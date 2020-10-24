Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Portekiz GP: En son teknik güncellemeler
Giorgio Piola ve Motorsport Images arşivinden, Portekiz GP hafta sonunda takımların getirdikleri güncellemeleri sizler için derledik.
Ferrari SF1000 teknik detay
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Ferrari Portekiz'de yeni bir ön fren sistemi getirdi ancak bunun gelecek seneki paketin bir parçası olup olmadığı henüz bilinmiyor. Arka frenlerde olduğu gibi ön fren tamburunun dış kısmına doğru yükselen kanatçıklar bulunuyor. Bunların dışında jantların ve lastiklerin ısınmasına yardımcı olacak damla şeklinde yarıklar yer alıyor.
Ferrari SF1000 taban detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Bu resimde Ferrari'nin 2021 hazırlıkları kapsamında test için getirdiği yeni tabanı görüyorsunuz. Kurallara uyması için tabanın arka dış tarafı üçgen şeklinde kırpılmış durumda. Ancak ilginç bir şekilde bu bölüm yukarıya doğru kıvrılmış.
Ferrari SF1000 arka detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ferrari ayrıca yine 2021 hazırlıkları kapsamında arka fren üzerinde yer alan kanarçıkları ve difüzör sarkıt kanatlarını da değiştirdi. Fren üzerinde yer alan kanatçıklar 40 mm'den daha geniş olamıyorlar ve difüzör sarkıt kanatçıkları referans plakasının 50 mm daha yukarısında yer alamıyor.
Ferrari SF1000 taban detay
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Ferrari, 2021 için hazırladığı parçaları test etmesinin ardından normal parçalara döndü ve arka tarafında dışarı dönük 3 kanatçığın yer aldığı taban araca takıldı. Bu tasarım 2019'da kullanılmış ancak bu sezon kullanılmadı. Buna karşı rakip takımların çoğu benzer tasarımı kullanmaya başladılar.
Ferrari teknik detay
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Ferrari'nin Nürburgring'de kullanmaya başladığı yeni arka kanadın dış yüzeyini gösteren güzel bir kare. Bu resimden kanadın dış plakasının kalınlıklarının değiştiğini, incelen bölümde yukarı yönlü yüzey kanatçıklarının yer aldığını görebilirsiniz.
Mercedes W11 ön detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Mercedes F1 W11 teknik detay
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fren tamburu olmadan çekilen bu karede, iç kısımda frenleri soğutmak ve aerodinamik yardım sağlamak için kullanılan kanallar ortaya çıktı
Mercedes F1 W11 teknik detay
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Mercedes teknik detay
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Mercedes'in ön kanadına yakından baktığımızda, birkaç yarış önce kullanılmaya başlanan kanadın en dış kısmında yer alan yatay plakanın uç kısmındaki kalkık bölüm net bir şekilde görülüyor. Bu tasarım ile araç frenleme esnasında öne doğru yumulduğunda hava akımı dengesinin iyileştirilmesi hedefleniyor.
Mercedes teknik detay
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Haas VF-20 fren detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
McLaren MCL35 ön kanat detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ferrari teknik detay
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Renault teknik detay
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Red Bull teknik detay
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Mercedes teknik detay
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Mercedes teknik detay
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Mercedes teknik detay
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Mercedes teknik detay
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Lando Norris, McLaren MCL35
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
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|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Portekiz GP
|Editör
|Giorgi Piola