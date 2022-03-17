Sözleşmesini uzatan Pourchaire, Sauber Akademisi'nde devam edecek

Haberi dinle

Theo Pourchaire şu anda alt serilerde yarışan genç sürücüler arasında, en öne çıkan genç yeteneklerden birisi olarak kabul görüyor.

Geçen yıl Formula 2'de tam sezon yarışan Pourchaire, yaşadığı şanssızlıklara rağmen etkileyici bir yılı geride bırakmıştı. Monako'da damalı bayrağı ilk sırada gören Fransız pilot, aynı zamanda Formula 2 tarihinde yarış kazanan en genç pilot da oldu.

Bu yıl ART ile F2'de yarışmayı sürdürecek olan Pourchaire, Sauber ile olan kontratını uzattı.

Geçen yıl Budapeşte'de F1 aracını ilk kez test eden Formula 2 sürücüsü, "Sauber Akademisi, uzun süredir beni harika şekilde destekliyor."

"2022'de onlarla olan ilişkimi sürdüreceğim için çok mutluyum. Takımın beni takip ettiğini görmek harika."

"İlk günden itibaren kendimi Sauber ailesinin bir parçası gibi hissettim ve bu yıl daha da iyi performans gösterip, bana olan güvenlerinin karşılığını vermek istiyorum. Bunun için daha çok çalışacağım."

"Formula 2'de zaten bir yıllık deneyimim var, bu yüzden Bahreyn'deki ilk yarıştan itibaren ön tarafta savaşmaya hazırım." dedi.

Théo Pourchaire test de Alfa Romeo in Hongarije Foto: Alfa Romeo

Akademide Fransız pilota, önümüzdeki sezon için yeni bir isim de katılacak. Brezilyalı sürücü Roberto Faria, Sauber'in sürücü akademisine dahil oldu.

18 yaşındaki sürücü, kendi ülkesinde beş yıl karting yapmasının ardından 2019'da Avrupa'da yarışmaya başladı. Avrupa kariyerine Britanya Formula 4'te başladı ve COVID-19 krizi nedeniyle buraya ara vermesinin ardından bir adım daha ileri gidip, Britanya Formula 3'te mücadele etmeye başladı.

Faria, yıl boyunca dokuz podyum alırken, Spa'daki son yarışı kazandı ve yılı beşinci bitirdi.

Brezilyalı pilot, "Sauber Akademisi'ne katılmak benim için çok özel. Bu fırsata sahip olduğum için mutluyum."

"Genç bir sürücü olarak artık motor sporlarının en büyük markalarından biri haline gelmiş, böyle bir takımın tecrübesine güvenebileceğim."

"Gelişimimi ilerletmek adına sezon başlangıcını sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.