bakması gerekebilir.

Kısacası genç sürücünün geleceği şu noktada biraz belirsiz.

Geçtiğimiz hafta sonu St. Petersburg'daki IndyCar basın toplantısında konuşan Will Power, bu konudaki şaşkınlığını dile getirdi.

Power, "Oscar Piastri, çaylak sezonlarında Formula 3 ve Formula 2'yi arka arkaya kazanarak Formula 1'de yarışmayı kesinlikle hak etti."

"Fakat kendisine bir koltuk bulamamış olması... Bana göre sistemin bozukluğunu gösteriyor."

"Neden peki? Formula 2'de yarışmak için gereken tüm bu parayı ödüyorsunuz, ki orada yarışmak için 2 milyon euro ya da bunun gibi bir şey ödemeniz gerekiyor, ilk yılınızda şampiyon olursunuz ve Formula 1'de koltuk bulamıyorsunuz. Neden?"

"Formula 1'de yarışmayı hak ediyor. Formula 1'de olması gerekiyor. Neden IndyCar'a gelmediğini anlayabiliyorum çünkü tüm kariyeri boyunca Formula 1'de yer almak için çabaladı. Onun orada bir koltuk bulamaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığımı söylemeliyim."

"O yüzden neler olacağını görmeliyiz. Gelecek yıl Formula 1'de olamazsa o zaman durum daha da gülünç olacak çünkü o zaman muhtemelen Formula 1'de yer alma şansını hiç yakalayamayacak ve bu da çok yazık." dedi.

40 yaşındaki Power, IndyCar serisine katılmanın, şampiyonanın rekabetçiliği göz önüne alındığında çok iyi bir seçim olduğunu söyledi.

Power, "Açıkçası dünya çapında sahip olduğu finansal seviyeye ve televizyon kapsamına baktığınızda Formula 1 zirvedir. Yani eğer genç bir pilotsanız, gitmek istediğiniz yer orasıdır."

“Ancak rekabet ve mücadele anlamında dünyada IndyCar gibi başka bir tek koltuklu seri daha yok."

“Formula 1'den daha rekabetçi çünkü araçların tamamı aynı. Aynı araçlarla uzun yıllardır burada olan pilotlar ve takımlar var. Bu da durumu zorlaştırıyor."

“Bunun için sözlerime bakmanıza gerek yok. Sadece antrenman seanslarına ve sıralama sonuçlarına bakın. Bunu matematiksel olarak kendiniz anlayabilirsiniz. Yani IndyCar, Formula 1'den daha rekabetçi bir seridir."

"IndyCar sürücülerinin daha iyi olduğunu söylemiyorum, ki bence doğru değil. Sadece serinin daha rekabetçi olduğunu söylüyorum ve bunun taraftarlar için daha iyi olduğunu düşünüyorum. Burada kimin kazanacağını asla bilemiyorsunuz." dedi.

Fernando Alonso, Esteban Ocon, Oscar Piastri, Alpine Fotoğraf: Alpine