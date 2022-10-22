Pourchaire: "Hayatımın en güzel bir saatiydi"

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İlk F1 antrenman seansı deneyimi ve takımla olan iletişimi hakkında konuşan Pourchaire, her şeyin güzel geçtiğini söyledi.

Pourchaire, "Çok güzeldi, hayatımın en güzel bir saatiydi."

"Pist inanılmaz, bu pisti ve aracı öğrenmeye çalışmak da çok güzel. Her anı değerlendirip mümkün olduğu kadar çok şey öğrenmeye çalıştım."

"Şu an birden fazla duyguyu bir anda yaşıyorum, çok mutluyum. Takıma yardım edebildiğim için de mutluyum. Her şey iyiydi ve herkes mutluydu. Hafta sonuna güzel başladık."

"Güzel bir seanstı, bence çok tur atabildik. Seans başlangıcında kırmızı bayrak çıktı, o yüzden o an sınırlı vaktimiz vardı ama sonra halloldu ve her şey iyi hale geldi."

"Tabii ki aracı ve limitleri anlamaya çalışırken hatalar yaptım, çünkü F2'den geliyorum ve arada büyük fark var. Ama bunun, gelecek için iyi bir deneyim olduğunu düşünüyorum." dedi.

Theo Pourchaire, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Pourchaire, takımla ve pilotlarla çalışmaktan keyif aldığını da belirtti.

F2 pilotu, "Aslında Valtteri bana oldukça yardımcı oldu, o gerçekten iyi bir adam. Takımla çalışmaya başladığım için onu birkaç aydır tanıyorum harika biri."

"Zhou ve Valtteri ile çalışmak çok keyifli." dedi.

Gelecek planları hakkında ise Pourchaire, "Açıkçası daha fazla antrenmana çıkacağımı sanmıyorum."

"Brezilya'ya gitmeyeceğim, Meksika'da ise takımda yedek pilot olarak görev alacağım. Abu Dabi'de ise, zaten F2'nin de son yarışı var. O yüzden tamamen ona odaklanmış olacağım."

"Daha sonra çaylak testleri olacak, ama tabii ki henüz benim sürüp sürmeyeceğim belli değil." dedi.