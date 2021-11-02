Porsche'nin F1'e katılma koşulları "gerçeğe dönüşüyor"

Porsche ve Audi markalarının sahibi Volkswagen Grubu, yeni motor kurallarının yürürlüğe gireceği 2026'da spora giriş yapmak için FIA ve şu anki F1 motor üreticileri ile beraber yapılan toplantılarda yer almaya başlamıştı.

Yeni kurallardan hem şu anki üreticilerin hem de F1'in dışındaki üreticilerin memnun olabilmesi için çeşitli gelişmeler yaşandı ve bir taviz olarak, MGU-H'in kullanım dışı kalmasına karar verildi.

Görüşmeler hâlâ devam ediyor ancak, yeni bir üreticinin spora giriyor olmasıyla beraber sporda, şu anda kullanılan turbo hibrit motorlarda uzun süre boyunca deneyim elde etmiş olan üreticilerin ekstra avantaja sahip olacak olması konusu hâlâ bir problem.

Porsche uzun süredir F1'e girmeyi düşünüyor ve 2021 için, WEC motorunu grand prix yarışlarına çevirebilecekleri bir motor planları vardı. Ancak F1'in kuralları yeniden gözden geçirmesinin ardından bu planlardan vazgeçildi.

CEO Oliver Blume'un katıldığı görüşmelerin ardından görevine yeni getirilen motor sporlarından sorumlu başkan yardımcısı Thomas Laudenbach, an itibariyle karar verme sürecinde büyük bir etkiye sahip olacak.

Laudenbach'a göre bir sonraki jenerasyon güç ünitesi kurallarında Porsche'nin şampiyonaya katılması için gereken faktörler bir araya geliyor.

Bunlardan en önemlisi Formula 1'in, yol araçlarında kullanılan teknolojiyle alakalı olması ve Porsche, turbo hibrit motorlarda elektriğin daha büyük bir rol oynamasından yana.

Aralarında Motorsport.com'un da bulunduğu seçili medya kuruluşlarına konuşan Laudenbach, "Eğer geleceğe bakarsanız ve araç üreticilerinin gelecekte ne kadar araç satacakları duyurularına bakarsanız, bence Formula 1'in elektrikli sistemlere doğru evrilmesi çok önemli."

"Bunun, tamamıyla batarya ile çalışan bir araç üzerine yapılamayacağı gayet net. Bunu hepimiz biliyoruz."

"Ancak güç ünitesinin elektrikli kısmına daha çok önem verilmesi gerekiyor. Bu çok önemli. Bir üretici olarak biz, kendimizi motor sporlarında göstermek istiyoruz, yolda olanlarla alakalı bir şey de ortaya koymak istiyoruz."

"Benim bildiğim kadarıyla FIA, bu yönde büyük bir adım atıyor. Bu da oldukça yardımcı olacak." dedi.

Thomas Laudenbach, Porsche'nin motor sporlarından sorumlu başkan yardımcısı Fotoğraf: Porsche Motorsport

Laudenbach, Porsche'nin katılımı ihtimalini daha fazla artırmak için F1'in, yakın zamanda getirilen bütçe sınırının da ötesinde, harcama limiti konusunda önlem almasının öneminden bahsetti.

Laudenbach'a göre içten yanmalı motorlarda daha fazla tek tip parça kullanılması, güç ünitelerinin elektrik kapasitesinde yapılan harcalamaların dengelenmesine yardımcı olabilir.

Açıklamalarının devamında Laudenbach, "F1'e girmeyi düşündüğümüz bir sır değil. FIA ile konuşmamız ve ciddi bir şekilde bunu düşündüğümüz bir sır değil. Ancak an itibariyle verilmiş olan bir karar bulunmamakta."

"Benim bildiğim kadarıyla Formula 1, pek çok konuda doğru yöne doğru ilerliyor - elektrikleşmenin ve güç ünitesinin elektrikli kısmının neden önemli olduğu konusunda."

"Motorlarda daha fazla standart parçalar görmek isteriz, elektrikli parçalar konusunda özgür olunmalı."

"Ve bizim bildiğimiz kadarıyla bahsettiğim pek çok faktör, gerçekleşiyor olabilir." dedi.

Laudenbach, her ne kadar ana kararın verilmediğini söylemiş olsa da, Alman üreticinin karar için "çok fazla bekleyecek" zamanı olmadığını belirtti.

Açıklamalarında Laudenbach, "Şurası kesin ki eğer bir karar alınacaksa, bu karar hakkında çok fazla beklemek mümkün değil çünkü eğer 2025'te yarışmak istiyorsanız, belirli bir zamanda işe başlamanız lazım. Şu an bu noktadayız."

"Eğer herhangi biri bu şampiyonaya bir güç ünitesi üreticisi olarak girmeyi düşünüyorsa, bunu her zaman kurallarda olan büyük bir değişiklik ile ortaya koymanız gerekiyor. Böylece adım atan taraf tek taraf değil, herkes olacak."

"Halka ilişkiler, taraftar kitlesi ve reklam tarafına baktığınızda Formula 1'in diğer serilere kıyasla inanılmaz iyi olduğunu söylemek de bir sır değil. Bu konuda hiçbir şüphe yok." dedi.