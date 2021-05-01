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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Formula 1 / Portekiz GP Analiz

Portekiz GP: Portimao'dan en iyi teknik kareler

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Matthew Somerfield
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Portekiz GP öncesinde pistte öne çıkan en güzel teknik kareleri Giorgio Piola ve Sutton Images arşivinden sizler için derledik.

Portekiz GP: Portimao'dan en iyi teknik kareler

Red Bull Racing RB16B ön fren kanalı

Red Bull Racing RB16B ön fren kanalı
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Fotoğraf: Giorgi Piola

Red Bull Portekiz GP için ön fren kanallarında güncelleme yaptı ve fren kanalının üst bölümüne, beyaz ok ile gördüğünüz gibi ekstra bir bölüm daha ekledi.

Red Bull Racing RB16B bargeboard detay

Red Bull Racing RB16B bargeboard detay
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Fotoğraf: Giorgi Piola

Red Bull, sezonun 3. yarışında da sidepod yanında yer alan dikey kanat (deflektör) bölümünde büyük değişiklikler yaptı. Panjur adı verilen kanat tasarımında değişiklik yapılırken panjurun önünde yer alan dikey kanat iki parçaya ayrıldı. Bu kanat daha önceden tabana inmezken, şimdi doğrudan tabana bağlandı ve kıvrımlı bir yapıya büründü.

Red Bull Racing RB16B bargeboard detay

Red Bull Racing RB16B bargeboard detay
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Fotoğraf: Giorgi Piola

Burada RB16B'nin sidepod bölümünün eski halini görebilirsiniz.

Red Bull Racing RB16B difüzör detay

Red Bull Racing RB16B difüzör detay
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Fotoğraf: Giorgi Piola

Red Bull ayrıca orta bölümü daha küçülmüş yeni bir tabanı Portekiz'e getirdi.

Charles Leclerc, Ferrari SF21, taban

Charles Leclerc, Ferrari SF21, taban
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Fotoğraf: Giorgi Piola

Ferrari tabanda güncelleme yaptı ve arka tekerleğin ön ölümünde yer alan kanatçık sayısını 4'ten 7'ye çıkardı.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, taban

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, taban
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Fotoğraf: Giorgi Piola

Eski tabanın arka bölümünde bu şekilde daha büyük 4 parça kanatçık vardı.

AlphaTauri AT02 arka detay

AlphaTauri AT02 arka detay
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Fotoğraf: Uncredited Photo

AlphaTauri AT02’nin difüzörünün dış kısmı güncellendi. Dış duvar ve onu çevreleyen Gurney benzeri bölüm, arka köşeden hava akışını iyileştirmeye yardımcı olmak ve yan tarafta lastikten gelen kirli havanın yarattığı hasarı sınırlandırmak için değiştirildi.

Aston Martin AMR21 güncellenen sidepod ve ayna

Aston Martin AMR21 güncellenen sidepod ve ayna
8/46

Fotoğraf: Uncredited Photo

Aston Martin'in Imola'da güncellediği sidepod bölgesine yakından bakış

Mercedes W12 güç ünitesi detay

Mercedes W12 güç ünitesi detay
9/46

Fotoğraf: Uncredited Photo

Bu sene Mercedes W12'nin güç ünitesindeki emme manifoldu büyüdüğü için, doğal olarak aracın karoserinde de ona göre büyük bir çıkıntı oluştu.

Mercedes W12 güç ünitesi detay

Mercedes W12 güç ünitesi detay
10/46

Fotoğraf: Uncredited Photo

Bahsettiğimiz çıkıntı, INEOS logosunun altında yer alıyor.

AlphaTauri AT02 S-kanal paneli

AlphaTauri AT02 S-kanal paneli
11/46

Fotoğraf: Uncredited Photo

AlphaTauri AT02'nin S-kanal paneli takıldığında ön tarafı, burundan gelen hava akışının şasi girintisinin üstündeki panele nasıl girdiğini ve şasinin eğimindeki çıkışa nasıl yönlendirildiğini gösteriyor.

AlphaTauri AT02 taban ve bargeboard detay

AlphaTauri AT02 taban ve bargeboard detay
12/46

Fotoğraf: Uncredited Photo

Bargeboard bölümünü araca monte edilmeden gösteren güzel bir fotoğraf. Ana dikey parça geçen yarışta değiştirilmişti.

AlphaTauri AT02 bargeboard detay

AlphaTauri AT02 bargeboard detay
13/46

Fotoğraf: Uncredited Photo

Yenilenen dikey parçanın bumerang kanadın üstüne gelen kısmında kesikler oluşturulduğu bu açıdan daha iyi görülüyor.

AlphaTauri AT02 difüzör

AlphaTauri AT02 difüzör
14/46

Fotoğraf: Uncredited Photo

AlphaTauri aracının difüzöründe yer alan dikey sarkıtların ortasında kesik olduğu görülüyor.

Alfa Romeo C41 arka kanat detay

Alfa Romeo C41 arka kanat detay
15/46

Fotoğraf: Uncredited Photo

Alfa Romeo C41'e yüksek yere basma gücü üreten arka kanat takıldı

Alfa Romeo C41 ön fren detay

Alfa Romeo C41 ön fren detay
16/46

Fotoğraf: Uncredited Photo

C41'in ön tekerlek mekanizmasında, sıcak havayı yönlendiren kanallar olduğu görülüyor.

Alfa Romeo C41 ön fren detay

Alfa Romeo C41 ön fren detay
17/46

Fotoğraf: Uncredited Photo

Ön tekerlek tamburu takıldığında, her şey gizlenmiş oluyor.

Red Bull RB16B arka detay

Red Bull RB16B arka detay
18/46

Fotoğraf: Uncredited Photo

Red Bull'a ait bu fotoğrafta birçok detay görülüyor. Güç ünitesinin üzerinde eyer tarzı soğutma yer alıyor. Bunun dışında arka fren tamburu takılmadığı için kaliperleri soğutacak kanal çalışması dikkat çekiyor.

Red Bull RB16B

Red Bull RB16B
19/46

Fotoğraf: Uncredited Photo

Mercedes W12 ön fren kanalı detay

Mercedes W12 ön fren kanalı detay
20/46

Fotoğraf: Uncredited Photo

Mercedes W12'nin fren tasarımı. Kanallardan birisine herhangi bir şey kaçıp performansı azaltmaması için tel takıldığı görülüyor.

Mercedes W12 ön fren kanalı

Mercedes W12 ön fren kanalı
21/46

Fotoğraf: Uncredited Photo

W12'nin ön fren kanallarını başka bir açıdan gösteren fotoğraf. Fren kanallarının alt duvarında ise hava akımını yönlendirecek birçok kanatçık olduğu dikkatlerden kaçmıyor.

Mercedes W12 difüzör detay

Mercedes W12 difüzör detay
22/46

Fotoğraf: Uncredited Photo

McLaren MCL35M ön kanat detay

McLaren MCL35M ön kanat detay
23/46

Fotoğraf: Uncredited Photo

MCL35M'in ön kanadının altında yer alan iki parçanın, ana planyadan daha da ileriye doğru uzadığı görülüyor.

Mercedes W12 ön kanat detay

Mercedes W12 ön kanat detay
24/46

Fotoğraf: Uncredited Photo

McLaren'a kıyasla Mercedes'in ön kanadı "daha yüklü" tasarıma sahip. Benzer şekilde iki takımın ön kanat flaplerini ayarlamak için kullanılan mekanizmayı çok farklı yerlere konumlandırdığı görülüyor. Takımlar bu parçaları da hava akımını yönlendirme amaçlı kullanıyorlar.

McLaren MCL35M ön fren kanalı detay

McLaren MCL35M ön fren kanalı detay
25/46

Fotoğraf: Uncredited Photo

McLaren'ın ön fren kanallarından ikisi, fren tamburu üzerinde yer alan iki kıvrımlı kanalı besliyor. Bu kanallar daha çok aerodinamik katkı getirecek şekilde kullanılıyor.

McLaren MCL35M ön fren kanalı detay

McLaren MCL35M ön fren kanalı detay
26/46

Fotoğraf: Uncredited Photo

Başka bir açıdan baktığımızda, fren kanalının dış duvarında Mercedes tarzı kanatçıklar olduğu görülüyor.

Mercedes W12 bargeboard detay

Mercedes W12 bargeboard detay
27/46

Fotoğraf: Uncredited Photo

Ön tekerleklerden gelen türbülansı yönlendirmek ve aracın arka tarafına giden hava akımını iyileştirmede önemli yere sahip olan tabanın ön kısmı ile deflektör bölümünü gösteren bir fotoğraf.

Mercedes W12 arka teker detay

Mercedes W12 arka teker detay
28/46

Fotoğraf: Uncredited Photo

Birkaç yıldır Mercedes'in arka jantında yer alan bu büyük kanatçıklar, bir soğutma bloğu gibi davrandıkları için arka lastiklerin sıcaklığını kontrol etmeye yardımcı oluyor.

Mercedes W12 arka kanat detay

Mercedes W12 arka kanat detay
29/46

Fotoğraf: Uncredited Photo

Arka kanat kalınlığını azaltarak kenar plakası yüzeyine hava akımını yukarı doğru yönlendirmesi için eklenen yüzey kanatçıkları

Mercedes W12 arka detay

Mercedes W12 arka detay
30/46

Fotoğraf: Uncredited Photo

W12'nin egzoz ve atık borusu tasarımını detaylı bir şekilde gösteren kare. Atık borularının altında, oradan çıkan gala paralel çalışması için kaza yapısına eklenmiş 4 adet kanatçık bulunuyor.

Mercedes W12 halo detay

Mercedes W12 halo detay
31/46

Fotoğraf: Uncredited Photo

W12'nin halo üstündeki bumerang kanatlarını, tırtıklı ayna kollarını ve soğutma panelini gösteren güzel bir kare.

Haas VF-21 güç ünitesi detayı

Haas VF-21 güç ünitesi detayı
32/46

Fotoğraf: Uncredited Photo

Motor kapağı henüz takılmamış olan Haas aracında, Ferrari süspansiyon tasarımını görebiliyoruz.

Haas VF-21 ön fren detay

Haas VF-21 ön fren detay
33/46

Fotoğraf: Uncredited Photo

Haas VF-21 ön fren detay

Haas VF-21 ön fren detay
34/46

Fotoğraf: Uncredited Photo

VF21'in ön tekerlek tamburunun takılmış hali, içeriden alınan havanın jantlara doğru nasıl yönlendirildiğini gösteriyor.

Alfa Romeo Racing C41 güç ünitesi detay

Alfa Romeo Racing C41 güç ünitesi detay
35/46

Fotoğraf: Uncredited Photo

Ferrari SF21 ön kanat detay

Ferrari SF21 ön kanat detay
36/46

Fotoğraf: Uncredited Photo

Ferrari'nin ön kanat flapleri, kenarda düz olmaları için orta bölümden itibaren kıvrılıyor.

Ferrari SF21 ön süspansiyon detay

Ferrari SF21 ön süspansiyon detay
37/46

Fotoğraf: Uncredited Photo

McLaren MCL35M ön detay

McLaren MCL35M ön detay
38/46

Fotoğraf: Uncredited Photo

Ferrari SF21 ön fren kanalı detay

Ferrari SF21 ön fren kanalı detay
39/46

Fotoğraf: Uncredited Photo

Ferrari'nin ön fren sistemi hazırlanırken çekilen bir fotoğraf. Damla şeklindeki parçalar, tambur takıldığında tutmaya yardımcı oluyor.

Ferrari SF21 ön fren detay

Ferrari SF21 ön fren detay
40/46

Fotoğraf: Uncredited Photo

Tambur monte edildiğinde, iki yüzey arasında yaratılan boşluğu hayal edebilirsiniz. Havanın kanal girişinden tekerleğin dış yüzüne taşınmasına izin veren bu kanallar lastikler nedeniyle oluşan kirli havanın azaltılmasına da yardımcı oluyor.

Aston Martin AMR21 arka detay

Aston Martin AMR21 arka detay
41/46

Fotoğraf: Uncredited Photo

Aston Martin AMR21'denin henüz tamburu takılmamış arka frenleri. Ana girişten soğuk havayı alan ve etrafına sarıldığı kalipere ileten boru tesisatını görebilirsiniz.

Aston Martin AMR21 ön fren detay

Aston Martin AMR21 ön fren detay
42/46

Fotoğraf: Uncredited Photo

Sol fren tamburunda geniş bir kanal yer alıyor.

Aston Martin AMR21 ön fren detay

Aston Martin AMR21 ön fren detay
43/46

Fotoğraf: Uncredited Photo

Sağ ön fren tamburu ise soldan daha farklı bir tasarıma sahip. İç tarafa eklenen üç küçük çıkış, frenlerin ürettiği ısıyı jant ve lastiğe farklı şekilde iletiyor.

Alpine A521 yeni ön kanat ve pelerin kanat detay

Alpine A521 yeni ön kanat ve pelerin kanat detay
44/46

Fotoğraf: Uncredited Photo

Alpine A521 eski ön kanat ve pelerin

Alpine A521 eski ön kanat ve pelerin
45/46

Fotoğraf: Uncredited Photo

The older specification cape on the Alpine A521, note the change in shape a positioning of the inlet.

Alpine A521 eski ve yeni ön kanat

Alpine A521 eski ve yeni ön kanat
46/46

Fotoğraf: Uncredited Photo

Yukarıdaki fotoğrafta üstte yer alan eski kanat eski, altta yer alan ise yeni tasarım. Imola'ya getirilen yeni ön kanadın flaplerinin iç kısmı aşağıya doğru kıvrılmış durumda.
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Takımlar Aston Martin Racing , Ferrari , Haas F1 Team , McLaren , Mercedes , Red Bull Racing , AlphaTauri , Alfa Romeo
Editör Giorgi Piola

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