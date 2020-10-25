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Formula 1 / Portekiz GP / Sonuçlar

Portekiz GP öncesi: Yarış gridi

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Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör

2020 Portekiz Grand Prix'sine Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak ve yanında Valtteri Bottas olacak. Biz de grid dizilimini yarış öncesinde sizler için hazırladık.

1

Lewis Hamilton

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

Valtteri Bottas

 

 

3

 

Max Verstappen


 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 

Monaco Charles Leclerc

 

5

 

Mexico Sergio Pérez

 


 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 



 

Thailand Alexander Albon


 

7

 

Carlos Sainz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

Lando Norris

 

 

9

 

Pierre Gasly


 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Australia Daniel Ricciardo

 

 

 

11

 

Esteban Ocon

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

Lance Stroll

 

 

13

 

Daniil Kvyat


 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 



 

George Russell

 

 

 

15

Sebastian Vettel


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 

Kimi Räikkönen

 

 

17

 

Italy Antonio Giovinazzi

 

 


 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 



 

Romain Grosjean

 

 

19

 

Kevin Magnussen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 

Nicholas Latifi


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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Alt-etkinlik QU
Lokasyon Algarve International Circuit
Editör Basile Davoine

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