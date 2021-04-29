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Formula 1 / Portekiz GP Haberler

Portekiz GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Portekiz GP öncesi takımların kullandığı güç ünitesi sayıları açıklandı.

Portekiz GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Güç ünitesi toplamda altı bölümden oluşuyor ve takımlar sezon boyunca bu parçalardan belli sayıda kullanabiliyor.

Takımlar ceza almadan üç içten yanmalı motor, üç turbo, üç MGU-H, üç MGU-K, iki enerji ve iki kontrol elektroniği kullanabiliyor.

Güç ünitesi parça sınırlarını ilk kez aştıklarında pilotlar 10'ar sıra grid cezası alıyor. İkinci kez bunu aştıklarında ise 5'er sıra ceza alıyorlar. 

Bu yıl egzoz sistemlerinin değişimi de sınırlı. Sezon boyunca sadece sekiz egzoz değiştirilebiliyor.

Yuki Tsunoda, Emilia Romagna'daki kazasından ötürü daha henüz ikinci yarışta güç ünitesinin tüm parçalarını ve egzoz sistemini değiştirdi.

Ayrıca Pierre Gasly ve Sergio Perez de keni ontrol elektroniği - enerji depolama ünitelerine geçtiler.

Egzoz tarafına bakıldığında ise Fernando Alonso 3., Esteban Ocon ise 2. ünitesinde.

Güç ünitesi ve egzoz sayıları:

Racer Team Engine ICE TC MGUH MGUK ES CE EX
44. L. Hamilton Mercedes Mercedes 1 1 1 1 1 1 1
77. V. Bottas Mercedes Mercedes 1 1 1 1 1 1 1
33. M. Verstappen Red Bull Racing Honda 1 1 1 1 1 1 1
11. S. Perez Red Bull Racing Honda 1 1 1 1 2 2 1
03. D. Ricciardo McLaren Mercedes 1 1 1 1 1 1 1
04. L. Norris McLaren Mercedes 1 1 1 1 1 1 1
18. L. Stroll Aston Martin Mercedes 1 1 1 1 1 1 1
05. S. Vettel Aston Martin Mercedes 1 1 1 1 1 1 1
14. F. Alonso Alpine Renault 1 1 1 1 1 1 3
31. E. Ocon Alpine Renault 1 1 1 1 1 1 2
16. C. Leclerc Ferrari Ferrari 1 1 1 1 1 1 1
55. C. Sainz Ferrari Ferrari 1 1 1 1 1 1 1
22. Y. Tsunoda AlphaTauri Honda 2 2 2 2 3 3 2
10. P. Gasly AlphaTauri Honda 1 1 1 1 2 2 1
07. K. Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 1 1 1 1 1 1 1
99. A. Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 1 1 1 1 1 1 1
09. N. Mazepin Haas F1 Ferrari 1 1 1 1 1 1 1
47. M. Schumacher Haas F1 Ferrari 1 1 1 1 1 1 1
63. G. Russell Williams Mercedes 1 1 1 1 1 1 1
06. N. Latifi Williams Mercedes 1 1 1 1 1 1 1
ICE: İçten Yanmalı Motor ; TC: Turbo Besleyici ; MGU-K: Motor Jeneratör Ünitesi-Kinetik; MGU-H: Motor Jeneratör Ünitesi-Isı ; ES: Enerji Depolama ; CE: Elektronik ; EX: Egzoz
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Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Editör Kemal Şengül

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