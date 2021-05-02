Portekiz GP: Hamilton kusursuz performansıyla kazandı, Verstappen ikinci oldu!

Bahreyn ve Emilia Romagna'daki iki heyecanlı yarışın ardından gözler bu hafta sonu Portekiz'deki Portimao pistine çevrilmişti. Portimao'da kaygan asfaltta gerçekleştirilen yarışta hava sıcaklığı 19, pist sıcaklığı ise 39 dereceydi.

İlk iki yarışı pole pozisyonundan başlayan isimler kazanamamıştı ve Portimao'da ilk sırada yer alan isim Mercedes pilotu Valtteri Bottas'tı. Fin pilotun aracında, tıpkı takım arkadaşı Lewis Hamilton ve Red Bull pilotlarında olduğu gibi orta lastik vardı.

Bottas, startla birlikte yerini korumayı başardı ve ilk virajları lider geçti. Ayrıca Hamilton ikinciliğini korurken, Max Verstappen de üçüncü sıradaki yerini korudu. Ferrari pilotu Carlos Sainz, ilk metrelerde yumuşak lastiğin de etkisiyle Sergio Perez'i geçerek dördüncülüğü aldı.

İlk tur bu şekilde geçti ve ikinci tura başlarken Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, düzlükte takım arkadaşı Antonio Giovinazzi'nin aracına arkadan çarptı ve temasın etkisiyle Fin pilotun ön kanadı kırıldı. Etrafa parçalar saçıldı ve Raikkonen ilk virajda aracını kenara çekti. Bundan ötürü de piste güvenlik aracı girdi.

Yarış başlar başlamaz Verstappen, ilk viraja gelirken Hamilton'ı güzel bir atakla geçmeyi başardı ve ikinci sıraya yükseldi. Ancak Hamilton, Verstappen'in arayı açmasına izin vermedi ve bu üçlü bir süre arka arkaya gittiler.

Hamilton bir noktada Verstappen'in hatasından da faydalanarak rakibine ilk virajın iç tarafından güzel bir atak yaptı ve ikinciliği geri aldı. İngiliz pilot bundan birkaç tur sonra Bottas'ı da ilk virajın dış kısmından geçerek liderliği de aldı.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Lewis Hamilton, Mercedes W12, and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

İngiliz pilot, liderliği alır almaz Bottas'la arayı açmaya başladı. İkili arasındaki fark bir noktada üç saniyenin dahi üzerine çıktı. Verstappen, bu süreçte Bottas'la arasını hep 1 saniyenin altında tuttu ancak rakibini bir türlü geçemedi.

Yarışın orta bölümüne gelindiğinde Red Bull, Verstappen'i pite alırken, Mercedes de bir tur sonra Bottas'ı pite aldı.

Bottas pitlerden önde çıksa da, Verstappen daha sıcak lastiklerin de yardımıyla rakibini ardında bıraktı. Hamilton da bu bölümde pit yaptı ve Verstappen'in üç saniye önünde pite döndü.

Sonuç olarak pitlerin kazananı Verstappen oldu ve tekrar iki Mercedes'in arasına girmiş oldu.

Verstappen, Bottas'ın önüne geçmesine rağmen Hamilton'la aradaki farkı kapatacak tempoya sahip değildi. Hollandalı pilot, farkın çok fazla açılmasına izin vermese de, İngiliz pilotu geçecek temposu yoktu Bottas ise peş peşe hızlı turlar atarak Verstappen'in ardına gelmeye çalıştı.

Ancak Fin pilot, egzoz sensörüyle alakalı bir sorundan ötürü vakit kaybetmeye başladı ve fark bir anda beş saniyenin üzerine çıktı.

Hamilton, kusursuz performansının ardından Verstappen'in kendisine yaklaşmasına izin vermedi ve damalı bayrağı ilk sırada görerek bu yılki ikinci galibiyetini almayı başardı.

İngiliz pilot, kariyerinin 97. zaferine imza atarken, şampiyonada Verstappen'le arasını sekiz puana çıkardı.

Verstappen, Portimao'ya galibiyete hedefiyle gelmesine rağmen ikincilikle yetinmek zorunda kaldı. Hollandalı pilot genel olarak iyi performans sergilese de, galibiyet için Hamilton'la yarışabilecek tempoda değildi ve ikinci olarak hasarı minimuma indirmiş oldu.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, and Lando Norris, McLaren MCL35M Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Red Bull, son bölümde Verstappen'i pite aldı ve en hızlı turu atmaya çalıştı. Hollandalı pilot son turda en hızlı turu attı ancak en hızlı turu, pist limitlerini aştığı için silindi.

Bottas, pole pozisyonundan başladığı yarışta hem Hamilton hem de Verstappen'e geçilmekten kurtulamadı ve üçüncü sırada finiş görerek podyumu tamamladı. Bottas, böylelikle bu yılki ikinci podyumunu almış oldu.

Bottas son bölümde fazladan bir pit stop yapıp en hızlı turu atmaya çalışsa da, Verstappen daha hızlı olan taraftı. Ancak Verstappen'in turu silinince fazladan puan Bottas'a gitmiş oldu.

Red Bull pilotu Sergio Perez için oldukça zorlu bir yarış vardı. Meksikalı pilot, ilk turda Carlos Sainz'a geçildi ve güvenlik aracının ardından yerini geri alsa da, bu kez bir başka yumuşak lastikli sürücü olan Lando Norris'e geçildi.

Perez, daha sonra Norris'i geçip dördüncülüğü alsa da, aradaki fark 10 saniyeyi bulmuştu. Sonrasında Red Bull, Perez'i pistte tutmaya devam etti ve oldukça geç bir pit stop yaptı. Son bölümde yeni yumuşak lastiklere geçti fakat ön bölüme yaklaşamayınca dördüncü oldu.

McLaren pilotu Norris, hafta sonundan bir kez daha maksimumu almayı başardı. İngiliz pilot, yedinci başladığı yarışta iyi bir ilk bölüm geçirdi ve damalı bayrağı beşinci sırada görerek McLaren'a önemli puanlar getirdi.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, orta lastiklerle başladığı yarışta yine güçlü performans gösteren isimlerden biriydi ve altıncı olarak Ferrari'ye değerli puanlar getirdi.

Alpine pilotları Esteban Ocon ve Fernando Alonso 7. ve 8. sıralarda finiş gördüler. Ocon, altıncı sıradan başladığı yarışta iyi bir performans göstermesine rağmen Norris ve Leclerc'le aynı tempoyu tutturamadı. Bundan ötürü yedincilikle yetindi.

Fernando Alonso, Alpine A521, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, and Nicholas Latifi, Williams FW43B Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Esteban Ocon, Alpine A521, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, and George Russell, Williams FW43B Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Alonso ise 13. turdan başladığı ve 14. sıraya gerilediği yarışta, uzun ve oldukça tutarlı bir ilk bölüm geçirdi. Sonrasında yeni lastiklere geçen İspanyol pilot, damalı bayrağı sekizinci sırada görerek bu yılki en iyi sonucunu aldı.

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, dün yaşadığı hayal kırıklığının ardından bugün iyi bir yarış çıkardı ve uzun bir ilk bölüm geçirdi. Avustralyalı pilot, damalı bayrağı dokuzuncu sırada görerek ilk üç yarıştan da puanla ayrılmış oldu.

Hafta sonunun son puanı, son anlarda Carlos Sainz'ı geçen AlphaTauri pilotu Pierre Gasly'e gitti.

Sainz için hayal kırıklığıyla dolu bir gündü. Yarışa yumuşak lastikle başlayan Sainz, daha sert lastiklerle yarışan rakiplerine göre tempo kaybetti ve erken bir pit stop yapmak zorunda kaldı. Yarışın son bölümünde de tempo kaybı yaşayan Sainz, 11. oldu.

Alfa Romeo pilotu Giovinazzi, damalı bayrağı 12. sırada görüp, bir kez daha puan alamazken, Aston Martin pilotları Sebastian Vettel ve Lance Stroll, puan alabilecek tempoda değillerdi ve yarışı 13. ve 14. sıralarda tamamladılar.

George Russell, Williams FW43B, battles with Lance Stroll, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21, Nikita Mazepin, Haas VF-21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Williams pilotu George Russell için oldukça kötü bir yarış oldu. 11. sıradan start alan Russell, yarışta hem şanssızdı hem de Williams'ın temposu yeterince iyi değildi. İngiliz pilot yarışı 16. sırada tamamladı.

Mick Schumacher, Haas'la arka tarafta yarışsa da Nicholas Latifi ile olan mücadelesini kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

Son iki sırada Nicholas Latifi ve Nikita Mazepin yer aldı. Mazepin, tur bindirmeler esnasında Perez'i engelleyince 5 saniye cezası aldı.

Yarış dışı kalan tek isim Raikkonen oldu.

Sezonun bir sonraki yarışı 9 Mayıs'ta Barselona'da yapılacak.

Yarış sonucu: