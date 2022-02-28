Portimao, Rusya GP'nin yeri için F1'le görüşmelere başladı

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Formula 1, 2022 Rusya Grand Prix'sinin iptal edileceğini açıklamıştı. Rusya GP organizatörü, yarışın tamamen iptal edilmediğini söylese de, takvimde oluşan bu boşluğu doldurması için çeşitli ülkelerle görüşmeler başladı.

Son iki yılda F1'e ev sahipliği yapan Portekiz, 25 Eylül'de oluşan bu boş yer için Formula 1'le temasa geçen ilk ülke oldu.

Eğer Formula 1, bu ülkeye gelmeyi seçerse, yarışa son iki yılda olduğu gibi yine Portimao pisti ev sahipliği yapacak.

Correio da Manhã'nın haberine göre Portimao'nun bu konuda gerçekçi bir fırsatı var. Fakat bu boş yer için Türkiye ve Almanya da çekişiyor.

Portimao pistinin direktörü Paulo Pinheiro, "Şu anda bu boş yer için Formula 1 organizasyonu ile görüşme halindeyiz. Her şeyin lojistik konulara bağlı olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Lojistik, ülke seçiminde önemli olacak gibi görünüyor, Rusya GP normalde 25 Eylül'de gerçekleşecekti. bir önceki yarış ise 11 Eylül'de Monza'da yapılacak. Bu açıdan Portimao'ya gelmekte bir sıkıntı bulunmuyor.

Ancak bir sonraki yarışın 2 Ekim'de, dünyanın bir diğer ucundaki Singapur'da yapılacak olması, Portimao'nun işini zorlaştırıyor.

Bu da Türkiye ve Almanya seçeneklerini mali açıdan daha uygun hale getiriyor.

İşin mali tarafı da önemli olacak çünkü Portekiz'in yarışa ev sahipliği yapmak için birkaç milyon euro yatırım yapması gerekiyor.

Fakat yarışın getireceği etki, bu ekonomik giderleri telafi edecek.

Pinheiro, "Formula 1 eğer Portimao pistini seçerse MotoGP'nin de bulunduğu Portimao pistinin takvimine mükemmel bir katkı daha olacak." dedi.

F1'e yakın kaynaklar, Türkiye'nin şu noktada adaylar arasında yer almadığını söylüyorlar.

Algarve International Circuit signage Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images