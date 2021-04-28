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Formula 1 / Portekiz GP / Son dakika

Portekiz GP basın toplantısı programı açıklandı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

FIA, Portekiz GP öncesinde basın toplantısında yer alacak isimleri açıkladı.

Portekiz GP basın toplantısı programı açıklandı

FIA, Imola yarışıyla beraber basın toplantısı formatını değiştirdi. Pilotlar sanal basın toplantılarına yine ikişerli şekilde katılsalar da, eşleşmeler her yarış hafta sonunda değişiyor. Daha önce bu toplantılara takım arkadaşları birlikte katılıyordu.

Perşembe günkü eşleşmeler oldukça ilginç görünüyor. Sebastian Vettel, basın toplantısına George Russell ile katılırken, Lewis Hamilton da Carlos Sainz ile katılacak. Max Verstappen ve Nikita Mazepin eşleşirken, Charles Leclerc de Mick Schumacher eşleşti.

29 Nisan Perşembe: TSi 16:00
  • Pierre Gasly (AlphaTauri)
  • Fernando Alonso (Alpine)

 

  • Esteban Ocon (Alpine)
  • Lance Stroll (Aston Martin)

 

  • Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)
  • Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

 

  • Sebastian Vettel (Aston Martin)
  • George Russell (Williams)

 

  • Charles Leclerc (Ferrari)
  • Mick Schumacher (Haas)

 

  • Carlos Sainz (Ferrari)
  • Lewis Hamilton (Mercedes)

 

  • Nikita Mazepin (Haas)
  • Max Verstappen (Red Bull)

 

  • Valtteri Bottas (Mercedes)
  • Sergio Pérez (Red Bull)

 

  • Kimi Räikkönen (Alfa Romeo)
  • Nicholas Latifi (Williams)

 

  • Lando Norris (McLaren)
  • Daniel Ricciardo (McLaren)

Ayrıca cuma günü de takım patronları basın toplantısı düzenlenecek ve önce Zak Brown, Toto Wolff ve Christian Horner, sonra ise Marcin Budkowski, Laurent Mekies ve Toyoharu Tanabe toplantıda yer alacak.

30 Nisan Cuma; TSi 15:00
  • Zak Brown (McLaren)
  • Toto Wolff (Mercedes)
  • Christian Horner (Red Bull)

 

  • Marcin Budkoswki (Alpine)
  • Laurent Mekies (Ferrari)
  • Toyoharu Tanabe (Honda)
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Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Editör Kemal Şengül

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