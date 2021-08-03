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Formula 1 Haberler

Pourchaire, Alfa Romeo'nun F1 aracını test edecek

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Theo Pourchaire, Hungaroring'de Alfa Romeo ile özel bir test için gerekli izinleri almasının ardından ilk kez bir Formula 1 aracının direksiyonuna geçecek.

Pourchaire, Alfa Romeo'nun F1 aracını test edecek

Sauber Sürücü Akademisi'nin bir parçası olan Formula 2 pilotu, çarşamba günü, Hungaroring'de 2019 versiyon C38 F1 aracının direksiyonuna geçecek.

Pourchaire, Macaristan GP'nin yapıldığı pisti, çarşamba günü Pirelli'nin 2022 için planladığı 18 inç lastikleri test eden Ferrari ve McLaren ile paylaşacak.

Bu, 17 yaşındaki pilotun F1 aracıyla ilk deneyimi olacak ve kariyeriyle ilgili yükselişi için bir sonraki dönüm noktası olacak.

Pourchaire, mayıs ayında Monako'da müthiş bir performans sergilemiş ve şampiyonanın hem en genç pole pozisyonu alan hem de zafere ulaşan pilotu olmuştu.

Bununla birlikte F1 testi, ART Grand Prix sürücüsünün haziran ayında Bakü'de gerçekleştirilen F2 yarışında kolunu kırmasının ve yoğun bir tedavi sürecine girmesinden kısa bir süre sonra gelmiş olacak.

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Genç pilot, F1'e ulaşma yönündeki hedefine emin adımlarla devam ediyor. Pourchaire Motorsport.com'a, öğrenecek çok şeyi olduğunu söylemişti.

Alfa Romeo F1 Takım Patronu Frederic Vasseur, Haziran ayında yaptığı açıklamada Theo Pourchaire'yi erkenden F1'e sokmanın yanlış bir adım olabileceğini söylemişti.

Vasseur, "Theo ile anlaşmamız var ancak onun için aceleci olmak istemiyoruz. Onun henüz 17 yaşında olduğunu unutmayın."

"Onu F1'e giren diğer yeteneklerle kıyaslarsanız, onlar çok daha yaşlıydı. Lewis, Nico ya da Charles ile kıyaslama yapmak istemiyorum. Onlar çok daha yaşlıydı ve daha fazla deneyime sahiplerdi. Onu bu kadar erken zorlamak hata olur."

"Öncelikle F2'deki işini yapmalı. Ardından neler yapabileceğini konuşacak zamanımız olacak."

"Bu sene Theo'dan etkilendim ancak geçen sene de ondan etkilenmiştim."

"Gelecek seneyi konuşmak için erken. F2'de henüz 3 yarış hafta sonuna çıktı ve hatırlarsanız, geçmişte ilk senesinde ya da sezonun ilerleyen dönemlerinde iyi sonuçlar alan ve şampiyon olan isimler vardı."

"O gerçekten çok genç, 17 yaşında ve daha ehliyetini almak için uğraşıyor. Bırakalım da işini yapsın. Acelemiz yok ancak onun çok iyi bir pilot olduğunu biliyoruz." demişti.

Red Bull'un genç yeteneği Liam Lawson da geçen ay Goodwood Festival of Speed'de Sebastian Vettel'in 2011 Red Bull RB7'sini sürmüş ve ilk kez bir F1 aracının tadına bakmıştı.

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