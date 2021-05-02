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Formula 1 / Portekiz GP Haberler

Portekiz'de günün pilotu Perez oldu

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Taraftarlar, Portekiz Grand Prix'sinde günün pilotu olarak Red Bull sürücüsü Sergio Perez'i seçtiler.

Portekiz'de günün pilotu Perez oldu

Yarışa dördüncü sıradan başlayan Sergio Perez, startla birlikte Carlos Sainz'a geçildi ve ardından güvenlik aracının ardından yerini geri aldı. Fakat bu kez de Lando Norris'e geçildi.

Meksikalı pilot, daha sonra dördüncülüğü geri alsa da, genel olarak podyum savaşının uzağındaydı ve yalnız başına bir yarış çıkardı.

Damalı bayrağı dördüncü sırada gören Perez, bu yılki en iyi sonucunu aldı ve takıma 12 puan kazandırmış oldu.

Perez bu performansıyla, taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi ve bu yıl ikici kez günün pilot seçilmiş oldu.

Bu yıl günün pilotu olanlar:

Grand Prix Pilot
Bahrain  Bahreyn GP  Sergio Pérez (Red Bull)
italy  Emilia Romagna GP United Kingdom Lando Norris (McLaren)
Portugal Portekiz GP  Sergio Pérez (Red Bull)
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Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Editör Kemal Şengül

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