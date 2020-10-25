Portekiz GP: Hamilton kazandı, tarihin en çok kazanan pilotu oldu!

Portimao pistinde ilk kez gerçekleştirilen Formula 1 yarışının ilk iki turu olaylı ve sürpriz dolu geçti. Birçok pilot lastiklerini ısıtmakta zorlanırken ilk sıradan başlayan ve ilk başta yerini koruyan Hamilton, turun ilerleyen bölümünde takım arkadaşı Valtteri Bottas'a geçildi.

Sürprizler, çok iyi bir ilk tur geçiren McLaren pilotu Carlos Sainz'ın liderliğe yükselmesiyle devam etti. Yumuşak lastiklerle başlayan Sainz, lastiklerini hızlı bir şekilde ısıtmasının ardından Mercedes pilotlarını geçerek 5 tur boyunca yerini korumayı başardı.

5. ve 6. turda Mercedes pilotları Bottas ve Hamilton ilk iki sıraya yükselirken ön tarafta pozisyonlar 20. tura kadar değişmedi ve Bottas liderliğini sürdürdü. 15. turdan itibaren takım arkadaşı Bottas'la farkı kapatmaya başlayan Hamilton, 20. turda farkı iyice kapatarak geçti ve kaybettiği liderliğe yeniden yükseldi.

Hamilton, 40. turun sonunda, takım arkadaşına 10 saniye fark atarak pite geldi ve yarışın kalan bölümünde çok rahat bir şekilde yerini koruyarak 92. yarış zaferini elde etti. Hamilton ayrıca yarışın en hızlı turunu atan isim oldu.

Bottas, yarışa çok iyi bir şekilde başlayıp liderliğe yükselse de, lastiklerini takım arkadaşı gibi koruyamamasının ve pist üstünde geçilmesinin ardından 25 saniye geride yarışı 2. sırada tamamladı.

Portekiz'de podyumu tamamlayan isim Red Bull pilotu Max Verstappen oldu. İstediği gibi bir ilk tur geçiremeyen ve ilk turda, Valtteri Bottas'ı zorlarken pist dışına taşan ve geri dönüşte Sergio Perez ile temas yaşayan Verstappen, 5. sıraya kadar geriledi. Verstappen daha sonra McLaren pilotlarını geçerek 3. sıraya kadar yükseldi. Yumuşak lastikleri erken biten ve Ferrari'den Charles Leclerc ile farkın kapanmasına engel olamayan Verstappen, 23. turda pite girmesinin ardından kalan bölümleri orta lastiklerle tamamladı ve podyumda kendisine yer buldu.

İlk turda liderlik mücadelesi veren ancak bir anda 8. sıraya kadar gerileyen Leclerc, daha sonra 3. sıraya kadar yükseldi. Leclerc, pit stoptan sonra Verstappen'le farkı kapatamadı, aksine fark daha da arttı ancak buna rağmen 4. olmayı başardı.

İyi yarış çıkaran isimlerden AlphaTauri pilotu Pierre Gasly'di. İkinci turun ardından 9. sırada yer alan Gasly, pist üstünde yaptığı geçişlerle pit stopa kadar 4. sıraya kadar yükseldi. Gasly, iki tur kala Sergio Perez'i geçmesinin ardından 5. sırada yarışı tamamladı.

İlk turda liderliğe yükselen ve 5 tur boyunca yerini koruyan Sainz, yarıştaki pozisyonlar oturduktan sonra gerilemekten kurtulamadı. Pit stopun ardından 14. sıraya kadar gerileyen Sainz, daha sonra yeniden yükseldi ve son olarak Perez'i geçerek yarışı 6. sırada noktaladı.

Perez, ilk turda Verstappen ile yaşadığı temasın ardından spin atıp en geriye düşmesinin ardından çok iyi bir yükseliş gerçekleştirdi ve yeniden 5. sıraya kadar yükseldi. Ancak Perez, son iki tur arkasından daha iyi tempoyla gelen Gasly ve Sainz'e geçilmesinin ardından 7. oldu. Perez'in Gasly'nin hamlesine karşı yaptığı savunma yarıştan sonra incelenecek.

Yarışa 11. sıradan orta lastiklerle başlayan Renault pilotu Esteban Ocon, 53 tur boyunca aynı lastikleri kullandı ve 4. sıraya kadar yükseldi. Son bölümü yumuşak lastiklerle geçiren Ocon, 8. sırada yarışı tamamladı.

Yarışa 10. sıradan başlayan Daniel Ricciardo, istediği yükselişi gerçekleştiremedi ve takım arkadaşının gerisinde 9. oldu.

Yarışa 15. sıradan başlayan Ferrari pilotu Sebastian Vettel, ilk turda yaşanan karambolde hiç sıra kazanamamasının ardından yavaş yavaş yükseldi ve puan kazanan son isim oldu.

Yarışa 16. sıradan başlayan ve çok iyi bir ilk tur ile 6. sıraya kadar yükselen Kimi Raikkonen, uzun süre puan potasında yer alsa da Vettel'e geçilmekten kurtulamadı ve puan alamadı.

Pit stoplara kadar puan potasında yer alan Red Bull pilotu Alexander Albon 12. olurken onu McLaren'dan Lando Norris takip etti. Norris yarışın başında güçlü bir pozisyondaydı ancak Lance Stroll'un ilk virajda kendisine yaptığı tehlikeli atakta yaşanan temas nedeniyle ön kanadından hasar alarak geriledi ve ancak 13. olabildi.

Williams pilotu George Russell başladığı pozisyon olan 14. sırada yarışı tamamlarken onu Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi ve Haas pilotları Romain Grosjean ile Kevin Magnussen takip etti.

Yarışı 2 tur geride tamamlayan son isimler Nicholas Latifi ve Daniil Kvyat olurken, yarışı tamamlayamayan tek isim Lance Stroll oldu. Stroll, Norris ile teması ve pist sınırları ihlali nedeniyle iki defa 5 saniye zaman cezası aldı.

Sezonun 12. yarışının ardından Hamilton 255 puana yükseldi ve en yakın rakibi Bottas ile puan farkını 76'ya yükselterek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Pilotlar şampiyonasında dördüncülük mücadelesinde Ricciardo önde kalmaya devam etse de Leclerc 8. sıradan 5. sıraya yükselmeyi başardı.

7. takımlar şampiyonluğunu kazanma şansı bulunan Mercedes bugün bunu yapamadı ancak 435 puana yükselerek en yakın rakibi Red Bull ile farkı 209'a yükseltti ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Racing Point şampiyonadaki üçüncülüğünü korudu ancak McLaren ile fark 2 puana düşmüş oldu. McLaren'ın 4 puan gerisinde ise Renault yer alıyor.

Sezonun 13. yarışı olan Emilia-Romagna GP, önümüzdeki hafta sonu Imola pistinde gerçekleştirilecek.