Pourchaire: "Formula 1'de olmayı hak ediyorum"
Theo Pourchaire, Formula 2 şampiyonluğu sonrası Formula 1'e girmeyi hak ettiği görüşünde.
F2 şampiyonu Theo Pourchaire, ilk Super Formula deneyimini Suzuka pistinde yaşadı. Team Impul ile çalıştığı iki günlük seansın sonunda 7. olan Poruchaire, yeni sezonda burada yarışacak.
Aynı zamanda Sauber'in de yedek pilotluğunu yapacak olan Pourchaire, Super Formula'da yarışmak istiyor.
Formula Scout'un aktardığına göre Fransız pilot, "F2 şampiyonu olarak Formula 1'de yarışmayı hak ettiğimi düşünüyorum."
"Fakat içerisinde bulunduğumuz durum bu."
"Bence Super Formula harika bir seri ve bu araçlar çok hızlı. Japonya'ya ilk kez gittim; oradaki insanlar harika ve tamamen farklı bir kültüre sahipler."
"Suzuka pistini de ilk kez keşfettim ve kesinlikle çılgın, çok zor ve hızlı."
Fotoğraf: FIA
Stefano Domenicali, F1 İcra Kurulu Başkanı, Théo Pourchaire, ART Grand Prix
"Oraya gitmeden önce birkaç Formula 1 pilotuyla konuştum ve herkes 'Suzuka harika bir pist, en sevdiklerimden biri' diyordu. Gerçekten güzel bir deneyim oldu."
"Eğer F2 şampiyonu olursanız, bu F1'de yer alacağınız anlamına gelmiyor - böyle bir kural yok. Fakat biraz hayal kırıklığına uğradım çünkü F2'de şampiyon oldum; öncesinde de başarılar elde ettim."
"Elimden gelen her şeyi yaptım. Sauber Akademi bana bu şampiyonayı kazanma görevi verdi ve ben de kazandım."
"Fakat şimdi 2024'te yarışmaya devam etmek önemli, bu yüzden 2025'e hazırlanmanın en iyi yolu Super Formula."
"Bir F1 aracını test etmek çok pahalı ve her Formula 1 takımı bunu karşılayamaz. Ne yazık ki Sauber Akademi'sinde böyle bir fırsatım olacağını sanmıyorum. Yine de simülatörde aktif şekilde çalışmayı umuyorum."
"Ayrıca muhtemelen iki antrenman seansına katılacağım." dedi.
Fotoğraf: Masahide Kamio
Theo Pourchaire, ITOCHU ENEX TEAM IMPUL
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