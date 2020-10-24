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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Konu

Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Formula 1 / Portekiz GP / Analiz

Portekiz GP: En son teknik güncellemeler

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Portekiz GP: En son teknik güncellemeler
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Matthew Somerfield
Çeviren: Abdullah Çelik

Giorgio Piola ve Motorsport Images arşivinden, Portekiz GP hafta sonunda takımların getirdikleri güncellemeleri sizler için derledik.

 

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Ferrari SF1000 teknik detay

Ferrari SF1000 teknik detay
1/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari Portekiz'de yeni bir ön fren sistemi getirdi ancak bunun gelecek seneki paketin bir parçası olup olmadığı henüz bilinmiyor. Arka frenlerde olduğu gibi ön fren tamburunun dış kısmına doğru yükselen kanatçıklar bulunuyor. Bunların dışında jantların ve lastiklerin ısınmasına yardımcı olacak damla şeklinde yarıklar yer alıyor.

Ferrari SF1000 taban detay

Ferrari SF1000 taban detay
2/20

Fotoğraf: Giorgi Piola

Bu resimde Ferrari'nin 2021 hazırlıkları kapsamında test için getirdiği yeni tabanı görüyorsunuz. Kurallara uyması için tabanın arka dış tarafı üçgen şeklinde kırpılmış durumda. Ancak ilginç bir şekilde bu bölüm yukarıya doğru kıvrılmış.

Ferrari SF1000 arka detay

Ferrari SF1000 arka detay
3/20

Fotoğraf: Giorgi Piola

Ferrari ayrıca yine 2021 hazırlıkları kapsamında arka fren üzerinde yer alan kanarçıkları ve difüzör sarkıt kanatlarını da değiştirdi. Fren üzerinde yer alan kanatçıklar 40 mm'den daha geniş olamıyorlar ve difüzör sarkıt kanatçıkları referans plakasının 50 mm daha yukarısında yer alamıyor.

Ferrari SF1000 taban detay

Ferrari SF1000 taban detay
4/20

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Ferrari, 2021 için hazırladığı parçaları test etmesinin ardından normal parçalara döndü ve arka tarafında dışarı dönük 3 kanatçığın yer aldığı taban araca takıldı. Bu tasarım 2019'da kullanılmış ancak bu sezon kullanılmadı. Buna karşı rakip takımların çoğu benzer tasarımı kullanmaya başladılar.

Ferrari teknik detay

Ferrari teknik detay
5/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari'nin Nürburgring'de kullanmaya başladığı yeni arka kanadın dış yüzeyini gösteren güzel bir kare. Bu resimden kanadın dış plakasının kalınlıklarının değiştiğini, incelen bölümde yukarı yönlü yüzey kanatçıklarının yer aldığını görebilirsiniz.

Mercedes W11 ön detay

Mercedes W11 ön detay
6/20

Fotoğraf: Giorgi Piola

Mercedes, gelecek sene içi hazırlıklar kapsamında antrenmanlarda DAS olmadan piste çıktı.

Mercedes F1 W11 teknik detay

Mercedes F1 W11 teknik detay
7/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Fren tamburu olmadan çekilen bu karede, iç kısımda frenleri soğutmak ve aerodinamik yardım sağlamak için kullanılan kanallar ortaya çıktı

Mercedes F1 W11 teknik detay

Mercedes F1 W11 teknik detay
8/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Fren tamburu takılı halde ise kanallar bu şekilde görünüyor.

Mercedes teknik detay

Mercedes teknik detay
9/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes'in ön kanadına yakından baktığımızda, birkaç yarış önce kullanılmaya başlanan kanadın en dış kısmında yer alan yatay plakanın uç kısmındaki kalkık bölüm net bir şekilde görülüyor. Bu tasarım ile araç frenleme esnasında öne doğru yumulduğunda hava akımı dengesinin iyileştirilmesi hedefleniyor.

Mercedes teknik detay

Mercedes teknik detay
10/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes'in Mugello'dan bu yana kullandığı flap uçları farklı ön kanadı

Haas VF-20 fren detay

Haas VF-20 fren detay
11/20

Fotoğraf: Giorgi Piola

Haas'ın arka fren kanalları Ferrari'nin tasarımına benzese de yapısal anlamda farklı. Arka kanadın dış yüzeyindeki yukarı doğru kıvrımlı kanatçıklar da görünüyor.

McLaren MCL35 ön kanat detay

McLaren MCL35 ön kanat detay
12/20

Fotoğraf: Giorgi Piola

McLaren, Mercedes tarzı burun ve ön kanat tasarımını kullanmaya devam ediyor.

Ferrari teknik detay

Ferrari teknik detay
13/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari'nin arka kanadının yandan görüntüsü

Renault teknik detay

Renault teknik detay
14/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Renault'nun birkaç yarış önce güncellediği bargeboard ve sidepod bölgesini detaylı bir şekilde gösteren kare.

Red Bull teknik detay

Red Bull teknik detay
15/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull mekanikerlerinin RB16'yı kurarken çekildiği bu fotoğrafta aracın ön tarafına ve aynı zamanda tabanın uç kısmına dair detayları görebiliyorsunuz.

Mercedes teknik detay

Mercedes teknik detay
16/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes'in tabanın arka tekerleğin ön tarafına denk gelen bölümündeki kanatçıklara ait detay. Tabanın dış tarafı, taşıma esnasında zarar görmemesi için bantlanmış durumda.

Mercedes teknik detay

Mercedes teknik detay
17/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes'in arka kanadının kenar plakası

Mercedes teknik detay

Mercedes teknik detay
18/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu kare, ön taraftan gelen hava akımının yönünü belirleyen parçaları ve hava akımı yönünü açık bir şekilde gösteriyor.

Mercedes teknik detay

Mercedes teknik detay
19/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes'in bargeboard'un uç kısmında kullandığı dikey kanatçıkların yakından görüntüsü.

Lando Norris, McLaren MCL35

Lando Norris, McLaren MCL35
20/20

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

McLaren, yeni parçaları test ederken flo-viz boyasını kullandı.
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Editör Giorgi Piola

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