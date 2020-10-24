Portekiz GP: Hamilton, son saniye darbesi ile pole pozisyonunda!

Portimao'da ilk kez gerçekleştirilecek yarış öncesindeki sıralama seansı, 3. antrenman seansının sonunda yaşanan drenaj kapağı sorununun tamir edilmesi nedeniyle planlanandan yarım saat geç başladı.

Pilotlar antrenmanlardaki gibi tek turda lastiklerini ısıtmakta zorlandılar ve birçok pilot ikinci hızlı turunda en iyi derecesini elde etti.

Lastik ısıtma sorunuyla değişik taktiklerin olduğu sıralamalarda pole pozisyonu son bölümde orta lastiklerle iki hızlı tur atan ve damalı bayrak sallandıktan bir dakika sonra 1:16.652 yapan Lewis Hamilton'ın olurken onu 0.102 saniye geriden takım arkadaşı Valtteri Bottas takip etti.

Son ana kadar mücadeleyi bırakmayan Red Bull pilotu Max Verstappen, 0.2 saniye geride 3. oldu.

Yarış Pazar günü 16:10'da başlayacak.

3. Seans: Hamilton pole pozisyonunda, Bottas 2.!

Pole pozisyonunu kazanacak pilotun belli olacağı sıralamaların son seansında ilk haklarda Mercedes pilotları öne çıktılar. Mercedes pilotları tek turda en hızlı zamanı kaydederken diğerleri genel olarak iki hazırlık turu atmak zorunda kaldılar.

3. seansın ilk haklarında Bottas, 1:16.986 ile geçici pole pozisyonunu kazanırken onun 0.047 sn arkasında takım arkadaşı Hamilton yer aldı.

Verstappen, ilk iki seansta olduğu gibi yine Mercedes'lere en yakın isimdi. Red Bull pilotu, 0.121 sn geride 3. oldu. İlk haklarda öndeki üçlüyü Leclerc, Perez, Sainz, Norris ve Albon takip ettiler. Albon diğerlerinin aksine orta lastiklerle piste çıktı.

Son bölümdeki ikinci haklarda Mercedes pilotları diğerlerinin aksine orta lastiklerle piste çıktılar ve bu strateji son dakikaların heyecanlı geçmesini sağladı. Hamilton piste daha erken çıkıp 2 tur atarken Bottas daha geç çıktı ve daha az yakıtla tek tur atacaktı.

Hamilton, orta lastiklerle ilk turunda Bottas'ı 0.05 sn farkla geçerek liderliği ele geçirdi ve ardından bir boş tur attı. Ardından Bottas tekrar en hızlı turu atarak liderliği ele geçirdi ve damalı bayrak sallandığında pole pozisyonunu kazanmış görünüyordu. Kısa süre sonra Verstappen de hızlı bir tur attı ve Hamilton'ı geçerek ikinci sıraya yükseldi.

Her şey bitti diye düşünülürken, damalı bayrak sallanmadan orta lastiklerle ikinci turuna başlayan Hamilton, daha iyi sektör zamanlarıyla geldi ve 1:16.652 ile pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Bottas, güçlü bir hafta sonu geçirdiği Portekiz'de hafif depo ile tek tur atmasının ardından 0.102 sn geride 2. oldu.

Verstappen, bir kez daha Mercedes pilotlarına en çok yaklaşan isim olurken onu Ferrari ile çok iyi bir sıralama çıkaran Charles Leclerc takip etti.

Racing Point ile 5. olan Sergio Perez'i Red Bull'dan Alex Albon ve McLaren pilotları Carlos Sainz ve Lando Norris takip ettiler.

AlptaTauri'den Pierre Gasly, piste çıkıp derecesini geliştiremeyen isim oldu. İkinci seansın sonunda pist dışına çıkan Ricciardo, arka tarafta yapılan çalışma nedeniyle son seansta piste çıkamadı.

2. Seans: Bottas lider, Vettel 15.

3. seansa geçecek isimlerin, yarışa başlayacakları lastiklerin belli oluyor olması nedeniyle önemli olan ikinci seansa Mercedes ve Ferrari pilotları orta lastiklerle başlarken genelde Mercedes pilotlarıyla benzer stratejiyi uygulayan Verstappen yumuşak lastikleri tercih etti.

İlk turlarda Bottas 1:16.466 ile hızlı bir şekilde liderliğe yükselirken Hamilton biraz daha sorun yaşadı ve 0.3 sn geride 2. oldu. Yumuşak lastikli Verstappen 0.6 sn farkla 3. oldu.

Orta lastiklere sahip Ferrari pilotlarından Charles Leclerc 0.9 sn geride 8. olurken takım arkadaşı Vettel 1.5 sn geride 14. oldu. İlk turların ardından elenme potasında yer alan isimler Ocon, Stroll, Kvyat, Vettel ve Russell'dı.

İkinci haklarda Mercedes pilotları yumuşak lastiklerle piste çıkarken Ferrari pilotlarında yine orta lastikler vardı.

Son haklarda pilotlar genel olarak derecelerini iyileştirmeyi başaramadılar ve Bottas seansın lideri oldu. Mercedes pilotlarıyla, Ferrari'den Leclerc yarınki yarışa orta lastiklerle başlama hakkını elde ettiler.

Ricciardo, son anda pist dışına çıkarak sarı bayraklara sebep oldu. Ricciardo, geri geri bariyerlere hafif vursa da aracını çakıl havuzdan çıkararak pite dönmeyi başardı.

Vettel ilk hakta 14. olsa da derecesini iyileştiremedi ve derecesini iyileştiren Russell'a geçildi.

Bu seansta 13. virajda yaşadıkları olay nedeniyle Gasly ve Perez inceleme altına alındı.

1. Seans: Hamilton lider, Russell 2. seansa geçti

Sıralamalarda birinci seans, son antrenman seansında olduğu gibi Mercedes pilotları ve Red Bull pilotu Max Verstappen'in yakın mücadelesine sahne oldu.

İlk turların ardından en hızlı isim 1:16.828 ile Lewis Hamilton olurken onu 0.051 sn ile Max Verstappen ve 0.117 sn ile Valtteri Bottas takip ettiler. İlk 3 sıradaki ismi, liderin 0.5 sn gerisindeki Sergio Perez ve Charles Leclerc takip ettiler. Bu isimler bir daha piste çıkmadılar.

Son hakların tamamlanmasının ardından AlphaTauri'den Pierre Gasly 4. sıraya yükselerek Perez ve Gasly'i birer sıra geriletti.

Arka tarafta elenme potasında yakın mücadele vardı. Williams pilotu George Russell, son turunda lidere 1.1 sn kadar yaklaştı ve 15. olarak Kimi Raikkonen'in elenmesine neden oldu.

İlk bölümde elenen isimler Alfa Romeo pilotları Raikkonen ve Antonio Giovinazzi, Haas pilotları Romain Grosjean ve Kevin Magnussen ve Williams'ın diğer pilotu Nicholas Latifi oldular.