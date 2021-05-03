Portekiz'de en hızlı pit stop Red Bull'dan geldi

Portekiz'de gerçekleştirilen yarışın en hızlı turu, 64. turda Max Verstappen'i pite alan ve 1.98 saniyelik bir pit stop yapan Red Bull'dan geldi. Bu, sezonun en hızlı ikinci pit stopuydu.

Takımlar tek pit stopun tercih edildiği yarışta, toplam 22 pit stop yaptı.

Yarışın en yavaş yavaş pit stopu ise Daniel Ricciardo'nun sağ ön tekerlekte sorun yaşadığı 4.88 saniyelik pit stoptu.

Portekiz'deki en hızlı pit stoplar:

Takım Pilot Zaman Tur Puan 1. Red Bull M. Verstappen 1.98 64 25 2. Aston Martin L. Stroll 2.08 39 18 3. Ferrari C. Sainz 2.26 21 15 4. AlphaTauri P. Gasly 2.26 24 12 5. AlphaTauri Y. Tsunoda 2.37 21 10 6. Red Bull M. Verstappen 2.38 35 7. Alpine F. Alonso 2.41 40 8 8. Williams N. Latifi 2.42 24 6 9. Alpine E. Ocon 2.50 22 4 10. Alfa Romeo A. Giovinazzi 2.54 22 2 11. Mercedes L. Hamilton 2.58 37 1 12. Red Bull S. Perez 2.69 51 13. Mercedes V. Bottas 2.71 63 14. Williams G. Russell 2.79 28 15. Mercedes V. Bottas 2.84 36 16. Aston Martin S. Vettel 2.92 22 17. Haas N. Mazepin 2.93 31 18. Haas N. Mazepin 2.93 43 19. Haas M. Schumacher 3.14 32 20. McLaren L. Norris 3.30 22 21. Ferrari C. Leclerc 3.48 25 22. McLaren D. Riccardo 4.88 41

Pit stop şampiyonasında Red Bull 86 puanla ilk sırada yer alırken, Mercedes'in 42 ve Williams'ın 36 puanı var. Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan 1. Red Bull 86 2. Mercedes 42 3. Williams 36 4. Ferrari 33 5. Alfa Romeo 31 6. Alp 29 7. Aston Martin 24 8. AlphaTauri 22 9. McLaren 0 10. Haas 0

Sezonun en hızlı pit stopu 1.93 saniye ile Red Bull'a ait. Portekiz'de yapılan pit stoplardan ikisi ilk 10'a girmeyi başardı.

Bu yılki en hızlı pit stoplar:

Takım Pilot Grand Prix Zaman 1. Red Bull Verstappen Bahreyn 1.93 2. Red Bull Verstappen Portekiz 1.98 3. Red Bull Perez Bahreyn 2.00 4. Aston Martin Stroll Portekiz 2.08 5. Alfa Romeo Raikkonen Bahreyn 2.17 6. Alfa Romeo Raikkonen Bahreyn 2.20 7. Red Bull Perez Bahreyn 2.22 8. Williams Latifi Bahreyn 2.23 9. Mercedes Bottas Bahreyn 2.24 10. Mercedes Bottas Emilia-Romagna 2.24