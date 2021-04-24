Portekiz GP de seyircisiz yapılabilir

Bu yıl şimdiye kadar iki yarış gerçekleştirildi ve Bahreyn'deki yarışa sadece aşılanan ya da hastalığı atlatmış kişiler alındı.

Emilia-Romagna ise tamamen seyircilere kapalı bir yarıştı. Sıradaki yarış Portekiz'de olacak ve geçen yıl, 24 yıl aradan sonra yapılan ilk Portekiz GP'ye belli sayıda taraftar alınmıştı.

Motorsportweek'in haberine göre, 30 Nisan - 2 Mayıs tarihleri arasındaki gerçekleştirilecek Portimao yarışına bu kez seyirci alınmayacak.

Başlangıçta organizatörler, yarışa seyircilerin katılabileceği konusunda umutluydu ancak ülkedeki durumun çok da iyi olmaması, durumu zora soktu.

Ayrıca 7-9 Mayıs tarihleri arasındaki Barselona ve 4-6 Haziran tarihleri arasındaki Bakü yarışları da seyircisiz yapılacak.

20-23 Mayıs tarihleri arasındaki Monako GP'ye "kısmen" de olsa seyirci alınması planlanıyor.

Diğer yarışlarla ilgili kararların da önümüzdeki haftalarda alınması, ancak en azından yılın ikinci yarısına kadar hiçbir yarışın seyircili yapılmaması bekleniyor.