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Formula 1 / Portekiz GP Haberler

Portekiz'e güncellemeyle gelen Red Bull, iki araçla da podyum istiyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Portekiz yarışına yeni güncellemeler getirecek ve iki araçla birden podyum istiyor.

Portekiz'e güncellemeyle gelen Red Bull, iki araçla da podyum istiyor

Red Bull, bu yıl hem pilotlar hem de takımlar şampiyonluğunu kazanmak istiyor ve bunun için RB16B üzerindeki gelişim çalışmalarını sürdürüyor.

Takımların çoğu, ilk yarışlara güncellemeler getirip, sonrasında tamamen 2022'ye odaklanacak. Fakta Red Bull ve Mercedes, şampiyonluk için savaştıklarından ötürü, araçlarının gelişimini erkenden noktalayamayacaklar

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, RTL'ye verdiği demeçte bu hafta sonu yapılacak yarışa daha fazla güncelleme getireceklerini doğruladı.

Parçalar hakkında detay vermeyen Marko, bunun "küçük" bir güncelleme paketi olduğunu, ancak aracı geliştirmeye devam etmelerinin önemli olduğunu belirtti. 

Marko sonrasında, Portekiz GP hedefleriyle ilgili şöyle dedi: "Portekiz için temel hedefimiz, iki araçla da podyuma çıkmak olmalı. Kazanmak güzel olur ve hedefimiz tam olarak bu olacak."

"Eğer dünya şampiyonu olmak istiyorsak, düzenli olarak iyi performans göstermeli ve kazanmalıyız. Kazmamanın tek yolu bu."

"Yine de Mercedes'in favori olduğunun farkındayız."

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing and Masashi Yamamoto, General Manager, Honda Motorsport

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing and Masashi Yamamoto, General Manager, Honda Motorsport

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Editör Kemal Şengül

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