Portekiz GP: Mercedes ve Red Bull yine çok yakın görünüyor

Bahreyn ve Imola'da gerçekleştirilen ilk iki yarışta iki takım birbirlerine çok yakın performanslar sergilediler ve özellikle yarışlarda, minik farklar ya da hatalar galibi belirledi.

Sezon öncesi testlerin ardından Mercedes'in Red Bull karşısındaki performansı soru işaretiydi. Bir tarafta takımın sorun yaşadığı söylenirken, diğer tarafta blöf yaptığı ve yine önde olacağı söyleniyordu.

İlk iki yarışta ve son olarak Portekiz'de şu ana kadar yaşananlara bakarsak, Mercedes tekrar zirve mücadelesine döndü ancak bu sefer kendisine hiç olmadığı kadar yakın bir takım yani Red Bull var. Red Bull, turbo hibrit motor döneminde Mercedes'e istikrarlı bir şekilde yakın olmayı başaran ilk takım olmuş gibi görünüyor. Bu seneki tüm değişiklikleri - yeni taban kuralları, gelişim sınırları, bütçe sınırı vb. - dikkate alırsak, bu trendin sezon sonuna kadar gideceğini söyleyebiliriz. En azından F1 severler olarak böyle olmasını istiyoruz çünkü her ne kadar Ferrari mücadele olarak biraz geride olsa da, sonunda gerçek manada galibiyet mücadelesi izliyor olmak taraftarların yeniden spora olan ilgisini arttırmayı başardı.

Portimao pistinde ilk gün yaşananlara dönecek olursak; Cuma gününü Mercedes ve Lewis Hamilton ilk sırada tamamladı ancak onların hemen arkasında Red Bull ve Max Verstappen yer aldı. Tur zamanları bir yana, Portimao'da ilk gün öne çıkan konu pist koşullarıydı.

2020'de yeni asfalt yüzeyi nedeniyle İstanbul Park'ta olduğu gibi yağlı ve kaygan pist şartları vardı, bu yüzden soğuk koşullarda pilotlar lastik ısıtmakta zorlanıyordu. Yarışta birçok pilotun bu konuda sorun yaşadığını gördük. O yarışta Hamilton, yarışın başında lastiklerini hızlı bir şekilde ısıtarak liderliğini perçinleştirdi ve kazanmayı başardı.

2021'de pist şartları genel olarak geçen seneye göre daha iyi ve pist üstünde geçen seneki kadar zift yok ancak yine de son günlerde yağan yağmurun da etkisiyle hava sıcaklığı çok yüksek değil ve pist geçen seneki kadar olmasa da kaygan. Takımların sıralamalar ve yarış için araçları ayarlarken sıcaklığı ve pist gelişimini dikkate almaları gerekecek.

Bir diğer dikkat edilmesi gereken konu ise rüzgar olacak. Cuma günkü çalışmalarda ikinci antrenman dereceleri, ilk antrenman derecelerine göre daha yavaştı. Bunda hava sıcaklığının etkisi olsa da Pirelli'ye göre yavaş kalmaya asıl sebep olan şey rüzgardı. Pistin kimi bölgesinde rüzgar ani bir şekilde arkadan kaymaya sebep olurken, ana düzlükte karşıdan esen rüzgar da sorunlara sebep oldu.

Pist şartları nedeniyle hızlı turların atılma şeklinde de farklılıklar oldu. Kimi pilot piste çıkış turunun ardından gelen ilk hızlı turunda en hızlı turunu atarken (Verstappen ve Hamilton), kimileri ise (Bottas) iki hazırlık turu attıktan sonra en hızlı turunu atmayı başardı. Ancak pist şartları beklendiği gibi gelişirse, tek ısınma turu trend haline dönüşebilir. Pist koşulları çok iyileşmezse, bu durumda pilotların hızlı turlarından önce iki hazırlık turu attıklarını görebiliriz.

2. antrenman seansı - En hızlı turlar

Poz Pilot Takım Derece Fark 1 Lewis Hamilton Mercedes 1m19.837s 2 Max Verstappen Red Bull 1m19.980s 0.143s 3 Carlos Sainz Jr Ferrari 1m20.197s 0.360s 4 Fernando Alonso Alpine 1m20.220s 0.383s 5 Daniel Ricciardo McLaren 1m20.418s 0.581s 6 Lance Stroll Aston Martin 1m20.427s 0.590s 7 Pierre Gasly AlphaTauri 1m20.558s 0.721s 8 George Russell Williams 1m20.976s 1.139s 9 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1m21.225s 1.388s 10 Mick Schumacher Haas 1m21.537s 1.700s

Takımların attıkları en hızlı turlara baktığımızda Mercedes ve Red Bull bir kez daha orta gruptan ayrılırken orta grup bu sene hiç olmadığı kadar daha yakın görünüyor. Ferrari, McLaren, Aston Martin, Alpine ve AlphaTauri'nin oluşturduğu orta bölüm dünkü ikinci seansta hemen hemen 0.3 sn içerisinde yer aldı.

Liderlik mücadelesine baktığımızda ise en hızlı turu atan Hamilton ile 0.143 sn gerisinde kalan Verstappen birbirlerine çok yakındı. Diğer taraftan ilk seansta atılan daha hızlı turları da dikkate alırsak takımların diğer pilotları Valtteri Bottas ve Sergio Perez de oldukça yakınlar.

Autosport, görmüş olduğu verilerde pistin belli virajlarında (ikinci sektördeki çift apeksli 8. viraj) Hamilton ve Verstappen'in hızlarının çok yakın olduğunu öğrendi. Yani iki takım birbirine o kadar yakın ki yanlış bir zamanda bir pilotu etkileyen rüzgar, bugünkü pole pozisyonunu belirleyen faktör olabilir.

İlk iki yarışa bakarsak, Red Bull sıralama performansı olarak bir adım daha önde görünüyor. Yani Red Bull pilotları bir hata yapmazsa, sıralamalarda dünkü antrenmanlarda gördüğümüz 0.143 sn'lik fark kapanabilir. F1.com'un analizine göre iki takım arasında tek turda sadece 0.05 sn kadar fark vardı.

Orta bölüm mücadelesinde ise farklar bu kadar yakın olmaya devam ederse, en ufak bir hata normalde sıralamalarda 3. seansa geçebilen pilotların ya da takımların bir anda 2. seansta elenmesiyle sonuçlanabilir. Yani birkaç ondalık 5-6 sıra kazandırabilir de kaybettirebilir de.

Arka tarafta ise Williams'ın performansı dikkat çekici. Williams şu ana kadar Haas'ı geride bırakıyordu ancak George Russell, dünkü dereceleriyle hem Haas'ı hem de Alfa Romeo pilotlarını net bir şekilde geride bırakıp orta grup mücadelesine dahil olmayı başardı.

Orta lastiklerle uzun sürüş ortalamaları

Poz Takım Ortalama süre Tur sayısı 1 AlphaTauri 1m22.982s 4 tur 2 Mercedes 1m23.062s 7 tur 3 Red Bull 1m23.116s 12 tur 4 Ferrari 1m23.192s 5 tur 5 McLaren 1m23.679s 8 tur 6 Alpine 1m23.953s 16 tur 7 Aston Martin 1m24.305s 10 tur 8 Alfa Romeo 1m24.799s 16 tur 9 Williams 1m24.999s 15 tur 10 Haas 1m26.264s 10 tur

Yarışta yine en iyi başlangıç lastiğinin orta lastikler olması bekleniyor, bu açıdan orta lastiklerle atılan uzun sürüşler önemliydi. Yukarıdaki tabloda AlphaTauri'nin 4 turluk ortalaması Red Bull ve Mercedes'ten daha iyi olsa da 4 turun ortalama almak için yeterli olmadığını söyleyebiliriz.

Diğer taraftan hem Mercedes, hem de Red Bull'un gerçek yarış performansları, diğerlerinden net bir şekilde ayrışıyor. Yani Pazar günkü yarışta Mercedes ve Red Bullun arkalarındaki takımlarla farkı daha büyük olacaktır.

Ancak liderlik mücadelesine bakarsak, Red Bull'un Mercedes karşısında avantajlı olduğu görülüyor. En azından dereceler bunu gösteriyor. Verstappen'in orta lastiklerle uzun sürüşünde 5 tur daha fazla atmasına rağmen Bottas'ın 7 turluk stint ortalamasını tutturduğu görülüyor. Bildiğiniz üzere tur sayısı arttıkça lastik aşınması da arttığı için dereceler yavaşlıyor. Hamilton'ın aynı lastiklerle ortalaması Bottas'ın ortalamasından da yavaştı. Bu sene Mercedes'in lastik koruması normalde Red Bull'dan daha iyi. Mercedes'ten dün yapılan açıklamada 2. seanstaki uzun sürüşlerde araçların hasar aldığı belirtildi. Tur zamanlarının yavaş kalmasında bu hasarların da etkisi olmuş olabilir.

Red Bull dünkü antrenmanlarda ön fren kanallarında, sidepod bölgesinde ve difüzörde yeni güncellemeler test etmişti. Bu güncellemelerin performansa etkisinin olup olmadığı henüz bilinmiyor. Takım gece yaptığı analizlerde güncellemelerden istediği sonucu aldığını görürse, aracında tutmaya devam edebilir.

F1.com'un analizine göre de Red Bull, uzun sürüşlerde Mercedes'ten daha iyiydi ve hatta oraya göre Red Bull'un uzun sürüşlerde tur başına avantajı 0.25 sn civarında olabilir.

Autosport'a göre Portimao pistinde Mercedes ve Red Bull araçlarının güçlü yönleri net bir şekilde görülüyor. Yüksek hızlı bölümlerde Red Bull 0.15 sn civarında daha hızlı olmayı başarırken, yavaş virajlarda ise Mercedes öne çıkıyor ve 0.3 sn kadar hızlı olmayı başarıyor.

Autosport'un görmüş olduğu verilere göre Mercedes ve Red Bull, motor modları ve yakıt yükleri gibi her şey eşleştirildiğinde düzlükte hemen hemen eşit seviyedeler. Yani iki takım farklı viraj türlerine göre birbirlerine üstünlük sağlıyorlar.

Portimao pistinin yüksek ve düşük hızlı virajlardan oluşan yapısı, tur zamanlarının birbirlerine yakın olmasını sağladı.

Yumuşak lastiklerle uzun sürüş ortalamaları

Poz Takım Ortalama Süre Tur sayısı 1 Mercedes 1m23.395s 7 tur 2 Alfa Romeo 1m23.916s 8 tur 3 Aston Martin 1m24.186s 6 tur 4 Ferrari 1m24.323s 11 tur 5 McLaren 1m24.450s 9 tur 6 Alpine 1m24.611s 16 tur 7 AlphaTauri 1m24.703s 12 tur 8 Williams 1m24.741s 14 tur 9 Haas 1m25.059s 10 tur N/A Red Bull

Hem yumuşak lastiklerde, hem de orta lastiklerde lider grup diğerlerinden net bir şekilde ayrışıyor.

Ancak lider grubun arkasında işler biraz daha karmaşık hal alabilir. Alpine, tek turda olduğu kadar uzun sürüşlerde de orta grubun önünde yer alan takımlara yakın performans sergiledi. Özellikle Fernando Alonso, ilk seanstan itibaren aracında rahat göründü ve bu rahatlık derecelere de yansıdı.

Ferrari ve McLaren, hem orta hem de yumuşak lastiklerle sürüşte önde yer alırken Alpine her iki lastikle 16 turluk stint tamamladı ve bu takımlara yakın performans sergiledi.

Yumuşak lastiklerle stintte Alfa Romeo ve Aston Martin diğerlerini geçmiş olsa da onların daha az tur attığını dikkate almak gerek.

Yumuşak lastikler, özellikle sıralamalarda 2. seansı yumuşak lastiklerle geçip yarışa o lastiklerle başlamak zorunda kalacak takımlar için önemli olacak. Bu yüzden 2. seansı orta lastiklerle geçebilen büyük takımlar yumuşak lastiklerle uzun sürüş yapmıyorlar.

Ancak geçen seneki yarışı hatırlamak gerekirse, yarışın başında çisenin de etkisiyle kaygan olan pistte lastiklerini daha hızlı çalıştıran yumuşak lastikli pilotlar, orta lastikli sürücülere göre daha fazla avantaj kazanmıştı. Mercedes bu yüzden yumuşak lastiklerin nasıl çalıştığını görmek istemiş olabilir.

Dünkü ortalamalara göre yarışa yumuşak lastikle başlamak zorunda kalabilecek takımlardan Ferrari'nin lastikleri iyi kullandığını söyleyebiliriz. Benzer şekilde Alpine sıralamalarda öne yakın bir yerde yer alırsa, yarışın ilk bölümünde güçlü performans sergileyebilir.

Aston Martin her ne kadar biraz daha iyi görünse de, muhtemelen yarışta orta bölümün arkalarında kalacak gibi görünüyor.

Williams'ın genel olarak iyi performansı, tek tur kadar uzun sürüşlere de yansımış durumda. Haas'tan uzaklaşan takım, Alfa Romeo ile yakın bir mücadeleye girebilir.

Yarışta ekstrem olaylar olmazsa, uzun pit yolu nedeniyle muhtemelen tek pit stoplu bir yarış izleyeceğiz. Bu açıdan saf performans kadar lastik ömrünü korumak büyük önem taşıyacak.

Bu sene ana düzlükteki DRS mesafesinin kısaltılması, ilk viraj öncesinde geçişleri biraz daha zorlaştırabilir ancak diğer taraftan 5.viraj öncesindeki 2. DRS noktası pilotların bu bölümde geçiş yapmasını ve önündeki pilotlara baskı kurmalarını sağlayabilir.

Sezonun 3. sıralama seansı ve yarışının gerçekleşmesine artık çok az zaman kaldı. Cuma günkü verilere bakarsak, ilk iki yarıştaki gibi heyecan verici bir mücadele bizi bekliyor gibi görünüyor.

Yardımcı editör: Alex Kalinauckas