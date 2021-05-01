Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Portekiz GP: Portimao'dan en iyi teknik kareler
Portekiz GP öncesinde pistte öne çıkan en güzel teknik kareleri Giorgio Piola ve Sutton Images arşivinden sizler için derledik.
Red Bull Racing RB16B ön fren kanalı
Fotoğraf: Giorgi Piola
Red Bull Racing RB16B bargeboard detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Red Bull, sezonun 3. yarışında da sidepod yanında yer alan dikey kanat (deflektör) bölümünde büyük değişiklikler yaptı. Panjur adı verilen kanat tasarımında değişiklik yapılırken panjurun önünde yer alan dikey kanat iki parçaya ayrıldı. Bu kanat daha önceden tabana inmezken, şimdi doğrudan tabana bağlandı ve kıvrımlı bir yapıya büründü.
Red Bull Racing RB16B bargeboard detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Red Bull Racing RB16B difüzör detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Charles Leclerc, Ferrari SF21, taban
Fotoğraf: Giorgi Piola
Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, taban
Fotoğraf: Giorgi Piola
AlphaTauri AT02 arka detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
AlphaTauri AT02’nin difüzörünün dış kısmı güncellendi. Dış duvar ve onu çevreleyen Gurney benzeri bölüm, arka köşeden hava akışını iyileştirmeye yardımcı olmak ve yan tarafta lastikten gelen kirli havanın yarattığı hasarı sınırlandırmak için değiştirildi.
Aston Martin AMR21 güncellenen sidepod ve ayna
Fotoğraf: Uncredited Photo
Mercedes W12 güç ünitesi detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
Mercedes W12 güç ünitesi detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
AlphaTauri AT02 S-kanal paneli
Fotoğraf: Uncredited Photo
AlphaTauri AT02 taban ve bargeboard detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
AlphaTauri AT02 bargeboard detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
AlphaTauri AT02 difüzör
Fotoğraf: Uncredited Photo
Alfa Romeo C41 arka kanat detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
Alfa Romeo C41 ön fren detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
Alfa Romeo C41 ön fren detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
Red Bull RB16B arka detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
Red Bull'a ait bu fotoğrafta birçok detay görülüyor. Güç ünitesinin üzerinde eyer tarzı soğutma yer alıyor. Bunun dışında arka fren tamburu takılmadığı için kaliperleri soğutacak kanal çalışması dikkat çekiyor.
Red Bull RB16B
Fotoğraf: Uncredited Photo
Mercedes W12 ön fren kanalı detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
Mercedes W12'nin fren tasarımı. Kanallardan birisine herhangi bir şey kaçıp performansı azaltmaması için tel takıldığı görülüyor.
Mercedes W12 ön fren kanalı
Fotoğraf: Uncredited Photo
Mercedes W12 difüzör detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
McLaren MCL35M ön kanat detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
Mercedes W12 ön kanat detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
McLaren MCL35M ön fren kanalı detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
McLaren'ın ön fren kanallarından ikisi, fren tamburu üzerinde yer alan iki kıvrımlı kanalı besliyor. Bu kanallar daha çok aerodinamik katkı getirecek şekilde kullanılıyor.
McLaren MCL35M ön fren kanalı detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
Mercedes W12 bargeboard detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
Ön tekerleklerden gelen türbülansı yönlendirmek ve aracın arka tarafına giden hava akımını iyileştirmede önemli yere sahip olan tabanın ön kısmı ile deflektör bölümünü gösteren bir fotoğraf.
Mercedes W12 arka teker detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
Mercedes W12 arka kanat detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
Mercedes W12 arka detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
Mercedes W12 halo detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
Haas VF-21 güç ünitesi detayı
Fotoğraf: Uncredited Photo
Haas VF-21 ön fren detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
Haas VF-21 ön fren detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
Alfa Romeo Racing C41 güç ünitesi detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
Ferrari SF21 ön kanat detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
Ferrari SF21 ön süspansiyon detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
McLaren MCL35M ön detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
Ferrari SF21 ön fren kanalı detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
Ferrari SF21 ön fren detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
Aston Martin AMR21 arka detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
Aston Martin AMR21 ön fren detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
Aston Martin AMR21 ön fren detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
Sağ ön fren tamburu ise soldan daha farklı bir tasarıma sahip. İç tarafa eklenen üç küçük çıkış, frenlerin ürettiği ısıyı jant ve lastiğe farklı şekilde iletiyor.
Alpine A521 yeni ön kanat ve pelerin kanat detay
Fotoğraf: Uncredited Photo
Alpine A521 eski ön kanat ve pelerin
Fotoğraf: Uncredited Photo
Alpine A521 eski ve yeni ön kanat
Fotoğraf: Uncredited Photo
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Portekiz GP
|Takımlar
|Aston Martin Racing , Ferrari , Haas F1 Team , McLaren , Mercedes , Red Bull Racing , AlphaTauri , Alfa Romeo
|Editör
|Giorgi Piola