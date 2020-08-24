Portimao, F1 yarışını seyircili yapmayı düşünüyor

Formula 1'de şimdiye kadarki altı yarışın tamamı seyircisiz yapıldı. Fakat özellikle Monza'dan sonrası için bazı yarışların seyircili yapılması gündemde.

Mugello'da seyircili bir yarış için hazırlık yapılıyor. Rusya GP organizatörleri ise, yarışla ilgili bilet satışına zaten başladılar.

Başlangıçta Portimao yarışının da seyircisiz yapılacağı düşünülüyordu ancak şimdi seyircili bir yarış için planlama yapılıyor.

Pistin patronu Paulo Pinheiro, Speed Week'e şöyle dedi: "Çin'in iptal edileceği anladığımız zaman, orada bir fırsat gördük ve Liberty Media ile iletişime geçtik."

"Portekiz'deki COVID-19 durumu Avrupa'nın geri kalanından farklı olduğu için, onlara müsait olduğumuzu göstermek istedik."

"Portekiz'deki spor etkinliklerine, 30 Eylül'e kadar seyirci alınmayacak. Mevcut kanunlar buna izin vermiyor. Superbike yarışı için bir istisna başvurusunda bulunduk ve 250 tarafta sahiptik."

Bu sayede her şeyin nasıl çalıştığını görmek adına bir simülasyon yapmış olduk. İnsanların koltuklarına nasıl gittikleri, tuvaletlere nasıl ulaştıkları gibi şeylere baktık. Padok kesinlikle kordon altına alındı."

"Etkinliklerin seyircisiz yapılması kararı uzatılmadığı sürece, Formula 1 yarışını taraftarlı şekilde yapmaya hazırız."

"Ama hükümet fikrini değiştirebilir ve eğer durum buysa, o zaman seyirci olmadan devam edebiliriz."

"Bu, adil ve oldukça iyi olan sözleşmede dikkate alınan bir şey. Bu konuda kendimizi riske edemeyiz."