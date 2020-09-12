Portimao, 45 bin bilet satışı bekliyor

Portimao'nun etkinlik ve ticari Direktörü Miguel Praia, yarışın taraftarlara açık olacağının açıklanmasından bu yana biletlere olan talebin çok yüksek olduğunu söyledi.

Motorsport.com ve XS2Event'e konuşan Praia, "İlk hafta, çevrimiçi bilet satışlarımız çılgıncaydı. Formula 1, Portekiz'de çok popüler ve F1'in ülkemize geri dönmesiyle birlikte taraftarlar etkinliğe katılma konusunda çok istekliler."

“Şu anda 30 binden fazla bilet sattık. Şimdi yaz tatilleri sona erdi, satışların son bir hamle ile tekrar yükselmesini bekliyoruz." dedi.

Portimao, toplamda 90.000 koltuk kapasitesine sahip Ancak hükümetle yapılan anlaşmanın ardından, Portimao hafta sonunda pistin yarı kapasitesi kullanılabilecek.

Tüm seyirciler piste giderken derece testine tabi tutulacak ve maske takmak zorunda kalacaklar. Ayrıca belirlenen koltuklardan hareket etmeyecekler.

Praia, etkinliğin şu an için bir defaya mahsus olduğunun farkında. Bu yüzden iyi bir iş çıkarmalarını umuyor.

“Bunun şu anda tek seferlik bir fırsat olduğunu biliyoruz. Ancak bunu takımlar, sponsorlar, organizatörler ve taraftarlar için çok özel bir etkinlik haline getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

“Daha önce F1'e ev sahipliği yapmak için Formula 1 yönetimi ile temasa geçtik, ancak dürüst olmak gerekirse F1'e ev sahipliği yapma ücreti bizim için çok önemliydi."

“Koronavirüs dünyayı değiştirdi ve bu nedenle hem Formula 1 hem de Dorna, Algarve'de yarış yapmakla ilgilendi."