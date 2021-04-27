Portimao'da iki DRS bölgesi olacak

FIA ve F1, geçen yıl gerçekleştirilen yarış için tek DRS bölgesi belirlemişti ve 2021 yılı için bu sayı ikiye çıkarıldı. Ayrıca DRS mesafelerinde de değişiklik yapıldı.

Birinci DRS algılama noktası dördüncü virajdan 35 metre önce olacak ve sürücüler, DRS'yi dördüncü virajdan 180 metre sonra aktive edebilecekler.

İkinci DRS algılama noktası ise 15. virajın başlangıcından 65 metre sonra, aktivasyon noktası ise 15. virajdan 245 metre sonra olacak.

Sürücüler bu iki bölgede, öndeki araçla aralarında 1 saniye varsa hareketli arka kanadı açıp, sürtünmeyi en aza indirecekler. Böylece öndeki aracı daha kolay geçebilecekler.

Portimao grandstand Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images