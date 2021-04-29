Portekiz GP'de yağmur beklentisi yok

Hafta başında yapıla tahminler, cuma ve cumartesi günleri yağmur yağacağı yönündeydi. Ancak günler ilerledikçe bu tehdit ortadan kalktı.

Hafta sonu boyunca hava parçalı bulutlu olup, sıcaklık 20 ila 21 derece civarında olacak. Cuma ve pazar günü hava sıcaklığı 21 derece olurken, cumartesi günü 19 derece olacak.

Üç gün için de sadece %10'luk bir yağmur tahmini yapılmış durumda.

Ancak Pazar günü yarış saatlerinde yağmur yağma ihtimali %1 civarlarında.

Cuma günü rüzgar etkili olacak ve hızı 29 km/s'e kadar çıkacak. Cumartesi 23 km/s, pazar ise 21 km/s hızlarında olması bekleniyor.