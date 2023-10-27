Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış

Theo Pourchaire, Meksika GP'sinin ilk antrenman seansında Alfa Romeo ile piste çıkmayı planlıyordu.

Valtteri Bottas'ın aracını devralan genç yetenek, sadece dört tur attıktan sonra garaja geldi ve bir daha da piste çıkamadı.

Yapılan açıklamaya göre Fransız sürücü, araçtaki bir fren arızasından ötürü seansa devam edemedi.

Formula 2 şampiyona lideri olan Pourchaire, bu durumdan dolayı hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.

Pourchaire, "Frenlerle ilgili küçük bir sorun yaşadım."

"Ayrıntıları açıklayamam fakat henüz takım da bu soruna neyin sebep olduğundan %100 emin değil. Yarışlarda böyle şeyler maalesef olabiliyor..."

"Ne yazık ki, sorun tam da ilk antrenman seansında - yani benim sürüş yaptığım zamanda- ortaya çıktı. Bu üzüntü verici çünkü çok fazla hazırlanmıştım. Ayrıca Formula 1 aracını en son geçen yıl Abu Dhabi'de kullandığım için, test yapmayalı epey zaman olmuştu."

"Bu yüzden üzgünüm." dedi.

Fotoğraf: Alfa Romeo Theo Pourchaire, Alfa Romeo F1 Team Reserve Driver

Aracı ne kadar zorladığı sorusuna genç pilot, "Birkaç tur atmayı başardım ama çok zorlayamadım."

"Aslında garajdan çıkar çıkmaz sorunlar başladı - ekranda bir uyarı vardı. Takım da telemetrede sorunları gördü."

"Sorunu çözmek için pek çok şey denedik ama hiçbiri işe yaramadı."

"Takım bunun üzerine araçta bazı şeyleri değişti ve ikinci antrenman seansından önce kontrollere devam ediyorlar."

"Umarım Valtteri ikinci seansa katılabilir."