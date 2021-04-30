Portekiz GP 2. antrenman: Hamilton en hızlısı, Verstappen ikinci!

Portekiz'deki ikinci antrenman seansı, sabahla oldukça benzer şartlarda gerçekleştirildi ve hava sıcaklığı 19, pist sıcaklığı ise 39 dereceydi.

Seans, drenaj kapağıyla ilgili sorun nedeniyle normalden 10 dakika daha geç başladı.

Sürücüler, kaygan asfaltta iyi bir yol tutuş yakalamakta zorlandılar ve bundan ötürü pistin çeşitli virajlarında sık sık pist dışına taştılar.

Williams pilotu Nicholas Latifi bir noktada aracının kontrolünü kaybedip çakıl bölüme çıktı ancak sorunsuz şekilde piste geri dönmeyi başardı.

İlk bölümde sürücüler hızlı tur denemesi yaparken, son bölümde genel olarak yarış temposuna odaklandılar.

İlk turların ardından Valtteri Bottas liderdi ve bir noktada Max Verstappen daha sert lastiklerle kendisini geçse de, yerini geri almayı başardı.

Daha sonra Lewis Hamilton 1:19.837 yaparak takım arkadaşını geride bıraktı ve ilk sıraya oturdu.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Son 25 dakikaya girilirken Red Bull pilotu Max Verstappen yumuşak lastikle bir deneme yaptı ve o denemede 1:19.980 yaparak iki Mercedes'in arasına girdi.

Seansın kalan bölümünde ön bölümde herhangi bir değişiklik yaşanmadı ve Hamilton, 1:19.837'lik turuyla ikinci seansı zirvede tamamlamış oldu. İngiliz pilot, ilk seansta temiz bir tur atmakta zorlanmıştı.

Öte yandan dereceler, Valtteri Bottas'ın sabahki 1:19.648'lik zaman turu baz alındığında ilk seansın gerisinde kalmış oldu.

Red Bull pilotu Verstappen, tıpkı ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da ikinci olmayı başardı ve Hamilton'ı sadece 0.143 saniye geriden takip etti.

Bottas, başlangıçta iyi turlar atsa da Hamilton'ın turundan 0.344 saniye yavaş kalınca seansı üçüncü sırada tamamlamış oldu.

Ferrari pilotu Carlos Sainz, Bottas'ın sadece 0.016 saniye ardında dördüncü en iyi zamanın sahibi oldu.

Alpine sürücüleri Fernando Alonso ve Esteban Ocon, ikinci seansta oldukça iyi tur zamanları çıkardılar. Alonso, en hızlı turunda Sainz'dan sadece 0.023 saniye yavaş kalıp beşinci olurken, Ocon da Alonso'yu 0.015 saniye geriden takip etti.

Böylelikle Alpine, cuma günkü ikinci seansı 5. ve 6. sıralarda tamamlayarak iyi bir kapanış yapmış oldu.

Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Ferrari pilotu Charles Leclerc, ilk seansın aksine temiz bir tur atamadı ve 1:20.360'lık zaman turuyla Sainz'ın 0.2 saniye gerisinde yedinci oldu.

McLaren'dan Daniel Ricciardo 1:20.418'lik turuyla Leclerc'in 0.058 saniye ardında sekizinci en iyi zamanı yaptı.

Aston Martin pilotu Lance Stroll, Ricciardo'nun sadece 0.009 saniye gerisinde dokuzuncu olurken, ilk onu Red Bull pilotu Sergio Perez tamamladı. Meksikalı pilot, en hızlı turunda tüm sektörleri bir araya getiremedi ve 10. sırada yer aldı.

AlphaTauri pilotları ilk ona giremediler. Pierre Gasly 1:20.558'le ancak 11. olurken, Yuki Tsunoda 14. sırada yer aldı.

McLaren pilotu Lando Norris de ilk ona giremeyen bir başka isim oldu. Imola'da podyuma çıkan İngiliz pilot, Ricciardo'dan 0.339 saniye yavaş kaldı ve 12. oldu.

İlk seansta ilk ona girmeyi başaran Williams pilotu George Russell, 1.139 saniye geride 13. oldu.

Aston Martin'in Alman pilotu Sebastian Vettel, takım arkadaşı Lance Stroll'den 0.647 saniye yavaş kalınca, seansı 15. sırada tamamladı.

Alfa Romeo'dan Kimi Raikkonen 16. olurken, Antonio Giovinazzi 17. oldu.

Son üç sırada, tıpkı ilk seansta olduğu gibi Mick Schumacher, Nicholas Latifi ve Nikita Mazepin yer aldı.

Üçüncü antrenman seansı cumartesi günü TSi 14:00'te yapılacak.

2. antrenman sonucu: