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Formula 1 / Son dakika

Portekiz GP'siyle ilgili kararın "Şubat sonunda" verilmesi bekleniyor

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Portekiz GP'siyle ilgili kararın "Şubat sonunda" verilmesi bekleniyor
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2021 F1 sezonunun 3. ayağı olması beklenen Portekiz GP’ye dair resmi açıklamanın “Şubat ayının sonunda” yapılması bekleniyor.

Algarve Uluslararası Pisti 2020’de ilk defa Portekiz Grand Prix’sine ev sahipliği yaptı. Portekiz’de son GP 1996 yılında yapılmıştı.

Lewis Hamilton Mercedes’in yarışı kolayca 1-2 bitirmesini sağlamış, fakat yarış seyirciler tarafından gayet iyi karşılanmıştı.

Birçok kaynağa göre Portekiz Grand Prix’sinin 2021 takviminde de yer alması ve henüz boş duran 3. ayağın yerine gelmesi bekleniyor.

Formulapassion.it’in haberine göre 2021 sezonunda bir yarışın düzenlenmesi için ücret ödenmesi gerekeceği için; Portekiz hükumeti, henüz Portekiz Grand Prix’sinin detaylarının üstünde çalışıyor.

Şu anki bilgilere göre ise etkinliğin Mayıs ayında tam seyirci kapasitesiyle gerçekleşmesi bekleniyor.

Portekiz Otomobil ve Karting Federasyonu Başkanı Ni Amorim, Lusa Ajans’ına görüşmelerin ilerlediğini, etkinliğin gerçekleşmesinin hükumete ve seyircilerin katılımına bağlı olduğunu söyledi.

Expresso gazetesine konuşan Amorim, “2020 Portekiz GP’si inanılmaz dönütler verdi fakat şu anki durumun farklı olduğunun ve hükumetin başka önceliklerinin olabileceğinin farkındayız. Her durumda optimistiğim, Şubat ayının sonuna kadar bir kararın verilmesini bekliyorum.”

“Yine de düşünceli bir optimistiğim diyebiliriz. Şu anda başlayan karantina süreci ve günlük gerçekleşen aşılamalar sayesinde Mayıs ayında yarışı düzenleyebilecek bir pozisyonda olabiliriz.”

“3-4 ay içinde şimdikinden çok farklı bir durumda olabiliriz. Bu durumda Grand Prix’ye ev sahipliği yapabiliriz.” dedi.

Formula 1 halihazırda henüz başlamadan 2021 takvimini değiştirmek zorunda kaldı.

Avustralya’daki geleneksel ilk yarış, Kasım ayına ertelenirken; Bahreyn Grand Prix’si sezonun ilk yarışı ve sezon öncesi testlerinin düzenleneceği pist oldu.

Çin Grand Prix’si arka arkaya 2. sezon takvim dışında kaldı ve rezerv seçeneği oldu. Fakat son haberlere göre organizatörler Çin GP’sine yeni bir tarih bulmaya çalışıyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Memet Kağan Bilgili

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