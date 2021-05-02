Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Alonso yarışta daha güçlü olmayı bekliyor Sonraki / FIA, Raikkonen'e verilen cezayı yeniden incelemeyi kabul etti
Formula 1 / Portekiz GP Haberler

Portekiz GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Pirelli, 2021 Portekiz GP öncesinde pilotların sahip olduğu kullanılmış ve kullanılmamış lastik hamuru sayılarını açıkladı.

Portekiz GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilen Portekiz GP için elindeki en sert lastikler olan, C1, C2 ve C3 lastikleri tercih etmişti.

Antrenman ve sıralama turlarının adından pilotların yarış için kaç set yeni lastiğe sahip olduğu da belli oldu.

Mercedes pilotları, yarış için sadece bir set yeni yumuşak lastiğe sahip olacak.

Red Bull pilotlarına ek olarak Lando Norris, Esteban Ocon, Pierre Gasly ve Carlos Sainz'da birer set orta ve sert lastik var.

Charles Leclerc'in elinde sadece bir set sert lastik bulunurken, Vettel'in de sadece bir set orta lastiği bulunuyor.

İkinci bölümde elenen Fernando Alonso ve Alfa Romeo pilotlarına ek olarak Williams sürücüsü George Russell'da her setten birer tane var.

Pirelli, yarış için en hızlı stratejileri de açıkladı.

Yarışta tek pit stop bekleyen İtalyan üretici, yarış için en hızlı stratejinin yarışa yumuşak lastikle başlayıp 17-24. turlar arasında orta lastiğe geçmek ve ardından finiş görmek olduğunu düşünüyor.

İkinci en hızlı strateji, yarışa orta lastikle başlamak ve 32-40. turlarda yumuşak lastiğe geçip, sonrasında finiş görmek olarak açıklandı.

Biraz daha yavaş olan strateji, yumuşak lastikle yarışa başlayıp, 28-35. turlar arasında pite girip sert lastiklerle finiş görmek olacak.

Alternatif ise yarışa yumuşak lastikle başlayıp, 14-19. turlar arasında pite girerek sert lastiklerle finiş görmesi olacak.

 
paylaşım
yorumlar
Alonso yarışta daha güçlü olmayı bekliyor

Önceki haber

Alonso yarışta daha güçlü olmayı bekliyor

Sonraki haber

FIA, Raikkonen'e verilen cezayı yeniden incelemeyi kabul etti

FIA, Raikkonen'e verilen cezayı yeniden incelemeyi kabul etti
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Portekiz GP: Bottas, 0.007 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı, Mercedes 1-2!

21s
2
Formula 1

Lastik stratejisi, Portekiz GP'de kazananı nasıl belirleyebilir?

1s
3
Formula 1

Wolff: ''Bottas bu performansı yarışta da gösterirse, şampiyonluk mücadelesine girebilir''

53 dk
4
Formula 1

Portekiz GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

2s
5
Formula 1

Portekiz GP öncesi: Yarış gridi

3s
Son Haberler
Williams: "Q3'e kalmak ve puan almak hâlâ kesin değil"
F1

Williams: "Q3'e kalmak ve puan almak hâlâ kesin değil"

13dk
Wolff: ''Bottas bu performansı yarışta da gösterirse, şampiyonluk mücadelesine girebilir''
F1

Wolff: ''Bottas bu performansı yarışta da gösterirse, şampiyonluk mücadelesine girebilir''

53dk
Lastik stratejisi, Portekiz GP'de kazananı nasıl belirleyebilir?
F1

Lastik stratejisi, Portekiz GP'de kazananı nasıl belirleyebilir?

1s
FIA, Raikkonen'e verilen cezayı yeniden incelemeyi kabul etti
F1

FIA, Raikkonen'e verilen cezayı yeniden incelemeyi kabul etti

2s
Portekiz GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
F1

Portekiz GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

2s
Son Videolar
Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi 01:01
Formula 1
18s

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi

Hamilton'ın 2020 Portekiz GP pole pozisyonu analizi 03:26
Formula 1
1 May 2021

Hamilton'ın 2020 Portekiz GP pole pozisyonu analizi

Grand Prix'nin En iyileri – Portuguese GP en iyi anları 05:17
Formula 1
30 Nis 2021

Grand Prix'nin En iyileri – Portuguese GP en iyi anları

Formula 1 Sprint sıralama yarışı planı onaylandı 01:16
Formula 1
30 Nis 2021

Formula 1 Sprint sıralama yarışı planı onaylandı

Algarve Pistin'de araç üstü kamera görüntüleri 01:38
Formula 1
29 Nis 2021

Algarve Pistin'de araç üstü kamera görüntüleri

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
MotoGP Jerez: Miller beş yıl sonra ilk zaferini kazandı, Quartararo sorun yaşadı İspanya GP
MotoGP

MotoGP Jerez: Miller beş yıl sonra ilk zaferini kazandı, Quartararo sorun yaşadı

Alonso yarışta daha güçlü olmayı bekliyor Portekiz GP
Formula 1

Alonso yarışta daha güçlü olmayı bekliyor

McLaren: "Şartlar Ricciardo'yu olumsuz etkiledi" Portekiz GP
Formula 1

McLaren: "Şartlar Ricciardo'yu olumsuz etkiledi"

Çok Okunanlar Bugün

Portekiz GP: Bottas, 0.007 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı, Mercedes 1-2!
Formula 1 Formula 1

Portekiz GP: Bottas, 0.007 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı, Mercedes 1-2!

Lastik stratejisi, Portekiz GP'de kazananı nasıl belirleyebilir?
Formula 1 Formula 1

Lastik stratejisi, Portekiz GP'de kazananı nasıl belirleyebilir?

Wolff: ''Bottas bu performansı yarışta da gösterirse, şampiyonluk mücadelesine girebilir''
Formula 1 Formula 1

Wolff: ''Bottas bu performansı yarışta da gösterirse, şampiyonluk mücadelesine girebilir''

Portekiz GP öncesi: Yarış gridi
Formula 1 Formula 1

Portekiz GP öncesi: Yarış gridi

Verstappen, Vettel'in kendisini engellediğini düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Verstappen, Vettel'in kendisini engellediğini düşünüyor

Portekiz GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
Formula 1 Formula 1

Portekiz GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

FIA, Raikkonen'e verilen cezayı yeniden incelemeyi kabul etti
Formula 1 Formula 1

FIA, Raikkonen'e verilen cezayı yeniden incelemeyi kabul etti

30 Nisan - 2 Mayıs Yarış Programı
GENEL GENEL

30 Nisan - 2 Mayıs Yarış Programı

Son Haberler

Williams: "Q3'e kalmak ve puan almak hâlâ kesin değil"
Formula 1 Formula 1

Williams: "Q3'e kalmak ve puan almak hâlâ kesin değil"

Wolff: ''Bottas bu performansı yarışta da gösterirse, şampiyonluk mücadelesine girebilir''
Formula 1 Formula 1

Wolff: ''Bottas bu performansı yarışta da gösterirse, şampiyonluk mücadelesine girebilir''

Lastik stratejisi, Portekiz GP'de kazananı nasıl belirleyebilir?
Formula 1 Formula 1

Lastik stratejisi, Portekiz GP'de kazananı nasıl belirleyebilir?

FIA, Raikkonen'e verilen cezayı yeniden incelemeyi kabul etti
Formula 1 Formula 1

FIA, Raikkonen'e verilen cezayı yeniden incelemeyi kabul etti

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.