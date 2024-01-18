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Porsche'nin Formula 1'e olan ilgisi sürüyor

Porsche'den Michael Dreiser, son dönemde daha az konuşulsa da, Formula 1'e girişe olan ilgilerinin sürdüğünü söyledi.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Porsche logo

Formula 1'e girme kararı alan Porsche, bunun için hem Red Bull Racing hem de McLaren ile görüşme gerçekleştirmiş ancak bir türlü anlaşma yapılamamıştı.

Özellikle Red Bull ile görüşmeler epey ilerledi ve taraflar imza noktasına kadar geldi. Fakat Red Bull'un kendi haklarını korumak istemesiyle, taraflar anlaşamadılar.

Bunun üzerine Porsche, 2026'da Formula 1'e dönme planlarından vazgeçti.

Yine de Porsche Motorsport'un satış müdürü Michael Dreiser, şirketin Formula 1'deki gelişmeleri izlemeye devam ettiğini açıkladı.

Michael Dreiser, "Motor sporları her zaman markamızın kalbinde yer alacak"

"Formula 1 halihazırda ilgi çekici bir yarış serisi olmaya devam ediyor."

"Fakat önümüzdeki birkaç yıl içinde Porsche 963 ile WEC ve IMSA serilerinin yanı sıra, Formula E'deki fabrika programlarımıza odaklanacağız."

"Katıldığımız tüm serilerde kazanmak için mücadele etmek istiyoruz. Bu bizim geleneğimiz ve ana hedefimiz."

"Şu an dahil olduğumuz seriler haricinde ortaya çıkan spekülasyonlar hakkında yorum yapmıyoruz." dedi.

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3

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