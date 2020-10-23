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Formula 1 / Portekiz GP / Antrenman raporu

Portekiz GP 2. antrenman: İki kez durdurulan seansta lider Bottas!

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Portekiz GP 2. antrenman: İki kez durdurulan seansta lider Bottas!
Ekleyen:
, Editör

Portekiz GP'si hafta sonunun ikinci antrenman seansını ilk sırada tamamlayan isim, Mercedes-AMG Petronas pilotu Valtteri Bottas oldu, seans ise iki kez kırmızı bayrakla durduruldu.

Seansın ilk yarım saatinde takımlar, 2021 için kullanılacak olan Pirelli lastiklerinin prototiplerini kullandılar.

Prototip lastiklerle en hızlı turu yakalayan isim Red Bull Racing'in Hollandalı pilotu Max Verstappen olurken sürücüler, kalan 1 saatte normal lastiklerle sürüşlerine devam ettiler.  Sürücülerin ilk seansta yaşadıkları tur silinme ve blokaj sorunları, ikinci seansta da devam etti. 

Sürücüler normal lastiklere geçtikten 15 dakika sonra AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, aracından çıkan büyük dumanlarla beraber pist üstünde kaldı. Aracından hızlı bir şekilde çıkan Gasly seansa devam edemezken, araçtan yükselen alevler ise kısa bir süre sonra söndürüldü ve bu sırada seans kırmızı bayraklarla durduruldu. 

 

15 dakikada temizlenen pistte, sadece altı dakika sonra tekrardan kırmızı bayrak çıktı. Bu sefer seans, Verstappen ve Racing Point pilotu Lance Stroll'ün teması yüzünden durduruldu. 

İlk virajda yaşanan temasta Stroll, ikinci hızlı turunun da çöpe gitmemesi için Verstappen'in dışarısından ilerlemek istediği sırada, iç çizgiyi koruyan Hollandalı pilot ile temas etti ve çakıl havuzuna gömüldü. İki sürücü birden kaza hakkında inceleme altına alındılar.

Kaza sonrasında Verstappen oldukça sinirli bir şekilde garaja dönerken, Stroll ise seansı yarıda bırakmak zorunda kaldı. 

Son altı dakikada ise sürücüler, hızlı tur denemelerinde bulundular. Bottas, 1:17.940 ile seansın en hızlı ismi olurken, Verstappen 0.595 saniye geride ikinci oldu ve Lando Norris, seansın son turunda zamanını geliştirerek üçüncülüğe yerleşti.

Ferrari'den Charles Leclerc, Norris'in turuyla beraber dördüncülüğe gerilerken diğer McLaren ile Carlos Sainz Jr. beşinci, diğer Ferrari ile Sebastian Vettel ise altıncı sırada yer aldı.

Motorunun alev alması ile beraber seansa erken veda eden AlphaTauri pilotu Pierre Gasly yedinci, şampiyona lideri Mercedes pilotu Lewis Hamilton ise sekizinci oldu. İlk 10'u tamamlayan isimler ise Renault pilotu Esteban Ocon ve Red Bull Racing'den Alex Albon oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark Ara
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 32 1'17.940    
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 34 1'18.535 0.595 0.595
3 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 35 1'18.743 0.803 0.208
4 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 34 1'18.838 0.898 0.095
5 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 32 1'19.113 1.173 0.275
6 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 34 1'19.175 1.235 0.062
7 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 26 1'19.178 1.238 0.003
8 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 27 1'19.308 1.368 0.130
9 France Esteban Ocon Renault Renault 32 1'19.496 1.556 0.188
10 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 37 1'19.643 1.703 0.147
11 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 33 1'19.821 1.881 0.178
12 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 34 1'19.901 1.961 0.080
13 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 28 1'19.987 2.047 0.086
14 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 33 1'20.465 2.525 0.478
15 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 34 1'20.490 2.550 0.025
16 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 29 1'20.680 2.740 0.190
17 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 33 1'20.729 2.789 0.049
18 France Romain Grosjean Haas Ferrari 32 1'20.867 2.927 0.138
19 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 26 1'20.983 3.043 0.116
20 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 34 1'21.396 3.456 0.413
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Alt-etkinlik FP2
Editör Efe Kahya

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