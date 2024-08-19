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Formula 1 Hollanda GP

Pourchaire, Formula 1 hayalinden vazgeçmiş değil

Theo Pourchaire, Formula 1 hayalinden henüz vazgeçmiş değil.

Ezel Tan
Theo Pourchaire, Alfa Romeo F1 Team

Theo Pourchaire, Alfa Romeo F1 Team

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Formula 2'de şampiyon olan Theo Pourchaire, bu başarısına rağmen Sauber tarafından Formula 1'e getirilmedi.

Kısa bir süreliğine Super Formula'da yarışan, sonrasında IndyCar'a geçen Fransız sürücünün geleceği belirsizliğini koruyor.

Adı 2025 Sauber koltuğu için anılsa da, bu koltuğun Valtteri Bottas'a gitmesi gayet olası.

Ancak Pourchaire, Formula 1'e girme umudunu yitirmiş değil.

Pourchaire, IndyCar yarışçısı Conor Daly'nin sunduğu Speed Street podcast'ine “Bu zor bir durum çünkü F1'den önceki son adım olan F2 şampiyonluğunu kazandım."

"Herkes F1 padokundaki Formula 2 sürücülerini izliyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde F1'de kim yarışacak diye düşünüyor. Bunun için gayet uygun olduğum hissettim fakat bunun gerçekleşmemesi acı verici.”

“Kapının henüz kapandığını düşünmüyorum. Bu Formula 1. Formula 1 dünyasında neler olabileceğini asla bilemezsiniz."

"Çılgınca şeyler olduğunu görüyorsunuz. Şahsen bir şansı, en azından kendimi gösterme şansını hak ettiğimi düşünüyorum."

"Özellikle gelecek sezon için bazı takımlarla görüşmeler yapıyorum. Çünkü eğer Formula 1'de şans bulamazsam, IndyCar gerçekten yapmak istediğim bir şey.” dedi.

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