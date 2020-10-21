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Formula 1 / Portekiz GP / Son dakika

Portekiz GP taraftar sayısı, COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle azaltıldı

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Portekiz GP taraftar sayısı, COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle azaltıldı
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik

Portimao, bu hafta sonu gerçekleştirilecek yarışa katılabilecek taraftar sayısını yeni COVID-19 önlemleri nedeniyle azaltmak zorunda kaldı.

Koronavirüs iptalleri sonucunda 2020 takvimine giren Portekiz, 1996'dan sonra ilk F1 yarışına ev sahipliği yapacak. Organizatörler bu yarışa 50 bin civarında seyirci bekliyordu. Ancak geçen hafta yetkililer yeni önlemler açıkladılar.

Bunun sonucunda bu hafta sonu yarışa 27.500 seyirci katılabilecek. 

Yarış için 46.000 bilet satışa sunulmuştu ancak tribün içermeyen açık alan bölümleri satıştan kaldırıldı.

 

Pistten yapılan açıklamada, "Bildiğiniz üzere Portekiz hükümeti, COVID-19 pandemisi ile mücadele kapsamında geçen hafta önlemlerini arttırdı."

"Yeni önlemlerin sonucu olarak, sağlık ve idari alandaki yetkililer, Portekiz GP'ye katılabilecek insan sayısı ile alakalı yeni kısıtlamalar ve yasaklar getirdi. Bu kapsamda yarışa gidebilecek insan sayısında azaltma oldu." denildi.

Portimao, biletleri iptal edilecek olan taraftarlara tam olarak geri ödeme sözü verdi. Bunun dışında açık alan bölümünde bileti iptal edilenler için birçok çözüm üzerinde çalıştıklarını belirttiler.

Portekiz'de açık alanda 5'ten daha fazla insanın bir araya gelmesi yasaklandı. Bunun dışında maskenin açık alanda her yerde zorunlu hale getirilmesi üzerinde çalışılıyor.

Portekizli yetkililer, geçen hafta bir günde maksimum 2608 vaka açıklamıştı. Hayatını kaybedenlerin sayısının ise haftalık 100 olduğu belirtildi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP Biletler
Editör Luke Smith

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