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Portekiz'de günün pilotu Perez oldu
Ekleyen: Kemal Şengül , Kıdemli Editör
Taraftarlar, Portekiz Grand Prix'sinde günün pilotu olarak Red Bull sürücüsü Sergio Perez'i seçtiler.
Yarışa dördüncü sıradan başlayan Sergio Perez, startla birlikte Carlos Sainz'a geçildi ve ardından güvenlik aracının ardından yerini geri aldı. Fakat bu kez de Lando Norris'e geçildi.
Meksikalı pilot, daha sonra dördüncülüğü geri alsa da, genel olarak podyum savaşının uzağındaydı ve yalnız başına bir yarış çıkardı.
Damalı bayrağı dördüncü sırada gören Perez, bu yılki en iyi sonucunu aldı ve takıma 12 puan kazandırmış oldu.
Perez bu performansıyla, taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi ve bu yıl ikici kez günün pilot seçilmiş oldu.
Bu yıl günün pilotu olanlar:
|Grand Prix
|Pilot
|Bahreyn GP
|Sergio Pérez (Red Bull)
|Emilia Romagna GP
|Lando Norris (McLaren)
|Portekiz GP
|Sergio Pérez (Red Bull)
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|Kemal Şengül
Portekiz'de günün pilotu Perez oldu
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