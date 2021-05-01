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Formula 1 / Portekiz GP Sıralama turları raporu

Portekiz GP: Bottas, 0.007 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı, Mercedes 1-2!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Formula 1 Şampiyonası'nın üçüncü yarışı olan Portekiz GP öncesinde pole pozisyonu Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın oldu.

Portekiz GP: Bottas, 0.007 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı, Mercedes 1-2!

İlk iki yarışta hem Mercedes hem de Red Bull birer pole pozisyonu almıştı ve Portekiz'deki antrenman turlarında iki takımın yine çok yakın olduğu görülebiliyordu. Beklendiği üzere bu iki takım, yine pole pozisyonu için birbirleriyle çekiştiler.

Hava sıcaklığı seans içerisinde 17 dereceyken, pist sıcaklığı 37 dereceydi. Ancak pist, antrenman turlarında olduğu gibi yine çok kaygandı.

Mercedes pilotları, sıralama turlarının ilk bölümünde hatasız turlar atmayı başarırken, Max Verstappen'in en hızlı turu, pist limitlerini aştığı için silindi. Sonuç olarak pole pozisyonu, Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas'ın oldu.

Emilia Romagna'da 99. pole pozisyonunu kazanan Lewis Hamilton, 0.007 saniye geride ikinci olurken, Red Bull pilotu Max Verstappen son zaman turuyla 0.398 saniye geride üçüncü oldu.

Yarış pazar günü TSi 17:00'de gerçekleştirilecek.

Yarış gridi:

Sıra Sürücü Şase Motor Zaman Fark
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 1'18.348  
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1'18.355 0.007
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 1'18.746 0.398
4 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 1'18.890 0.542
5 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 1'19.039 0.691
6 France Esteban Ocon Alpine Renault 1'19.042 0.694
7 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 1'19.116 0.768
8 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1'19.306 0.958
9 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 1'19.475 1.127
10 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 1'19.659 1.311
11 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 1'19.109 0.761
12 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 1'19.216 0.868
13 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 1'19.456 1.108
14 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 1'19.463 1.115
15 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 1'19.812 1.464
16 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 1'19.839 1.491
17 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 1'19.913 1.565
18 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 1'20.285 1.937
19 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 1'20.452 2.104
20 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 1'20.912 2.564
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3. Bölüm: Verstappen'in zamanı silindi, Bottas pole'de

Sıralama turlarının son bölümünde Mercedes, Red Bull ve Ferrari pilotlarına ek olarak Alpine'den Esteban Ocon, AlphaTauri'den Pierre Gasly, Aston Martin'den Sebastian Vettel ve McLaren'dan Lando Norris kaldı.

Sürücüler, seans başlar başlamaz piste çıktılar ve ilk denemelerini yaptılar.

Valtteri Bottas, Mercedes'le 1:18.348 yapıp ilk sırayı eline geçirmeyi başardı, ancak Max Verstappen 1:18.209 yapıp liderliği eline geçiren isim oldu.

Ancak Verstappen, bu turda pist limitlerini aştığı için zaman turu silindi.

Böylelikle ikinci denemeler öncesinde Bottas, Hamilton'ın 0.007 saniye önünde geçici olarak pole pozisyonunu elinde tuttu.

Mercedes sürücüleri ilginç şekilde son denemelerini orta lastikle yapma kararı aldılar. Diğer sürücüler ise yumuşak lastikle piste çıktı.

Bottas ve Hamilton, orta lastiklerle derecelerini geliştirmeyi başaramazken, Verstappen temkinli bir tur çıkarmak zorunda kaldı. 

Sonuç olarak Bottas, Hamilton'ın 0.007 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı ve üç yarış aradan sonra ilk kez yarışa birinci sıradan başlama hakkı kazandı.

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Hamilton, ikinci bölümdeki derecesinin çok altında kaldı ve Bottas'ın 0.007 saniye gerisinde ikinci oldu. Mercedes böylelikle 1-2 olmuş oldu.

Verstappen, tek zaman turunda 1:18.746 yaptı ve 0.398 saniye geride üçüncü oldu. Hollandalı pilot böylelikle bir kez daha üçüncülüğü elde etmiş oldu.

Red Bull'un diğer pilotu Sergio Perez, Verstappen'in turundan 0.144 saniye yavaş kalıp dördüncü oldu ve Red Bull'a ikinci çizgiyi getirdi. Ancak en hızlı turu Bottas'tan 0.542 saniye yavaştı.

Ferrari pilotu Carlos Sainz, takım arkadaşı Charles Leclerc'i mağlup etmeyi başardı ve beşinci olarak, Ferrari ile en iyi start pozisyonunu yakalamış oldu.

Sıralama turlarının yıldızlarından birisi olan Esteban Ocon, Sainz'ın  0.003 saniye gerisinde altıncı olarak bu yılki en iyi grid pozisyonunu yakaladı.

McLaren'dan Lando Norris yedinci olurken, Leclerc sekizinci oldu ve nispeten hayal kırıklığı yaşadı.

İlk onu Pierre Gasly ve Sebastian Vettel tamamladı. Vettel, 16 yarış aradan sonra son bölüme kalmayı başardı ve bu yıl ilk kez Lance Stroll'ü geçmiş oldu.

Üçüncü bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 8 1'18.348  
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 8 1'18.355 0.007
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 6 1'18.746 0.398
4 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 7 1'18.890 0.542
5 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 8 1'19.039 0.691
6 France Esteban Ocon Alpine Renault 6 1'19.042 0.694
7 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 7 1'19.116 0.768
8 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 8 1'19.306 0.958
9 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 8 1'19.475 1.127
10 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 6 1'19.659 1.311
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2. Bölüm: Hamilton rahat şekilde lider, beş pilot orta lastikle son bölümde

Sıralama turlarının ikinci bölümünde sürücülerin büyük çoğunluğu başlangıçta orta lastikle piste çıktılar ve yarış için avantajlı olan orta lastikle son bölüme kalmaya çalıştılar.

İlk turların ardından orta lastikle 1:17.968 yapan Lewis Hamilton liderdi ve Valtteri Bottas 0.490 saniye geride ikinci sıradaydı. Max Verstappen ise orta lastikle ancak beşinci en hızlı zamanı yaptı.

Kalan bölümde ön bölümde değişiklik olmadı ve Hamilton 1:17.968'lik turuyla seansı zirvede tamamlayan isim oldu.

Valtteri Bottas 0.490 saniye geride ikinci olurken, Lando Norris 0.513 saniye geride üçüncü ve Esteban Ocon 0.618 saniye geride dördüncü oldu.

İlk ona giren isimlere bakıldığında Mercedes ve Red Bull pilotlarına ek olarak Charles Leclerc, son bölüme orta lastikle kaldılar. Geri kalan isimler ise yumuşak lastikle kaldı. Bu beş isim yarışa orta lastikle başlayacak.

George Russell, Williams FW43B

George Russell, Williams FW43B

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Fernando Alonso, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

George Russell sıralama turlarının yıldızlarından biriydi ve son bölüme kalmayı 0.057 saniye ile kaçırdı. Buna karşılık Williams pilotu, 11. olarak kariyerinin en iyi sıralama sonuçlarından bir diğerini yakaladı.

Antonio Giovinazzi 12. olup, elenen bir başka isim olurken, Fernando Alonso takım arkadaşından 0.870 saniye geride kaldı ve 13. oldu. İspanyol pilot, yumuşak lastiklerle temiz bir tur çıkarmakta zorlandı.

Yuki Tsunoda ve Kimi Raikkonen bu bölümde elenen diğer sürücüler oldular.

İkinci bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 7 1'17.968  
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 7 1'18.458 0.490
3 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 7 1'18.481 0.513
4 France Esteban Ocon Alpine Renault 3 1'18.586 0.618
5 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 8 1'18.650 0.682
6 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 10 1'18.769 0.801
7 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 9 1'18.813 0.845
8 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 9 1'18.845 0.877
9 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 6 1'18.970 1.002
10 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 8 1'19.052 1.084
11 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 7 1'19.109 1.141
12 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 10 1'19.216 1.248
13 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 6 1'19.456 1.488
14 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 8 1'19.463 1.495
15 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 9 1'19.812 1.844
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1. Bölüm: İlk bölümün lideri Bottas, McLaren ve Aston Martin hayal kırıklığı yaşadı

Sıralama turlarının ilk bölümünde dereceler oldukça yakındı ve sürücülerin çoğu, son bölümde tekrar piste çıkmak zorunda kaldı.

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, son anlarda en hızlı tur denemesi yapan isimlerden biriydi ve 1:18.722'lik zaman turuyla bu bölümü ilk sırada tamamlayan isim oldu.

McLaren, başlangıçta orta lastiklerle turladı ancak zamanlar yeterli olmadığı için sonrasında yumuşak lastiğe geçtiler. Lando Norris 0.072 saniye geride ikinci olurken, yine son bölümde zaman turu kaydeden Lewis Hamilton 1:18.857 ile üçüncü ve Alpine pilotu Esteban Ocon 1:19.092 ile dördüncü oldu.

Ferrari pilotu Carlos Sainz, sadece ilk dakikalarda piste çıktı ve 1:19.309'la beşinci olarak ikinci bölüme kaldı.

Seansın en büyük hayal kırıklığını McLaren pilotu Daniel Ricciardo yaşadı. Avustralyalı pilot, 1:19.839'luk zaman turuyla ancak 16. olabildi ve ilk bölümde elenerek büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lance Stroll, Aston Martin AMR21

Lance Stroll, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Aston Martin pilotu Lance Stroll, sıralama turlarının ilk bölümünde 1:19.913  yaptı ve 17. olarak elendi.

Hafta sonu boyunca yavaş görünen Nicholas Latifi, George Russell'ın aksine 1:20'nin altına inemedi ve 1:20.285'le 18. oldu.

Son iki sırada ise Mick Schumacher ve Nikita Mazepin yer aldı. Schumacher, böylelikle arka arkaya üçüncü kez Mazepin'i mağlup etmiş oldu.

Seans içerisinde Sergio Perez spin atarken, pist dışına taşan birçok isim vardı.

İlk bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 8 1'18.722  
2 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 10 1'18.794 0.072
3 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 9 1'18.857 0.135
4 France Esteban Ocon Alpine Renault 8 1'19.092 0.370
5 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 6 1'19.309 0.587
6 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 6 1'19.337 0.615
7 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 11 1'19.373 0.651
8 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 10 1'19.403 0.681
9 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 9 1'19.410 0.688
10 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 10 1'19.464 0.742
11 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 6 1'19.485 0.763
12 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 9 1'19.684 0.962
13 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 6 1'19.728 1.006
14 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 10 1'19.748 1.026
15 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 8 1'19.797 1.075
16 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 11 1'19.839 1.117
17 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 10 1'19.913 1.191
18 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 9 1'20.285 1.563
19 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 11 1'20.452 1.730
20 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 11 1'20.912 2.190
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Alt-etkinlik QU
Pilotlar Lewis Hamilton , Max Verstappen , Sergio Perez , Valtteri Bottas
Editör Kemal Şengül

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