Portekiz GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler

Pirelli, Portekiz Grand Prix’sine C1, C2 ve C3 lastikleri getirmişti.

Sıralama turlarının ardından Mercedes ve Renault sürücülerinin yanı sıra Leclerc, Kvyat, Stroll ve Russell’da birer set yeni yumuşak hamur bulunuyor.

Alfa Romeo ve Haas sürücüleri ile Vettel ve Latifi’de ise ikişer set yeni yumuşak hamur mevcut.

Alfa Romeo ve Haas sürücülerinde ikişer set yeni orta hamur bulunurken, Mercedes ve Ferrari sürücüleri ile Albon’da hiç yeni set orta hamur bulunmuyor. Diğer sürücülerde ise birer set yeni orta hamur var.

Albon, Kvyat ve Gasly’de yeni set sert hamur bulunmazken, diğer tüm sürücülerde birer set yeni sert hamur mevcut.