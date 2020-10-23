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Formula 1 / Portekiz GP / Antrenman raporu

Portekiz GP 1. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2

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Portekiz GP 1. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2
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2020 Formula 1 Şampiyonası'nın Portekiz'de gerçekleştirilecek 12. yarışı öncesinde ilk antrenman seansında Valtteri Bottas en hızlı isim olurken, Mercedes seansı ilk iki sırada tamamladı.

Portimao pistinde gerçekleştirilecek yarış öncesinde Bottas, ilk antrenman seansında 1:18.410'luk derecesiyle en hızlı isim olurken Hamilton onun 0.3 saniye gerisinde kaldı.

Pilotlar ve takımlar için yeni bir pist olan Portimao'da pilotlar yol tutuşu bulmakta zorlandılar ve seans boyunca birçok spin ve blokaj yaşandı. 

Seansın başında sert lastiklerle atılan ilk turların ardından Hamilton liderken Bottas 3. sıradaydı, ancak orta lastiklere geçilmesinin ardından Bottas, takım arkadaşını geçmeyi başardı.

Max Verstappen, seansın başında attığı spine ve pist sınırlarını ihlal ettiği için tur zamanının silinmesine rağmen seansı 3. sırada tamamlamayı başardı. Verstappen, en hızlı derecesini sert lastiklerle attı ve 0.7 saniye daha yavaş kaldı.

 

Ferrari pilotu Charles Leclerc de seans boyunca sert lastiklerle çalıştı ve 4. hızlı zamanı kaydetti. Leclerc de 14. virajda spin attı.

Alexander Albon, düşük hızlı virajlarda yaşadığı dengesizliğe rağmen 5. olmayı başardı. Her iki Red Bull aracından seans içerisinde duman çıktığı görüldü.

McLaren, Nürburgring'de yaşadığı sıkıntıların ardından güncelleme paketinde bazı değişiklikler yaptı. Carlos Sainz, Sergio Perez ve Kimi Raikkonen'in önünde 6. oldu.

Renault'dan Daniel Ricciardo 9. olurken AlphaTauri pilotu Pierre Gasly ilk 10'u tamamladı. Gasly, aracında yaşanan sorun nedeniyle seansın bitmesine 20 dakika kala seansı erken bitirmek zorunda kaldı.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Lando Norris ve Daniil Kvyat'ın önünde 11. oldu.

Racing Point pilotu Lance Stroll, Nürburgring yarışını kaçırmasının ardından 15. oldu.

Son beş sırada ise Antonio Giovinazzi ile Haas ve Williams sürücüleri yer aldı. 

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark Ara
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 35 1'18.410    
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 35 1'18.749 0.339 0.339
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 32 1'19.191 0.781 0.442
4 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 33 1'19.309 0.899 0.118
5 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 34 1'19.365 0.955 0.056
6 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 42 1'19.441 1.031 0.076
7 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 31 1'19.907 1.497 0.466
8 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 34 1'19.954 1.544 0.047
9 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 27 1'20.058 1.648 0.104
10 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 29 1'20.124 1.714 0.066
11 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 37 1'20.200 1.790 0.076
12 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 29 1'20.207 1.797 0.007
13 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 32 1'20.278 1.868 0.071
14 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 28 1'20.846 2.436 0.568
15 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 32 1'20.954 2.544 0.108
16 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 35 1'21.009 2.599 0.055
17 France Romain Grosjean Haas Ferrari 31 1'21.169 2.759 0.160
18 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 31 1'21.374 2.964 0.205
19 France Esteban Ocon Renault Renault 31 1'21.673 3.263 0.299
20 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 34 1'22.054 3.644 0.381
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Alt-etkinlik FP1
Editör Abdullah Çelik

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