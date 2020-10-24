Portekiz GP: En son teknik güncellemeler

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Ferrari Portekiz'de yeni bir ön fren sistemi getirdi ancak bunun gelecek seneki paketin bir parçası olup olmadığı henüz bilinmiyor. Arka frenlerde olduğu gibi ön fren tamburunun dış kısmına doğru yükselen kanatçıklar bulunuyor. Bunların dışında jantların ve lastiklerin ısınmasına yardımcı olacak damla şeklinde yarıklar yer alıyor.