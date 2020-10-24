Portekiz GP: 3. antrenmanda Bottas liderliğini korudu, farklar kapandı

Portimao'da Cuma günü gerçekleştirilen ilk iki antrenman seansında açık farkla lider olmayı başaran Bottas, Cumartesi sabah gerçekleştirilen 3. antrenman seansında da en hızlı isimdi.

Bottas, 1:16.654'lük derecesiyle seansı ilk sırada tamamlarken onu 0.026 sn farkla takım arkadaşı Lewis Hamilton takip etti. Mercedes pilotları büyük ölçüde yumuşak lastikle sürüşe odaklandılar. Hamilton, sıralama simülasyonu turlarından birisinde pist dışına çıkarak zaman kaybetti.

Dünkü antrenmanlarda 3. ve 2. olan ancak zaman olarak daha geride kalan Red Bull pilotu Max Verstappen, 3. antrenmanda Bottas'ın sadece 0.158 sn gerisinde üçüncü oldu. Ancak Verstappen'in derecesi orta lastikle geldi.

Seansın bitmesine bir dakika varken, 14. virajda kalkan drenaj kapağı nedeniyle kırmızı bayrak sallandı ve seans erken tamamlandı. Pilotlardan bazıları yumuşak lastikleri ısıtmakta zorlandıklarını belirttiler ve dünkü trend bugün de devam etti. Pilotların çoğu hızlı turlarını ikinci hızlı turlarında kaydettiler.

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, Bottas'ın sadece 0.3 sn gerisinde 4. olarak dünkü sorunları geride bırakırken onu Red Bull'dan Alexander Albon takip etti.

Seansın başında 14. virajda spin atan ve seansın sonunda telsizde Hamilton'ın takım telsizini duyduğunu söyleyen Charles Leclerc, seansı 6. sırada tamamladı.

McLaren pilotları Carlos Sainz ve Lando Norris 7. ve 9. sıralarda yer alırken onların arasında Sergio Perez kendisine yer buldu. İlk 10'u tamamlayan isim Renault'dan Esteban Ocon oldu.

Sebastian Vettel, takım arkadaşının yarım saniye gerisinde 11. oldu. Seansın sonunda Vettel'in drenaj kapağının çıktığını söylemesinin ardından seans kırmızı bayraklarla noktalandı.

AlphaTauri'den Daniil Kvyat 12. olurken onu Alfa Romeo'dan Kimi Raikkonen takip etti.

DRS sorunu yaşayan ve sadece 13 tur atan Renault pilotu Daniel Ricciardo, 14. sırada seansı noktalarken onu Williams'tan George Russell ve Racing Point'ten Lance Stroll takip ettiler.

Portekiz'de sıralama seansı 16:00'da başlayacak.