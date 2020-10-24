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Formula 1 / Portekiz GP / Sıralama turları raporu

Portekiz GP: Hamilton, son saniye darbesi ile pole pozisyonunda!

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Portekiz GP: Hamilton, son saniye darbesi ile pole pozisyonunda!
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2020 Formula 1 Şampiyonası'nın 12. yarışı olan Portekiz GP öncesinde pole pozisyonu Mercedes pilotu Lewis Hamiton'ın olurken, Mercedes bir kez daha ilk çizgiyi kapattı.

Portimao'da ilk kez gerçekleştirilecek yarış öncesindeki sıralama seansı, 3. antrenman seansının sonunda yaşanan drenaj kapağı sorununun tamir edilmesi nedeniyle planlanandan yarım saat geç başladı.

Pilotlar antrenmanlardaki gibi tek turda lastiklerini ısıtmakta zorlandılar ve birçok pilot ikinci hızlı turunda en iyi derecesini elde etti.

Lastik ısıtma sorunuyla değişik taktiklerin olduğu sıralamalarda pole pozisyonu son bölümde orta lastiklerle iki hızlı tur atan ve damalı bayrak sallandıktan bir dakika sonra 1:16.652 yapan Lewis Hamilton'ın olurken onu 0.102 saniye geriden takım arkadaşı Valtteri Bottas takip etti.

Son ana kadar mücadeleyi bırakmayan Red Bull pilotu Max Verstappen, 0.2 saniye geride 3. oldu.

Yarış Pazar günü 16:10'da başlayacak.

Sıra Sürücü Şase Motor Zaman Fark
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1'16.652  
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 1'16.754 0.102
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 1'16.904 0.252
4 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1'17.090 0.438
5 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 1'17.223 0.571
6 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 1'17.437 0.785
7 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 1'17.520 0.868
8 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 1'17.525 0.873
9 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 1'17.803 1.151
10 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault    
11 France Esteban Ocon Renault Renault 1'17.614 0.962
12 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 1'17.626 0.974
13 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 1'17.728 1.076
14 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 1'17.788 1.136
15 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 1'17.919 1.267
16 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 1'18.201 1.549
17 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 1'18.323 1.671
18 France Romain Grosjean Haas Ferrari 1'18.364 1.712
19 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 1'18.508 1.856
20 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 1'18.777 2.125
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3. Seans: Hamilton pole pozisyonunda, Bottas 2.!

Pole pozisyonunu kazanacak pilotun belli olacağı sıralamaların son seansında ilk haklarda Mercedes pilotları öne çıktılar. Mercedes pilotları tek turda en hızlı zamanı kaydederken diğerleri genel olarak iki hazırlık turu atmak zorunda kaldılar.

3. seansın ilk haklarında Bottas, 1:16.986 ile geçici pole pozisyonunu kazanırken onun 0.047 sn arkasında takım arkadaşı Hamilton yer aldı.

Verstappen, ilk iki seansta olduğu gibi yine Mercedes'lere en yakın isimdi. Red Bull pilotu, 0.121 sn geride 3. oldu. İlk haklarda öndeki üçlüyü Leclerc, Perez, Sainz, Norris ve Albon takip ettiler. Albon diğerlerinin aksine orta lastiklerle piste çıktı.

Son bölümdeki ikinci haklarda Mercedes pilotları diğerlerinin aksine orta lastiklerle piste çıktılar ve bu strateji son dakikaların heyecanlı geçmesini sağladı. Hamilton piste daha erken çıkıp 2 tur atarken Bottas daha geç çıktı ve daha az yakıtla tek tur atacaktı.

Hamilton, orta lastiklerle ilk turunda Bottas'ı 0.05 sn farkla geçerek liderliği ele geçirdi ve ardından bir boş tur attı. Ardından Bottas tekrar en hızlı turu atarak liderliği ele geçirdi ve damalı bayrak sallandığında pole pozisyonunu kazanmış görünüyordu. Kısa süre sonra Verstappen de hızlı bir tur attı ve Hamilton'ı geçerek ikinci sıraya yükseldi.

Her şey bitti diye düşünülürken, damalı bayrak sallanmadan orta lastiklerle ikinci turuna başlayan Hamilton, daha iyi sektör zamanlarıyla geldi ve 1:16.652 ile pole pozisyonunu kazanan isim oldu. 

Bottas, güçlü bir hafta sonu geçirdiği Portekiz'de hafif depo ile tek tur atmasının ardından 0.102 sn geride 2. oldu.

Verstappen, bir kez daha Mercedes pilotlarına en çok yaklaşan isim olurken onu Ferrari ile çok iyi bir sıralama çıkaran Charles Leclerc takip etti.

Racing Point ile 5. olan Sergio Perez'i Red Bull'dan Alex Albon ve McLaren pilotları Carlos Sainz ve Lando Norris takip ettiler.

AlptaTauri'den Pierre Gasly, piste çıkıp derecesini geliştiremeyen isim oldu. İkinci seansın sonunda pist dışına çıkan Ricciardo, arka tarafta yapılan çalışma nedeniyle son seansta piste çıkamadı.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 United Kingdom Lewis Hamilton 8 1'16.652     219.986
2 Finland Valtteri Bottas 6 1'16.754 0.102 0.102 219.694
3 Netherlands Max Verstappen 8 1'16.904 0.252 0.150 219.265
4 Monaco Charles Leclerc 8 1'17.090 0.438 0.186 218.736
5 Mexico Sergio Perez 7 1'17.223 0.571 0.133 218.359
6 Thailand Alexander Albon 8 1'17.437 0.785 0.214 217.756
7 Spain Carlos Sainz Jr. 6 1'17.520 0.868 0.083 217.523
8 United Kingdom Lando Norris 6 1'17.525 0.873 0.005 217.509
9 France Pierre Gasly 5 1'17.803 1.151 0.278 216.732
10 Australia Daniel Ricciardo 0        
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2. Seans: Bottas lider, Vettel 15.

3. seansa geçecek isimlerin, yarışa başlayacakları lastiklerin belli oluyor olması nedeniyle önemli olan ikinci seansa Mercedes ve Ferrari pilotları orta lastiklerle başlarken genelde Mercedes pilotlarıyla benzer stratejiyi uygulayan Verstappen yumuşak lastikleri tercih etti.

İlk turlarda Bottas 1:16.466 ile hızlı bir şekilde liderliğe yükselirken Hamilton biraz daha sorun yaşadı ve 0.3 sn geride 2. oldu. Yumuşak lastikli Verstappen 0.6 sn farkla 3. oldu.

Orta lastiklere sahip Ferrari pilotlarından Charles Leclerc 0.9 sn geride 8. olurken takım arkadaşı Vettel 1.5 sn geride 14. oldu. İlk turların ardından elenme potasında yer alan isimler Ocon, Stroll, Kvyat, Vettel ve Russell'dı.

İkinci haklarda Mercedes pilotları yumuşak lastiklerle piste çıkarken Ferrari pilotlarında yine orta lastikler vardı.

Son haklarda pilotlar genel olarak derecelerini iyileştirmeyi başaramadılar ve Bottas seansın lideri oldu. Mercedes pilotlarıyla, Ferrari'den Leclerc yarınki yarışa orta lastiklerle başlama hakkını elde ettiler.

Ricciardo, son anda pist dışına çıkarak sarı bayraklara sebep oldu. Ricciardo, geri geri bariyerlere hafif vursa da aracını çakıl havuzdan çıkararak pite dönmeyi başardı.

Vettel ilk hakta 14. olsa da derecesini iyileştiremedi ve derecesini iyileştiren Russell'a geçildi.

Bu seansta 13. virajda yaşadıkları olay nedeniyle Gasly ve Perez inceleme altına alındı.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Finland Valtteri Bottas 6 1'16.466     220.521
2 United Kingdom Lewis Hamilton 7 1'16.824 0.358 0.358 219.493
3 Netherlands Max Verstappen 9 1'17.038 0.572 0.214 218.884
4 Mexico Sergio Perez 7 1'17.129 0.663 0.091 218.625
5 Spain Carlos Sainz Jr. 8 1'17.183 0.717 0.054 218.472
6 United Kingdom Lando Norris 7 1'17.321 0.855 0.138 218.083
7 France Pierre Gasly 9 1'17.367 0.901 0.046 217.953
8 Monaco Charles Leclerc 9 1'17.367 0.901 0.000 217.953
9 Thailand Alexander Albon 10 1'17.411 0.945 0.044 217.829
10 Australia Daniel Ricciardo 9 1'17.481 1.015 0.070 217.632
11 France Esteban Ocon 8 1'17.614 1.148 0.133 217.259
12 Canada Lance Stroll 10 1'17.626 1.160 0.012 217.226
13 Russian Federation Daniil Kvyat 10 1'17.728 1.262 0.102 216.941
14 United Kingdom George Russell 6 1'17.788 1.322 0.060 216.773
15 Germany Sebastian Vettel 10 1'17.919 1.453 0.131 216.409
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1. Seans: Hamilton lider, Russell 2. seansa geçti

Sıralamalarda birinci seans, son antrenman seansında olduğu gibi Mercedes pilotları ve Red Bull pilotu Max Verstappen'in yakın mücadelesine sahne oldu.

İlk turların ardından en hızlı isim 1:16.828 ile Lewis Hamilton olurken onu 0.051 sn ile Max Verstappen ve 0.117 sn ile Valtteri Bottas takip ettiler. İlk 3 sıradaki ismi, liderin 0.5 sn gerisindeki Sergio Perez ve Charles Leclerc takip ettiler. Bu isimler bir daha piste çıkmadılar.

Son hakların tamamlanmasının ardından AlphaTauri'den Pierre Gasly 4. sıraya yükselerek Perez ve Gasly'i birer sıra geriletti.

Arka tarafta elenme potasında yakın mücadele vardı. Williams pilotu George Russell, son turunda lidere 1.1 sn kadar yaklaştı ve 15. olarak Kimi Raikkonen'in elenmesine neden oldu.

İlk bölümde elenen isimler Alfa Romeo pilotları Raikkonen ve Antonio Giovinazzi, Haas pilotları Romain Grosjean ve Kevin Magnussen ve Williams'ın diğer pilotu Nicholas Latifi oldular.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 United Kingdom Lewis Hamilton 6 1'16.828     219.482
2 Netherlands Max Verstappen 6 1'16.879 0.051 0.051 219.336
3 Finland Valtteri Bottas 5 1'16.945 0.117 0.066 219.148
4 France Pierre Gasly 12 1'17.209 0.381 0.264 218.399
5 Mexico Sergio Perez 7 1'17.370 0.542 0.161 217.944
6 Monaco Charles Leclerc 6 1'17.421 0.593 0.051 217.801
7 Thailand Alexander Albon 11 1'17.435 0.607 0.014 217.761
8 Germany Sebastian Vettel 10 1'17.446 0.618 0.011 217.731
9 United Kingdom Lando Norris 11 1'17.547 0.719 0.101 217.447
10 Australia Daniel Ricciardo 8 1'17.621 0.793 0.074 217.240
11 Spain Carlos Sainz Jr. 10 1'17.627 0.799 0.006 217.223
12 Canada Lance Stroll 12 1'17.667 0.839 0.040 217.111
13 France Esteban Ocon 10 1'17.775 0.947 0.108 216.810
14 Russian Federation Daniil Kvyat 12 1'17.841 1.013 0.066 216.626
15 United Kingdom George Russell 11 1'17.931 1.103 0.090 216.376
16 Finland Kimi Raikkonen 12 1'18.201 1.373 0.270 215.628
17 Italy Antonio Giovinazzi 12 1'18.323 1.495 0.122 215.293
18 France Romain Grosjean 12 1'18.364 1.536 0.041 215.180
19 Denmark Kevin Magnussen 10 1'18.508 1.680 0.144 214.785
20 Canada Nicholas Latifi 11 1'18.777 1.949 0.269 214.052
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Alt-etkinlik QU
Editör Abdullah Çelik

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