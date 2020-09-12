Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
QU:
01 Saat
:
32 Dakika
:
51 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
FP1:
12 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
11 Eki
Yarış:
29 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
40 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
48 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
61 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
82 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
89 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Portekiz GP / Son dakika

Portimao, 45 bin bilet satışı bekliyor

Biletler
paylaşım
yorumlar
Portimao, 45 bin bilet satışı bekliyor
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Ronald Vording, Writer
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Portimao, Portekiz Grand Prix'si bilet satışlarının "çılgınca’ olduğunu söyledi ve etkinliğe her günü 45 bin taraftarın katılmasını beklediklerini belirtti.

Portimao'nun etkinlik ve ticari Direktörü Miguel Praia, yarışın taraftarlara açık olacağının açıklanmasından bu yana biletlere olan talebin çok yüksek olduğunu söyledi.

Motorsport.com ve XS2Event'e konuşan Praia, "İlk hafta, çevrimiçi bilet satışlarımız çılgıncaydı. Formula 1, Portekiz'de çok popüler ve F1'in ülkemize geri dönmesiyle birlikte taraftarlar etkinliğe katılma konusunda çok istekliler."

“Şu anda  30 binden fazla bilet sattık. Şimdi yaz tatilleri sona erdi, satışların son bir hamle ile tekrar yükselmesini bekliyoruz." dedi.

Portimao, toplamda 90.000 koltuk kapasitesine sahip Ancak hükümetle yapılan anlaşmanın ardından, Portimao hafta sonunda pistin yarı kapasitesi kullanılabilecek.

 

Tüm seyirciler piste giderken derece testine tabi tutulacak ve maske takmak zorunda kalacaklar. Ayrıca belirlenen koltuklardan hareket etmeyecekler.

Praia, etkinliğin şu an için bir defaya mahsus olduğunun farkında. Bu yüzden iyi bir iş çıkarmalarını umuyor.

“Bunun şu anda tek seferlik bir fırsat olduğunu biliyoruz. Ancak bunu takımlar, sponsorlar, organizatörler ve taraftarlar için çok özel bir etkinlik haline getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

“Daha önce F1'e ev sahipliği yapmak için Formula 1 yönetimi ile temasa geçtik, ancak dürüst olmak gerekirse F1'e ev sahipliği yapma ücreti bizim için çok önemliydi."

“Koronavirüs dünyayı değiştirdi ve bu nedenle hem Formula 1 hem de Dorna, Algarve'de yarış yapmakla ilgilendi."

 

Mercedes, Hamilton'la takvimdeki boşluklarda yeni anlaşmayı görüşüyor

Önceki haber

Mercedes, Hamilton'la takvimdeki boşluklarda yeni anlaşmayı görüşüyor

Sonraki haber

Toskana GP 3. antrenman: Bottas yine lider, üç pilot 0.083 saniye içinde!

Toskana GP 3. antrenman: Bottas yine lider, üç pilot 0.083 saniye içinde!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP Biletler
Editör Jonathan Noble

Çok Okunanlar Bugün

Toskana GP 3. antrenman: Bottas yine lider, üç pilot 0.083 saniye içinde!
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Toskana GP 3. antrenman: Bottas yine lider, üç pilot 0.083 saniye içinde!

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?

2020 Türkiye GP seyircili mi yapılacak?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 Türkiye GP seyircili mi yapılacak?

Binotto: "Vettel koltuk bulduğu için mutluyuz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Vettel koltuk bulduğu için mutluyuz"

Alfa Romeo, Raikkonen'le devam etmeye sıcak bakıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alfa Romeo, Raikkonen'le devam etmeye sıcak bakıyor

Leclerc: "Film günü sayesinde hızlı olduk"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Film günü sayesinde hızlı olduk"

Mercedes, Hamilton'la takvimdeki boşluklarda yeni anlaşmayı görüşüyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, Hamilton'la takvimdeki boşluklarda yeni anlaşmayı görüşüyor

Son Haberler

Toskana GP 3. antrenman: Bottas yine lider, üç pilot 0.083 saniye içinde!
F1 Formula 1 / Antrenman raporu

Toskana GP 3. antrenman: Bottas yine lider, üç pilot 0.083 saniye içinde!

Portimao, 45 bin bilet satışı bekliyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Portimao, 45 bin bilet satışı bekliyor

Mercedes, Hamilton'la takvimdeki boşluklarda yeni anlaşmayı görüşüyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, Hamilton'la takvimdeki boşluklarda yeni anlaşmayı görüşüyor

Canlı Anlatım: Toskana GP 3. antrenman seansı
F1 Formula 1 / Canlı anlatım

Canlı Anlatım: Toskana GP 3. antrenman seansı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Toskana GP 3. antrenman: Bottas yine lider, üç pilot 0.083 saniye içinde!

25dk
2
Formula 1

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!

3
Formula 1

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?

1s
4
Formula 1

2020 Türkiye GP seyircili mi yapılacak?

5
Formula 1

Binotto: "Vettel koltuk bulduğu için mutluyuz"

2s

Son Haberler

Toskana GP 3. antrenman: Bottas yine lider, üç pilot 0.083 saniye içinde!
F1

Toskana GP 3. antrenman: Bottas yine lider, üç pilot 0.083 saniye içinde!

Portimao, 45 bin bilet satışı bekliyor
F1

Portimao, 45 bin bilet satışı bekliyor

Mercedes, Hamilton'la takvimdeki boşluklarda yeni anlaşmayı görüşüyor
F1

Mercedes, Hamilton'la takvimdeki boşluklarda yeni anlaşmayı görüşüyor

Canlı Anlatım: Toskana GP 3. antrenman seansı
F1

Canlı Anlatım: Toskana GP 3. antrenman seansı

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?
F1

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?

Son Videolar

Mugello hakkında bilmeniz gereken her şey 07:32
Formula 1

Mugello hakkında bilmeniz gereken her şey

Mission Winnow: Ferrari'nin 1000. Grand Prix Kutlaması 00:59
Formula 1

Mission Winnow: Ferrari'nin 1000. Grand Prix Kutlaması

McLaren'ın Steiermark GP arka kanadı 01:09
Formula 1

McLaren'ın Steiermark GP arka kanadı

Grand Prix Greats – Renault'nun Formula 1 geçmişi 02:26
Formula 1

Grand Prix Greats – Renault'nun Formula 1 geçmişi

Fisichella ile Mugello'da araç üstü görüntü 03:10
Formula 1

Fisichella ile Mugello'da araç üstü görüntü

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.