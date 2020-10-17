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Formula 1 / Son dakika

Portekiz GP kapalı kapılar ardında gerçekleştirilebilir!

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Portekiz GP kapalı kapılar ardında gerçekleştirilebilir!
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Önümüzdeki hafta sonu düzenlenecek Portekiz GP’si, Algarve’den gelen son açıklamalara göre kapalı kapılar ardında gerçekleşmek zorunda kalabilir.

1996 yılından beri ülkeye ilk defa uğrayacak olan Formula 1 yarışı için 30 bin bilet satılması da durumu değiştirmiyor.

2020 sezonunun ilk 8 yarışı koronavirüs pandemisi nedeniyle seyircisiz yapılmıştı. Ama Mugello pistindeki Toskana Grand Prix’sinde az sayıda seyirciye izin verilirken, sonraki Sochi yarışında tüm seansları çok daha büyük bir seyirci kitlesinin izlemesine izin verilmişti.

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Eifel Grand Prix’sinde de sosyal mesafe şartıyla seyircilere izin verilmişti. Haftaya düzenlenecek yarışta ise F1’in prestijli Paddock Club’ının dönüşünü görecektik fakat Avrupa’daki koronavirüs vaka sayıları tekrardan yükselişe geçmiş durumda ve hükümetler virüsün yayılmasını engellemek için kısıtlamaları arttırmış durumda. Formula 1’in kendisi de geçtiğimiz hafta çalışanlar arasında 8 yeni vaka açıkladı.

Portekiz’de de vakalar yükselişe geçmiş durumda ve ülkenin Halk Sağlığı Direktörlüğü (HSD) geçtiğimiz Cuma günü pandemi başından beri en yüksek günlük vaka sayısını açıkladı. Bu da normalde 90 bin kapasiteli Algarve pistindeki yarışın nasıl düzenleneceği konusunda yeni kararlar alınmasına sebep olabilir. Halk Sağlığı Direktörü Graca Freitas, Cuma günü yaptığı basın toplantısında başka bir seçeneğin seyirci sayısını daha da azaltmak olabileceğini söyledi.

Freitas, otoritelerin henüz her etkinliğin düzenleneceği bölgenin epidemik durumunu ve etkinliğin kendisini tek tek incelediğini söyledi.

Grand Prix için biletler 2 aydır satışta olmasına rağmen organizatörler koronavirüs durumundaki bir değişimin yeniden düşünmeye yol açacağını belirttiler.

Formula 1’in kendisinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

Mevcut FIA kurallarına göre bir Grand Prix hafta sonuna katılacak seyircilerin maske takması, vücut sıcaklıklarını ölçtürmeleri ve hafta sonu boyunca kendilerine ayrılmış koltukta oturması gerekiyor.

 
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Seri Formula 1
Editör Memet Kağan Bilgili

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