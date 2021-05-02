Portekiz GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilen Portekiz GP için elindeki en sert lastikler olan, C1, C2 ve C3 lastikleri tercih etmişti.

Antrenman ve sıralama turlarının adından pilotların yarış için kaç set yeni lastiğe sahip olduğu da belli oldu.

Mercedes pilotları, yarış için sadece bir set yeni yumuşak lastiğe sahip olacak.

Red Bull pilotlarına ek olarak Lando Norris, Esteban Ocon, Pierre Gasly ve Carlos Sainz'da birer set orta ve sert lastik var.

Charles Leclerc'in elinde sadece bir set sert lastik bulunurken, Vettel'in de sadece bir set orta lastiği bulunuyor.

İkinci bölümde elenen Fernando Alonso ve Alfa Romeo pilotlarına ek olarak Williams sürücüsü George Russell'da her setten birer tane var.

Pirelli, yarış için en hızlı stratejileri de açıkladı.

Yarışta tek pit stop bekleyen İtalyan üretici, yarış için en hızlı stratejinin yarışa yumuşak lastikle başlayıp 17-24. turlar arasında orta lastiğe geçmek ve ardından finiş görmek olduğunu düşünüyor.

İkinci en hızlı strateji, yarışa orta lastikle başlamak ve 32-40. turlarda yumuşak lastiğe geçip, sonrasında finiş görmek olarak açıklandı.

Biraz daha yavaş olan strateji, yumuşak lastikle yarışa başlayıp, 28-35. turlar arasında pite girip sert lastiklerle finiş görmek olacak.

Alternatif ise yarışa yumuşak lastikle başlayıp, 14-19. turlar arasında pite girerek sert lastiklerle finiş görmesi olacak.