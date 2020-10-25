Portekiz GP öncesi: Yarış gridi
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2020 Portekiz Grand Prix'sine Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak ve yanında Valtteri Bottas olacak. Biz de grid dizilimini yarış öncesinde sizler için hazırladık.
|
1
|
Lewis Hamilton
|
2
|
Valtteri Bottas
|
3
|
Max Verstappen
|
4
|
Charles Leclerc
|
5
|
Sergio Pérez
|
6
|
|
7
|
Carlos Sainz
|
8
|
Lando Norris
|
9
|
Pierre Gasly
|
10
|
Daniel Ricciardo
|
11
|
Esteban Ocon
|
12
|
Lance Stroll
|
13
|
Daniil Kvyat
|
14
|
George Russell
|
15
|
Sebastian Vettel
|
16
|
Kimi Räikkönen
|
17
|
Antonio Giovinazzi
|
18
|
Romain Grosjean
|
19
|
Kevin Magnussen
|
20
|
Nicholas Latifi
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Portekiz GP
|Alt-etkinlik
|QU
|Lokasyon
|Algarve International Circuit
|Editör
|Basile Davoine
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Portekiz GP öncesi: Yarış gridi
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