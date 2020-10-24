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Formula 1 / Portekiz GP / Antrenman raporu

Portekiz GP: 3. antrenmanda Bottas liderliğini korudu, farklar kapandı

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Portekiz GP: 3. antrenmanda Bottas liderliğini korudu, farklar kapandı
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2020 Portekiz GP öncesinde gerçekleştirilen 3. ve son antrenman seansında yine Mercedes pilotu Valtteri Bottas en hızlı isim olurken, diğer pilotlarla farklar iyice azaldı.

Portimao'da Cuma günü gerçekleştirilen ilk iki antrenman seansında açık farkla lider olmayı başaran Bottas, Cumartesi sabah gerçekleştirilen 3. antrenman seansında da en hızlı isimdi.

Bottas, 1:16.654'lük derecesiyle seansı ilk sırada tamamlarken onu 0.026 sn farkla takım arkadaşı Lewis Hamilton takip etti. Mercedes pilotları büyük ölçüde yumuşak lastikle sürüşe odaklandılar. Hamilton, sıralama simülasyonu turlarından birisinde pist dışına çıkarak zaman kaybetti.

Dünkü antrenmanlarda 3. ve 2. olan ancak zaman olarak daha geride kalan Red Bull pilotu Max Verstappen, 3. antrenmanda Bottas'ın sadece 0.158 sn gerisinde üçüncü oldu. Ancak Verstappen'in derecesi orta lastikle geldi.

 

Seansın bitmesine bir dakika varken, 14. virajda kalkan drenaj kapağı nedeniyle kırmızı bayrak sallandı ve seans erken tamamlandı. Pilotlardan bazıları yumuşak lastikleri ısıtmakta zorlandıklarını belirttiler ve dünkü trend bugün de devam etti. Pilotların çoğu hızlı turlarını ikinci hızlı turlarında kaydettiler.

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, Bottas'ın sadece 0.3 sn gerisinde 4. olarak dünkü sorunları geride bırakırken onu Red Bull'dan Alexander Albon takip etti. 

Seansın başında 14. virajda spin atan ve seansın sonunda telsizde Hamilton'ın takım telsizini duyduğunu söyleyen Charles Leclerc, seansı 6. sırada tamamladı.

McLaren pilotları Carlos Sainz ve Lando Norris 7. ve 9. sıralarda yer alırken onların arasında Sergio Perez kendisine yer buldu. İlk 10'u tamamlayan isim Renault'dan Esteban Ocon oldu.

Sebastian Vettel, takım arkadaşının yarım saniye gerisinde 11. oldu. Seansın sonunda Vettel'in drenaj kapağının çıktığını söylemesinin ardından seans kırmızı bayraklarla noktalandı.

AlphaTauri'den Daniil Kvyat 12. olurken onu Alfa Romeo'dan Kimi Raikkonen takip etti.

DRS sorunu yaşayan ve sadece 13 tur atan Renault pilotu Daniel Ricciardo, 14. sırada seansı noktalarken onu Williams'tan George Russell ve Racing Point'ten Lance Stroll takip ettiler.

Portekiz'de sıralama seansı 16:00'da başlayacak.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Finland Valtteri Bottas 27 1'16.654     219.980
2 United Kingdom Lewis Hamilton 23 1'16.680 0.026 0.026 219.906
3 Netherlands Max Verstappen 21 1'16.812 0.158 0.132 219.528
4 France Pierre Gasly 24 1'16.930 0.276 0.118 219.191
5 Thailand Alexander Albon 25 1'17.117 0.463 0.187 218.659
6 Monaco Charles Leclerc 20 1'17.229 0.575 0.112 218.342
7 Spain Carlos Sainz Jr. 24 1'17.238 0.584 0.009 218.317
8 Mexico Sergio Perez 17 1'17.297 0.643 0.059 218.150
9 United Kingdom Lando Norris 22 1'17.478 0.824 0.181 217.641
10 France Esteban Ocon 20 1'17.666 1.012 0.188 217.114
11 Germany Sebastian Vettel 24 1'17.685 1.031 0.019 217.061
12 Russian Federation Daniil Kvyat 29 1'17.720 1.066 0.035 216.963
13 Finland Kimi Raikkonen 20 1'17.922 1.268 0.202 216.401
14 Australia Daniel Ricciardo 13 1'17.935 1.281 0.013 216.364
15 United Kingdom George Russell 20 1'18.032 1.378 0.097 216.095
16 Canada Lance Stroll 17 1'18.100 1.446 0.068 215.907
17 Italy Antonio Giovinazzi 20 1'18.201 1.547 0.101 215.628
18 Denmark Kevin Magnussen 13 1'18.287 1.633 0.086 215.392
19 Canada Nicholas Latifi 20 1'18.397 1.743 0.110 215.089
20 France Romain Grosjean 19 1'18.454 1.800 0.057 214.933
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Alt-etkinlik FP3
Editör Abdullah Çelik

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