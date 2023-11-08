Powell: "Ferrari'nin takım içerisinde gerginlik olduğuna inanıyorum"

Ferrari pilotu Carlos Sainz Jr.'ın Katar Grand Prix'sinde yakıt sızıntısı nedeniyle gridde yer alamamıştı. Takım arkadaşı Charles Leclerc de Brezilya Grand Prix'sinin formasyon turunda hidrolik sorunu nedeniyle kaza yaptı.

Leclerc, Interlagos pistinde iyi tur atarak yarışa ikinci sıradan başlama hakkı elde etmişti fakat formasyon turunda yaşadığı sorun, Ferrari'ye önemli puanlara mâl oldu.

Charles Leclerc, Brezilya'da sorun yaşayan tek Ferrari pilotu değildi. Sıralamada birçok yer kaybeden Sainz da takım radyosundaki konuşmasında aracın debriyajını eleştirmişti.

İspanyol pilot şikayetlerini radyo konuşmasında dile getirdi. Ancak Sainz'ın yarış mühendisi bu konuşmaları özel alanda tartışılıncaya kadar, düşüncelerini kendine saklamasını söyledi.

Powell, Ferrari'nin bu sorun listesini çözümlemek zorunda olduğunu söylüyor çünkü bu durum Ferrari'nin takım içerisinde 'gerilim' yaratıyor.

Yarış pilotu Powell, BBC'nin Chequered Flag podcastinde, "Charles'ı ilk gördüğümde, 'hayır, Charles, lastiklerini ısıtırken spin attın' diye düşündüm."

''Başlangıçta gördüğümüz buydu ancak Charles Leclerc'in radyo konuşmasında 'Hidrolik sorunum var' dediğini duyduk. Bu da Charles'ın aracının arka tarafının kitlenmesiyle bariyerlere girmesine sebep oldu. Charles araçtan bir şekilde çıktı ve aracını güvenli yere götürdü.''

''Ferrari son 4 yarışta starttan önce iki kez aracını gride koyamadı. Katar'da da Carlos Sainz'ın gridde yer alamamasını yakıt sızıntısından kaynaklanıyordu."

Fotoğraf: Red Bull Content Pool Carlos Sainz, Ferrari SF-23

''Ferrari'de her zaman bir şey oluyor. İyi bir iş yaptılar. Gridin en önünde yer aldılar fakat hep bir şey oluyor. Sainz radyo konuşmasında 'bu debriyajı çözmeye ihtiyacımız var' diyor ancak Sainz'ın yarış mühendisi 'Tamam. Bunu burada tartışmayalım lütfen' gibi bir açıklama yapıyor.''

''Ferrari'nin havasında gerginlik var. Kötü bir pit stop, kötü lastik aşınması, sürücünün herhangi bir nedenle gridden kalkamaması ya da aracın bozulması, elde edebilecekleri maksimum puanı almalarını engelliyor gibi görünüyor."

Ferrari şu anda şampiyonada, Red Bull'un 420 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

Ferrari'nin SF-23'ü, Red Bull'un RB19'una rakip olmaması nedeniyle unutulması gereken sezonlardan birisi oldu.

Geçen yılkı 4 galibiyetle karşılaştırıldığında, bu sezonun geçen sezona göre daha kötü olduğu söylenebilir, ki bu da takım patronu Mattia Binotto'nun istifa etmesi ve yerine Fred Vasseur'ün gelmesiyle sonuçlanmıştı.

Bu durum şu soruyu akıllara getiriyor. Vasseur'ün şimdiye kadar güven sorunlarını çözmesi gerekmez miydi?

Yorumcu Harry Benjamin, ''Sanırım bu soru sezon başında sorulmuştu. Herkes 'Yılın ilk yarısına kadar kimseyi yargılayamayız' demişti."

''Ferrari, Ferrari'dir. Ferrari'nin işleri yapmanın benzersiz yolları bulunur ve Fred Vasseur padokta olabilecek harika bir karakter. Vasseur eğlenceli, rahat ve başarılı bir alt seri kariyeri vardı."

"F1'deki işlerin çoğu zır. Ancak Ferrari takım patronluğu muhtemelen bu listenin başında yer alıyor."

"Bence henüz çok erken. Fred'i değerlendirmeye gelecek yıl başlayabilirsiniz. Bu sezonun doğası gereği Ferrari oldukça hızlı ama şu anda dayanıklılık biraz endişe verici." dedi.