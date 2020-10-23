Portekiz GP 1. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2

Portimao pistinde gerçekleştirilecek yarış öncesinde Bottas, ilk antrenman seansında 1:18.410'luk derecesiyle en hızlı isim olurken Hamilton onun 0.3 saniye gerisinde kaldı.

Pilotlar ve takımlar için yeni bir pist olan Portimao'da pilotlar yol tutuşu bulmakta zorlandılar ve seans boyunca birçok spin ve blokaj yaşandı.

Seansın başında sert lastiklerle atılan ilk turların ardından Hamilton liderken Bottas 3. sıradaydı, ancak orta lastiklere geçilmesinin ardından Bottas, takım arkadaşını geçmeyi başardı.

Max Verstappen, seansın başında attığı spine ve pist sınırlarını ihlal ettiği için tur zamanının silinmesine rağmen seansı 3. sırada tamamlamayı başardı. Verstappen, en hızlı derecesini sert lastiklerle attı ve 0.7 saniye daha yavaş kaldı.

Ferrari pilotu Charles Leclerc de seans boyunca sert lastiklerle çalıştı ve 4. hızlı zamanı kaydetti. Leclerc de 14. virajda spin attı.

Alexander Albon, düşük hızlı virajlarda yaşadığı dengesizliğe rağmen 5. olmayı başardı. Her iki Red Bull aracından seans içerisinde duman çıktığı görüldü.

McLaren, Nürburgring'de yaşadığı sıkıntıların ardından güncelleme paketinde bazı değişiklikler yaptı. Carlos Sainz, Sergio Perez ve Kimi Raikkonen'in önünde 6. oldu.

Renault'dan Daniel Ricciardo 9. olurken AlphaTauri pilotu Pierre Gasly ilk 10'u tamamladı. Gasly, aracında yaşanan sorun nedeniyle seansın bitmesine 20 dakika kala seansı erken bitirmek zorunda kaldı.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Lando Norris ve Daniil Kvyat'ın önünde 11. oldu.

Racing Point pilotu Lance Stroll, Nürburgring yarışını kaçırmasının ardından 15. oldu.

Son beş sırada ise Antonio Giovinazzi ile Haas ve Williams sürücüleri yer aldı.