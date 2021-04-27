Formula 1 / Son dakika
Portimao'da iki DRS bölgesi olacak
Ekleyen: Kemal Şengül , Kıdemli Editör
FIA ve Formula 1, bu yıl Portekiz GP'ye ev sahipliği yapacak Portimao için iki DRS bölgesi belirledi.
FIA ve F1, geçen yıl gerçekleştirilen yarış için tek DRS bölgesi belirlemişti ve 2021 yılı için bu sayı ikiye çıkarıldı. Ayrıca DRS mesafelerinde de değişiklik yapıldı.
Birinci DRS algılama noktası dördüncü virajdan 35 metre önce olacak ve sürücüler, DRS'yi dördüncü virajdan 180 metre sonra aktive edebilecekler.
İkinci DRS algılama noktası ise 15. virajın başlangıcından 65 metre sonra, aktivasyon noktası ise 15. virajdan 245 metre sonra olacak.
Sürücüler bu iki bölgede, öndeki araçla aralarında 1 saniye varsa hareketli arka kanadı açıp, sürtünmeyi en aza indirecekler. Böylece öndeki aracı daha kolay geçebilecekler.
Portimao grandstand
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
paylaşım
yorumlar
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Portimao'da iki DRS bölgesi olacak
paylaşım
yorumlar
Çok Okunanlar
23 Nis 2021
Emilia-Romagna GP yarış raporu
21 Nis 2021
Modern F1 tabanları
Çok Okunanlar Bugün
Son Haberler
Slayt Şov
Haberi dinle