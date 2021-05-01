Portekiz GP: Portimao'dan en iyi teknik kareler

Red Bull Racing RB16B ön fren kanalı 1 / 46 Fotoğraf: Giorgi Piola Red Bull Portekiz GP için ön fren kanallarında güncelleme yaptı ve fren kanalının üst bölümüne, beyaz ok ile gördüğünüz gibi ekstra bir bölüm daha ekledi.

Red Bull Racing RB16B bargeboard detay 2 / 46 Fotoğraf: Giorgi Piola Red Bull, sezonun 3. yarışında da sidepod yanında yer alan dikey kanat (deflektör) bölümünde büyük değişiklikler yaptı. Panjur adı verilen kanat tasarımında değişiklik yapılırken panjurun önünde yer alan dikey kanat iki parçaya ayrıldı. Bu kanat daha önceden tabana inmezken, şimdi doğrudan tabana bağlandı ve kıvrımlı bir yapıya büründü.

Red Bull Racing RB16B bargeboard detay 3 / 46 Fotoğraf: Giorgi Piola Burada RB16B'nin sidepod bölümünün eski halini görebilirsiniz.

Red Bull Racing RB16B difüzör detay 4 / 46 Fotoğraf: Giorgi Piola Red Bull ayrıca orta bölümü daha küçülmüş yeni bir tabanı Portekiz'e getirdi.

Charles Leclerc, Ferrari SF21, taban 5 / 46 Fotoğraf: Giorgi Piola Ferrari tabanda güncelleme yaptı ve arka tekerleğin ön ölümünde yer alan kanatçık sayısını 4'ten 7'ye çıkardı.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, taban 6 / 46 Fotoğraf: Giorgi Piola Eski tabanın arka bölümünde bu şekilde daha büyük 4 parça kanatçık vardı.

AlphaTauri AT02 arka detay 7 / 46 Fotoğraf: Uncredited Photo AlphaTauri AT02’nin difüzörünün dış kısmı güncellendi. Dış duvar ve onu çevreleyen Gurney benzeri bölüm, arka köşeden hava akışını iyileştirmeye yardımcı olmak ve yan tarafta lastikten gelen kirli havanın yarattığı hasarı sınırlandırmak için değiştirildi.

Aston Martin AMR21 güncellenen sidepod ve ayna 8 / 46 Fotoğraf: Uncredited Photo Aston Martin'in Imola'da güncellediği sidepod bölgesine yakından bakış

Mercedes W12 güç ünitesi detay 9 / 46 Fotoğraf: Uncredited Photo Bu sene Mercedes W12'nin güç ünitesindeki emme manifoldu büyüdüğü için, doğal olarak aracın karoserinde de ona göre büyük bir çıkıntı oluştu.

Mercedes W12 güç ünitesi detay 10 / 46 Fotoğraf: Uncredited Photo Bahsettiğimiz çıkıntı, INEOS logosunun altında yer alıyor.

AlphaTauri AT02 S-kanal paneli 11 / 46 Fotoğraf: Uncredited Photo AlphaTauri AT02'nin S-kanal paneli takıldığında ön tarafı, burundan gelen hava akışının şasi girintisinin üstündeki panele nasıl girdiğini ve şasinin eğimindeki çıkışa nasıl yönlendirildiğini gösteriyor.

AlphaTauri AT02 taban ve bargeboard detay 12 / 46 Fotoğraf: Uncredited Photo Bargeboard bölümünü araca monte edilmeden gösteren güzel bir fotoğraf. Ana dikey parça geçen yarışta değiştirilmişti.

AlphaTauri AT02 bargeboard detay 13 / 46 Fotoğraf: Uncredited Photo Yenilenen dikey parçanın bumerang kanadın üstüne gelen kısmında kesikler oluşturulduğu bu açıdan daha iyi görülüyor.

AlphaTauri AT02 difüzör 14 / 46 Fotoğraf: Uncredited Photo AlphaTauri aracının difüzöründe yer alan dikey sarkıtların ortasında kesik olduğu görülüyor.

Alfa Romeo C41 arka kanat detay 15 / 46 Fotoğraf: Uncredited Photo Alfa Romeo C41'e yüksek yere basma gücü üreten arka kanat takıldı

Alfa Romeo C41 ön fren detay 16 / 46 Fotoğraf: Uncredited Photo C41'in ön tekerlek mekanizmasında, sıcak havayı yönlendiren kanallar olduğu görülüyor.

Alfa Romeo C41 ön fren detay 17 / 46 Fotoğraf: Uncredited Photo Ön tekerlek tamburu takıldığında, her şey gizlenmiş oluyor.

Red Bull RB16B arka detay 18 / 46 Fotoğraf: Uncredited Photo Red Bull'a ait bu fotoğrafta birçok detay görülüyor. Güç ünitesinin üzerinde eyer tarzı soğutma yer alıyor. Bunun dışında arka fren tamburu takılmadığı için kaliperleri soğutacak kanal çalışması dikkat çekiyor.

Red Bull RB16B 19 / 46 Fotoğraf: Uncredited Photo

Mercedes W12 ön fren kanalı detay 20 / 46 Fotoğraf: Uncredited Photo Mercedes W12'nin fren tasarımı. Kanallardan birisine herhangi bir şey kaçıp performansı azaltmaması için tel takıldığı görülüyor.

Mercedes W12 ön fren kanalı 21 / 46 Fotoğraf: Uncredited Photo W12'nin ön fren kanallarını başka bir açıdan gösteren fotoğraf. Fren kanallarının alt duvarında ise hava akımını yönlendirecek birçok kanatçık olduğu dikkatlerden kaçmıyor.

Mercedes W12 difüzör detay 22 / 46 Fotoğraf: Uncredited Photo

McLaren MCL35M ön kanat detay 23 / 46 Fotoğraf: Uncredited Photo MCL35M'in ön kanadının altında yer alan iki parçanın, ana planyadan daha da ileriye doğru uzadığı görülüyor.

Mercedes W12 ön kanat detay 24 / 46 Fotoğraf: Uncredited Photo McLaren'a kıyasla Mercedes'in ön kanadı "daha yüklü" tasarıma sahip. Benzer şekilde iki takımın ön kanat flaplerini ayarlamak için kullanılan mekanizmayı çok farklı yerlere konumlandırdığı görülüyor. Takımlar bu parçaları da hava akımını yönlendirme amaçlı kullanıyorlar.

McLaren MCL35M ön fren kanalı detay 25 / 46 Fotoğraf: Uncredited Photo McLaren'ın ön fren kanallarından ikisi, fren tamburu üzerinde yer alan iki kıvrımlı kanalı besliyor. Bu kanallar daha çok aerodinamik katkı getirecek şekilde kullanılıyor.

McLaren MCL35M ön fren kanalı detay 26 / 46 Fotoğraf: Uncredited Photo Başka bir açıdan baktığımızda, fren kanalının dış duvarında Mercedes tarzı kanatçıklar olduğu görülüyor.

Mercedes W12 bargeboard detay 27 / 46 Fotoğraf: Uncredited Photo Ön tekerleklerden gelen türbülansı yönlendirmek ve aracın arka tarafına giden hava akımını iyileştirmede önemli yere sahip olan tabanın ön kısmı ile deflektör bölümünü gösteren bir fotoğraf.

Mercedes W12 arka teker detay 28 / 46 Fotoğraf: Uncredited Photo Birkaç yıldır Mercedes'in arka jantında yer alan bu büyük kanatçıklar, bir soğutma bloğu gibi davrandıkları için arka lastiklerin sıcaklığını kontrol etmeye yardımcı oluyor.

Mercedes W12 arka kanat detay 29 / 46 Fotoğraf: Uncredited Photo Arka kanat kalınlığını azaltarak kenar plakası yüzeyine hava akımını yukarı doğru yönlendirmesi için eklenen yüzey kanatçıkları

Mercedes W12 arka detay 30 / 46 Fotoğraf: Uncredited Photo W12'nin egzoz ve atık borusu tasarımını detaylı bir şekilde gösteren kare. Atık borularının altında, oradan çıkan gala paralel çalışması için kaza yapısına eklenmiş 4 adet kanatçık bulunuyor.

Mercedes W12 halo detay 31 / 46 Fotoğraf: Uncredited Photo W12'nin halo üstündeki bumerang kanatlarını, tırtıklı ayna kollarını ve soğutma panelini gösteren güzel bir kare.

Haas VF-21 güç ünitesi detayı 32 / 46 Fotoğraf: Uncredited Photo Motor kapağı henüz takılmamış olan Haas aracında, Ferrari süspansiyon tasarımını görebiliyoruz.

Haas VF-21 ön fren detay 33 / 46 Fotoğraf: Uncredited Photo

Haas VF-21 ön fren detay 34 / 46 Fotoğraf: Uncredited Photo VF21'in ön tekerlek tamburunun takılmış hali, içeriden alınan havanın jantlara doğru nasıl yönlendirildiğini gösteriyor.

Alfa Romeo Racing C41 güç ünitesi detay 35 / 46 Fotoğraf: Uncredited Photo

Ferrari SF21 ön kanat detay 36 / 46 Fotoğraf: Uncredited Photo Ferrari'nin ön kanat flapleri, kenarda düz olmaları için orta bölümden itibaren kıvrılıyor.

Ferrari SF21 ön süspansiyon detay 37 / 46 Fotoğraf: Uncredited Photo

McLaren MCL35M ön detay 38 / 46 Fotoğraf: Uncredited Photo

Ferrari SF21 ön fren kanalı detay 39 / 46 Fotoğraf: Uncredited Photo Ferrari'nin ön fren sistemi hazırlanırken çekilen bir fotoğraf. Damla şeklindeki parçalar, tambur takıldığında tutmaya yardımcı oluyor.

Ferrari SF21 ön fren detay 40 / 46 Fotoğraf: Uncredited Photo Tambur monte edildiğinde, iki yüzey arasında yaratılan boşluğu hayal edebilirsiniz. Havanın kanal girişinden tekerleğin dış yüzüne taşınmasına izin veren bu kanallar lastikler nedeniyle oluşan kirli havanın azaltılmasına da yardımcı oluyor.

Aston Martin AMR21 arka detay 41 / 46 Fotoğraf: Uncredited Photo Aston Martin AMR21'denin henüz tamburu takılmamış arka frenleri. Ana girişten soğuk havayı alan ve etrafına sarıldığı kalipere ileten boru tesisatını görebilirsiniz.

Aston Martin AMR21 ön fren detay 42 / 46 Fotoğraf: Uncredited Photo Sol fren tamburunda geniş bir kanal yer alıyor.

Aston Martin AMR21 ön fren detay 43 / 46 Fotoğraf: Uncredited Photo Sağ ön fren tamburu ise soldan daha farklı bir tasarıma sahip. İç tarafa eklenen üç küçük çıkış, frenlerin ürettiği ısıyı jant ve lastiğe farklı şekilde iletiyor.

Alpine A521 yeni ön kanat ve pelerin kanat detay 44 / 46 Fotoğraf: Uncredited Photo

Alpine A521 eski ön kanat ve pelerin 45 / 46 Fotoğraf: Uncredited Photo The older specification cape on the Alpine A521, note the change in shape a positioning of the inlet.