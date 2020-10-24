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Formula 1 / Portekiz GP / Son dakika

Portekiz GP sıralama seansı yarım saat ertelendi!

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Portekiz GP sıralama seansı yarım saat ertelendi!
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FIA, Portekiz GP sıralama seansının pist üstündeki tamir işlemlerinin devam etmesi nedeniyle yarım saat geç başlayacağını duyurdu.

Portekiz GP öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman seansı, 14. virajdaki drenaj kapağının çıkması nedeniyle 1 dk kala kırmızı bayraklarla durdurulmuştu ve seans yeniden başlamadı.

Sıralama seansı Türkiye saati ile 16:00'da başlayacaktı ancak seansın başlamasına yaklaşık 15 dk kala yapılan duyuruda, seansın 16:30'a kadar ertelendiği açıklandı.

Açıklamada gecikmenin pist üstündeki tamir işleminin devam etmesi kaynaklı olduğu belirtildi.

FIA Formula 1 Yarış Direktörü Michael Masi, 14. viraja giderek çalışmaları yakından takip etti. Masi'ye F1'in Sportif Direktörü Steve Nielsen ve FIA WEC Yarış Direktörü Eduardo Freitas eşlik ettiler.

Tamir esnasında pistin diğer bölgelerinde yer alan drenaj kapakları da kontrol edildi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Editör Abdullah Çelik

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