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Formula 1 Analiz

Portekiz'de Hamilton'ın kazanmasına yardımcı olan farklı arka kanat tercihi

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Lewis Hamilton'ın Portekiz GP'de kazanmak için yaptığı yükselişte, bir kez daha onun geçiş yapma ve lastik yönetimindeki harika yeteneklerini görmüş olduk.

Portekiz'de Hamilton'ın kazanmasına yardımcı olan farklı arka kanat tercihi

Ancak onun zaferinde bazı ilginç teknik detayların da etkisi vardı. Bu zaferde Mercedes'in sezonun başında yaşadığı denge sorunlarını aşması ve Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas karşısında kullandığı farklı arka kanadın da yardımı oldu.

Red Bull'la savaş

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Mercedes ve Red Bull arasında bu sene gördüğümüz liderlik mücadelesi, son senelerde gördüğümüzün en yakını. Gümüş Oklar, kış testlerine göre yeni lastikler ve kurallarla kaybettiği performansı telafi etti ve böylece Red Bull'la yakın bir mücadele ortaya çıktı.

Red Bull ise geçen sezon onu rahatsız eden bazı şasi ve aerodinamik sorunlarını düzelterek mücadeleye dahil oldu. Red Bull'a ek olarak Honda da yeni güç ünitesinde ilerleme kaydetti.

Red Bull da Mercedes gibi aracını geliştirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Portekiz'de oldukça büyük bir güncelleme paketi araca eklendi.

Mercedes, sezon öncesinde yaşadığı sorunların ardından o dönemde lider olduğu düşünülen Red Bull'la farkı kapatabilmek, aracındaki zayıflıkları çözmek için gayretle çalıştı.

Bunun için aerodinamik güncellemeler yapılırken aynı zamanda ayarlardan ve paketten maksimumu alabilmek için gayret sarf edildi.

Portekiz de bu açıdan istisna değildi. Yol tutuşunun düşük olduğu pist yüzeyi, lastikleri yönetmedeki belirsizlikle birleşince kontrolü iyi olan araçlar ön plana çıktı.

Hamilton/Bottas ayrışması

Mercedes başından beri iyi görünüyordu ancak Hamilton'un takım arkadaşı Bottas'a kıyasla yere basma gücü seviyesi açısından farklı bir yol tercih etmesi büyüleyici bir detaydı.

Valtteri Bottas, Mercedes W12, Lewis Hamilton, Mercedes W12

Valtteri Bottas, Mercedes W12, Lewis Hamilton, Mercedes W12

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Mercedes yarışta iki pilotu için farklı arka kanatlar kullandı. Pilotlar genelde antrenman seanslarında farklı arka kanatlar test ederler ve yarış için kendilerine uygun performans gösteren tasarımı tercih ederler.

Dışarıdan bakıldığında iki tasarım arasındaki fark devasa görünmeyebilir ancak bu kanatlar farklı yere basma gücü seviyelerini çalıştırmalarına izin verirken, sürüklenme ve DRS etkisi arasında denge kurmaya yardımcı olur.

Mercedes W11 arka kanat kıyaslaması

Mercedes W11 arka kanat kıyaslaması

Fotoğraf: Giorgio Piola

İki arka kanat arasındaki temel fark, ortada bulunan destek kolları. Birisinde tek destek kolu varken, diğerinde çift destek kolu bulunuyor. Her iki kanat, genellikle pist konfigürasyonu ve özellikleri tarafından belirlenen farklı yapısal ve aerodinamik özellikler sunuyor.

Verstappen tehlikesine karşı Mercedes mi iki pilota farklı arka kanat verdi yoksa pilotlar mı bireysel tercih yaptılar bilinmiyor.

Ancak Hamilton'ın arka kanadında çift destek kolu ile daha az yere basma gücü üreten konfigürasyon vardı. Bu virajlarda Hamilton'ın işini biraz zorlaştırırken, düzlükte kendisine avantaj sağladı.

Bu sıralamalarda iki pilot arasında fark yarattı. Hamilton bu yüzden, sıralamalarda daha stabil arka tarafa sahip olan takım arkadaşına karşı son sektörde kaybetti.

Ancak yarış sıralamalardan daha uzun sürecekti. Hamilton'un tercihi, istediğinde rakiplerini zorlayabileceği ve lastiklerini daha stabil çalışma aralığında tutabileceği tasarım oldu.

Bottas ise sıralamalarda lastiklerini daha hızlı bir şekilde ısıtabileceği tasarımı tercih etti.

Ancak bu tasarım, yarış içerisinde lastiğin sıcaklığı artacağı için bir süre sonra daha fazla kaymaya, doğal olarak lastik performansına ve lastik ömrüne olumsuz etkide bulunabilir.

Hamilton, yaptığı seçim sonucunda pistte biraz daha farklı çizgiler tercih ederken, lastiklerini de farklı bir şekilde yönetmek durumunda kaldı.

Muhtemelen bu yüzden yarışın ilk turlarında Hamilton'ın performansı Bottas ve Verstappen'inki kadar iyi değildi. Onlar, araçlarında daha fazla yere basma gücü olduğu için lastiklerini daha erken ısıttılar. Ancak o stintin ilerleyen bölümünde Hamilton hızlanırken, bu sefer diğerlerinin performansları düşmeye başladı.

Hamilton yarışın bir bölümünde "kesinlikle daha fazla aşınma var" dese de, aslında rakiplerinden farklı bir şekilde lastiklerini kullanıyordu.

Hamilton'ın bu mesajını yarış mühendisi Pete Bonnignton sakince karşıladı ancak Bottas'a yaklaşırken ön lastiklerini kontrol altında tutmasının gerekebileceği konusunda uyardı.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Tabii tüm bunların yanında, kovalanandan ziyade kovalayan olmasının Hamilton'a DRS avantajı sağladığını da dikkate almalısınız.

Bu, araçların aerodinamik davranışını değiştirir ve lastiklere düzlüklerde biraz daha nefes alma fırsatı tanır. 

Yani Hamilton her ne kadar ilk bölümde arkada olmanın sıkıntısını yaşasa da, diğer taraftan bu durum lastiklerini korumasında ve o stratejiyi uygulamasında yardımcı oldu.

Hamilton'un ayar seçimindeki uzun vadeli oyunu ve zirveye doğru ilerlemede sabırlı olma isteği, nihayetinde ona tekrar zirveye çıkmak için ihtiyaç duyduğu araçları vermede belirleyici oldu.

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Editör Matthew Somerfield

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