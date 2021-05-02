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Formula 1 / Portekiz GP Haberler

Portekiz GP öncesi: Yarış gridi

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

2021 Portekiz Grand Prix'sine Mercedes pilotu Valtteri Bottas ilk sıradan başlayacak ve yanında takım arkadaşı Lewis Hamilton olacak.

Portekiz GP öncesi: Yarış gridi

1

Valtteri Bottas
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

Lewis Hamilton
(Mercedes)

3

Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

Sergio Pérez
(Red Bull)

5

Carlos Sainz
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

Esteban Ocon
(Alpine)

7

Lando Norris
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

Charles Leclerc
(Ferrari)

9

Pierre Gasly
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

Sebastian Vettel
(Aston Martin)

11

George Russell
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

Antonio Giovinazzi
(Alfa Romeo)

13

Fernando Alonso
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)

 

15

Kimi Räikkönen
(Alfa Romeo)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

Daniel Ricciardo
(McLaren)

17

Lance Stroll
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

Nicholas Latifi
(Williams)

19

Mick Schumacher
(Haas)

 



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

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(Haas)
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Alt-etkinlik QU
Lokasyon Algarve International Circuit
Editör Fabien Gaillard

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