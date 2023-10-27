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Pourchaire, Meksika antrenmanlarında Alfa Romeo ile piste çıkacak

Alfa Romeo'nun genç yeteneği Theo Pourchaire, Meksika'daki ilk antrenman seansında piste çıkacak.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Theo Pourchaire, ART Grandprix

Sauber'in genç sürücü programında yetişen Theo Pourchaire, bu yıl Formula 2'de yarışıyor ve bitime bir yarış kala şampiyona lideri konumunda.

Genç sürücü, bir yandan da Alfa Romeo'nun yedek pilotu olmaya devam ediyor ve zorunlu çaylak testinde de İsviçreli ekiple sürüş yapacak.

Kurallar gereği takımlar yıl içerisinde iki kez çaylak bir ismi, ilk antrenman seansında piste çıkarmak zorundalar.

Pourchaire de Meksika'daki ilk seansta Alfa Romeo ile piste çıkacak. Açıklanan bilgilere göre Pourchaire, Valtteri Bottas'ın aracına geçecek. İkinci seansta ise Bottas direksiyona geri dönecek.

Genç sürücünün Abu Dhabi GP hafta sonunda da yine Alfa Romeo ile sürüş yapması bekleniyor.

F2 sezonunun bitimine bir yarış kala Pourchaire, genel klasmanda ilk sırada yer alıyor ve en yakın takipçisi Frederic Vesti'nin 25 puan önünde.

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