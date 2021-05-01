Portekiz GP 3. antrenman: Verstappen ve Red Bull lider!

Portimao'da gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansında hava 17 dereceye, pist sıcaklığı 34 dereceydi.

Pist, seansın başından itibaren çok kaygandı ve sürücüler pek çok yerde yol tutuş yakalamakta zorlanıp pist dışına taştılar.

Rüzgar ve yol tutuş sorunlarıyla beraber spin atan ilk isim Haas'ın çaylak pilotu Mick Schumacher oldu. Daha sonra Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen spin attı ve son bölümde de Imola'nın başarılı ismi Lando Norris spin attı.

Son anlarda bu üçlüye pist dışına uçan ve yarım spin atan Nikita Mazepin de katıldı.

Üç isim de herhangi bir yere çarpmadan piste geri döndüler. Ayrıca seans içerisinde pek çok ismin turu, pist limitlerini aştıkları gerekçesiyle silindi.

Bir saatlik seansın ilk yarım saatlik kısmında pek de temsili turlar gelmedi ve ardından yavaş yavaş tempolar artmaya başladı.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton 1:18.735'lik zaman turuyla ilk sıraya çıkarken, sonrasında liderliği 1:18.545'lik turuyla Red Bull pilotu Max Verstappen aldı.

Hollandalı pilot daha sonra bu dereceyi 1:18.489'a çekti ve liderliğini pekiştirmiş oldu.

Seansın kalan bölümünde derecelerini geliştiren pek çok isim vardı ancak liderlik el değiştirmedi. Verstappen böylelikle, sıralama turları öncesinde en hızlı isim oldu.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Hollandalı pilot, seans boyunca aracın dengesinden ve yol tutuştan epey şikayetçiydi ve sık sık pist dışına çıktığı görüldü.

Mercedes pilotu Hamilton 1:18.725'lik zaman turuyla, Verstappen'in 0.236 saniye ardında ikinci en iyi zamanı yapan isim oldu. İngiliz pilot, en hızlı turunda son sektörde vakit kaybetti.

Üçüncü sırada ise Mercedes'in diğer pilotu Valtteri Bottas yer aldı. Fin pilot, en hızlı turunda Verstappen'in 0.331 aniye ardında kalırken, takım arkadaşı Hamilton'ın ise 0.095 saniye gerisinde yer aldı.

Dördüncü sırada ise Red Bull'un diğer pilotu Sergio Perez yer aldı. RB16B'ye uyum sürecine devam eden Perez, takım arkadaşının 0.351 saniye gerisinde dördüncü olurken, Bottas'tan sadece 0.020 saniye yavaş kaldı.

Alpine sürücüleri cumartesi günü yine çok hızlı göründüler. Esteban Ocon seansı 1:18.860'lık turuyla 0.371 saniye geride beşinci sırada tamamlarken, Fernando Alonso'nun 1:18.735'lik zaman turu silindi. Eğer tur zamanı silinmeseydi, Alonso seansı üçüncü sırada bitirecekti. Bunun yerine İspanyol pilot, orta lastiklerle attığı 1:19.949'luk turuyla 14. sırada kaldı.

Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz, seansı altıncı ve yedinci sıralarda tamamladılar. Leclerc en hızlı turunda liderin 0.512 saniye ardında kalırken, Sainz da Leclerc'in 0.049 saniye gerisinde kaldı.

McLaren pilotu Norris, İngiliz ekibin zorlandığı hafta sonunda 1:19.272 yaptı ve 0.783 saniye geride sekizinci oldu. Daniel Ricciardo ise 1:19.582 yapınca, 12. sırada kendisine yer buldu.

Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

İlk onu tamamlayan isimler Pierre Gasly ve Kimi Raikkonen oldu. Gasly, en hızlı turunda 0.885 saniye yavaş kalırken, Raikkonen 0.926 saniye geride kaldı.

Yuki Tsunoda, takım arkadaşı Gasly'nin 0.111 saniye gerisinde kaldığı seansı 11. sırada tamamlarken, Antonio Giovinazzi 13. oldu. Bu 13 isim sadece 1.099 saniye içinde dizildi.

Öte yandan Mick Schumacher, seansta ön plana çıkan isimlerden biriydi. Schumacher, 1:20.033'lük turuyla, Haas'ı 15. sırada taşımayı başardı.

Aston Martin sürücüleri Lance Stroll ve Sebastian Vettel, en hızlı turlarını orta lastiklerle attılar. İkili sırasıyla 1.601 ve 1.725 geride 16. ve 18. oldular.

Dünün ardından oldukça umutlu görünen George Russell 1:20.127 ile ancak 17. olabilirken, Nicholas Latifi 1:20.681'lik turuyla 19. oldu.

Son sırada ise Haas'ın çaylak ismi Mazepin yer aldı.

Sıralama turları TSi 17:00'de gerçekleştirilecek.

Seans sonucu: