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Portekiz'de en hızlı pit stop Red Bull'dan geldi
Ekleyen: Kemal Şengül , Kıdemli Editör
Red Bull, bir yarış aradan sonra Portekiz'de yine yarışın en hızlı pit stopunu yapan takım oldu.
Portekiz'de gerçekleştirilen yarışın en hızlı turu, 64. turda Max Verstappen'i pite alan ve 1.98 saniyelik bir pit stop yapan Red Bull'dan geldi. Bu, sezonun en hızlı ikinci pit stopuydu.
Takımlar tek pit stopun tercih edildiği yarışta, toplam 22 pit stop yaptı.
Yarışın en yavaş yavaş pit stopu ise Daniel Ricciardo'nun sağ ön tekerlekte sorun yaşadığı 4.88 saniyelik pit stoptu.
Portekiz'deki en hızlı pit stoplar:
|Takım
|Pilot
|Zaman
|Tur
|Puan
|1. Red Bull
|M. Verstappen
|1.98
|64
|25
|2. Aston Martin
|L. Stroll
|2.08
|39
|18
|3. Ferrari
|C. Sainz
|2.26
|21
|15
|4. AlphaTauri
|P. Gasly
|2.26
|24
|12
|5. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|2.37
|21
|10
|6. Red Bull
|M. Verstappen
|2.38
|35
|7. Alpine
|F. Alonso
|2.41
|40
|8
|8. Williams
|N. Latifi
|2.42
|24
|6
|9. Alpine
|E. Ocon
|2.50
|22
|4
|10. Alfa Romeo
|A. Giovinazzi
|2.54
|22
|2
|11. Mercedes
|L. Hamilton
|2.58
|37
|1
|12. Red Bull
|S. Perez
|2.69
|51
|13. Mercedes
|V. Bottas
|2.71
|63
|14. Williams
|G. Russell
|2.79
|28
|15. Mercedes
|V. Bottas
|2.84
|36
|16. Aston Martin
|S. Vettel
|2.92
|22
|17. Haas
|N. Mazepin
|2.93
|31
|18. Haas
|N. Mazepin
|2.93
|43
|19. Haas
|M. Schumacher
|3.14
|32
|20. McLaren
|L. Norris
|3.30
|22
|21. Ferrari
|C. Leclerc
|3.48
|25
|22. McLaren
|D. Riccardo
|4.88
|41
Pit stop şampiyonasında Red Bull 86 puanla ilk sırada yer alırken, Mercedes'in 42 ve Williams'ın 36 puanı var.
Pit stop şampiyonası puan durumu:
|Takım
|Puan
|1. Red Bull
|86
|2. Mercedes
|42
|3. Williams
|36
|4. Ferrari
|33
|5. Alfa Romeo
|31
|6. Alp
|29
|7. Aston Martin
|24
|8. AlphaTauri
|22
|9. McLaren
|0
|10. Haas
|0
Sezonun en hızlı pit stopu 1.93 saniye ile Red Bull'a ait. Portekiz'de yapılan pit stoplardan ikisi ilk 10'a girmeyi başardı.
Bu yılki en hızlı pit stoplar:
|Takım
|Pilot
|Grand Prix
|Zaman
|1. Red Bull
|Verstappen
|Bahreyn
|1.93
|2. Red Bull
|Verstappen
|Portekiz
|1.98
|3. Red Bull
|Perez
|Bahreyn
|2.00
|4. Aston Martin
|Stroll
|Portekiz
|2.08
|5. Alfa Romeo
|Raikkonen
|Bahreyn
|2.17
|6. Alfa Romeo
|Raikkonen
|Bahreyn
|2.20
|7. Red Bull
|Perez
|Bahreyn
|2.22
|8. Williams
|Latifi
|Bahreyn
|2.23
|9. Mercedes
|Bottas
|Bahreyn
|2.24
|10. Mercedes
|Bottas
|Emilia-Romagna
|2.24
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|İspanya GP
|Editör
|Kemal Şengül
Portekiz'de en hızlı pit stop Red Bull'dan geldi
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